Cea mai mare ”bunăciune” de pe Insta e campioană la fitness! 25.07.2021

25.07.2021 Cea mai mare ”bunăciune” de pe Insta e campioană la fitness! CANCAN.RO plusează și defilează cu cele mai sexy bunăciuni de pe Instagram. Se anunță cod roșu de erotism, în fiecare zi, la ora 20.00. Stați cu noi pentru a vă delecta cu cele mai HOT […] The post Cea mai mare ”bunăciune” de pe



Cea mai mare ”bunăciune” de pe Insta e campioană la fitness!

CANCAN.RO plusează și defilează cu cele mai sexy bunăciuni de pe Instagram. Se anunță cod roșu de erotism, în fiecare zi, la ora 20.00. Stați cu noi pentru a vă delecta cu cele mai HOT […] The post Cea mai mare ”bunăciune” de pe Insta e campioană la fitness! appeared first on Cancan.

Cea mai mare ”bunăciune” de pe Insta e campioană la fitness!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

CFR Cluj și Dinamo Zagreb se înfruntă astăzi, de la 21:00, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Plus și Digi Sport 1. CFR Cluj - Dinamo Zagreb se joacă într-o singură manșă,

O profesoară în vârstă de 25 de ani, din Baia Mare, a murit din cauza COVID-19, deși nu suferea de alte boli. Aceasta a ajuns la spital în urmă cu zece zile, iar starea ei de sănătate s-a agravat rapid, relateză site-ul Observatornews.ro.

Un proiect de patrimoniu, unul de revitalizare urbană, trei școli de vară, o conferință și o campanie socială, aceasta este propunerea de activități de dezvoltarea comunității cu care festivalul

CFR Cluj și Dinamo Zagreb se înfruntă în turul 2 preliminar al UEFA Champions League, astăzi, de la 21:00. Billel Omrani (27 de ani) e dorit în Turcia, la Erzurumspor, iar vestea l-a enervat la culme pe Dan Petrescu. CFR Cluj și Dinamo

Mount, Abraham, Pulisici și Tomori s-ar fi infectat în vacanța petrecută în Mykonos, însă clubul n-a precizat dacă testele le-au ieșit pozitive, respectând doar protocolul sanitar. Vacanțele în Mykonos aduc numai probleme pentru starurile din

Carmen Harra și-a uimit fanii cu o postare incendiară! În costum de baie, la piscină! Cea mai vestită prezicătoare a României are 65 de ani, dar asta nu a împiedicat-o să-și arate trupul miilor de admiratori pe care-i are. Între altele, Carmen

Fapte abominabile petrecute la o prestigioasă școală din Cluj-Napoca aduc în atenție fenomenul infracțional tratat încă superficial de legiuitor, de organele de cercetări penale și pedepsit cu blândețe

Este vorba despre un bug care afecta portarii în FIFA 20. Cei de la EA au anunțat că au modificat animațiile portarilor în viitoarea versiune a jocului, iar fanii speră ca modificările să nu se oprească aici. De multe ori, gamerii au

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, într-o conferinţă de presă, că a cerut explicaţii de la ministrul de interne despre întâlnirea dintre reprezentanţii Poliţiei Române şi liderii clanului Duduianu. Preşedintele a precizat că le va

Este zi de doliu în România. Astăzi, istoricul şi profesorul universitar Ion Bitoleanu a murit, lăsând în urma lui un gol imens în sufletul tuturor celor care l-au cunoscut. Cunoscutul profesor universitar și istoricul Ion Bitoleanu a murit

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat că un număr de 60 de români care lucrează la o companie de prelucrare a cărnii din regiunea Perth and Kinross, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, au fost confirmaţi cu noul

”Vânătorii de furtuni” s-au mutat pentru o scurtă perioadă în mediul digital, datorită noului joc al celor de la

Cine spune că viața alături de o puștoaică e liniștită se înșeală amarnic! Eroul de la ”Exatlon” a simțit-o pe pielea lui. ”Jumătatea” de 21 de ani a început să-i scoată peri albi fostului star de la Dinamo, cu toate că e

Săcărâmbul oferă una dintre cele mai frumoase privelişti de munte din România, iar apusurile de soare, văzute de pe dealurile sale, sunt

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Teleorman (DGASPC) a recuperat în integralitate prejudiciul de 90.361 lei, aproximativ 18.600 de euro, din dosarul ”Angajărilor fictive” în care a fost condamnat Liviu

CHS Agritrade România, unul dintre cei mai mari traderi de cereale din România, parte a grupului CHS, o cooperativă controlară de fermieri americani, a ajuns la afaceri de 1,68 miliarde de lei anul trecut, în creştere cu 15% faţă de 2018, iar

Călin Tudose a răbufnit pe Facebook, după informațiile transmise pe pagina organizației politice, PLUS Sector 6. Iată ce anume i-a stârnit nemulțumirea omului politic. ”Intru mai rar pe G4 Media, dar totuși, peste ce dau eu aici? O știre

Imediat după încheierea celei de-a doua etape din Liga 1, noul selecționer la naționalei U21 a României, Adi Mutu, a convocat reunirea tricolorilor mici cu care vrea să atace campania de calificare la EURO.

Zece persoane din azilul de la Aldeni, judeţul Buzău, au fost confirmate, vineri, cu infecţie cu coronavirus. Aceasta este a doua oară când DSP Buzău declară focar de Covid-19 în azil, la începutul lunii august fiind infectați patru oameni,

Italia a înregistrat 1.462 de cazuri de infectare cu noul coronavirus şi nouă decese, în ultimele 24 de ore, anunţă Ministerul italian al Sănătăţii, relatează agenţia Adnkronos. Autoritățile de la Roma