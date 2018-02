Cea mai mare agenţie de rating nu crede în previziunile Guvernului: Creştere de 3,8% în loc de 5,5%. Şi în 2017 s-au înşelat la fel 12.02.2018

12.02.2018 Cea mai mare agenţie de rating nu crede în previziunile Guvernului: Creştere de 3,8% în loc de 5,5%. Şi în 2017 s-au înşelat la fel Potrivit agenţiei americane de evaluare financiară Fitch, creşterea economică a României în 2018 va fi de 3,8% faţă de avansul de 5,5% estimat de Minsterul român de



Cea mai mare agenţie de rating nu crede în previziunile Guvernului: Creştere de 3,8% în loc de 5,5%. Şi în 2017 s-au înşelat la fel

Potrivit agenţiei americane de evaluare financiară Fitch, creşterea economică a României în 2018 va fi de 3,8% faţă de avansul de 5,5% estimat de Minsterul român de Finanţe.

Cea mai mare agenţie de rating nu crede în previziunile Guvernului: Creştere de 3,8% în loc de 5,5%. Şi în 2017 s-au înşelat la fel

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Arabia Saudită a declarat că forțele sale militare au interceptat și au distrus o rachetă balistică lansată de rebelii șiiți Houthi din Yemen, rachetă care viza provincia saudită Jazan, situată în sudul regatului, ieri seara in jurul orei

Televiziunea Română acuză un alt post că îi preia un număr foarte mare de producţii, inclusiv ediţii din „Memorialul Durerii“ realizate de Lucia Hossu Longin, fără a avea acordul postului

România continuă să se afle pe primul loc în topul european la numărul de îmbolnăviri de rujeolă, cu mult înaintea Italiei şi Franţei, următoarele state aflate în clasamentul întocmit de Centrul European pentru Controlul Bolilor

Premierul intermar Mihai Fifor a mers, marţi seară, la Ministerul Afacerilor Interne, declarând, la plecare, că situaţia şefului Poliţiei Române, Bogdan Despescu, a cărui demitere a fost propusă de Carmen Dan, va fi analizată cu foarte mare

Staţiunea Sovata este aşezată în depresiunea Praid, la poalele Munţilor Ghiurghiului. Înconjurată atât de păduri de foioase, cât şi de Muntele de Sare, Sovata oferă

Dumitru Dragomir i-a luat apărarea lui Gigi Becali în războiul cu Armata şi a vorbit despre favoritele la câştigarea titlului în Liga 1. ...despre lupta la titlu: "Craiova are stadion, are antrenor, dar nu cred că are echipă

Motociclistul Emanuel Gyenes, la Raliul Dakar 2018. Sătămăreanul a plecat duminică spre Lima. El participă la a 40-a ediție a celui mai greu rally-raid din lume. Deși a pornit din Satu Mare hotărât să revină la clasa Maraton, clasă pe care a

Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de

Wilhelm Melliger, un călăreţ elveţian de succes, a murit, informează romaniatv.net. Wilhelm Melliger suferise un accident vascular cerebral anul trecut şi de atunci se afla în comă. El fusese medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Atlanta

Coreea de Nord a estimat marți că o recentă postare pe Twitter a lui Donald Trump, în care se laudă că are un buton nuclear "mult mai mare" decât cel al lui Kim Jong-un, nu este decât expresia unui

Comitetul Executiv Național al PSD a decis, ieri, ca europarlamentarul Viorica Dăncilă să fie propunerea de premier pe care partidul o va înainta președintelui Klaus Iohannis, la consultările de astăzi, după ce Mihai Tudose a demisionat din

În faţa acuzaţiilor de corupţie, fostul primar al Constanţei Radu Mazăre şi-a găsit refugiul în Madagascar - unde deţine un complex turistic exclusivist pe malul Oceanului Indian, finanţat printr-o reţea de corupţie în care sunt implicaţi

Conform mai multor studii realizate în ultimii trei ani, 25% dintre români se confruntă cu dureri de cap acute şi recurente, iar 12% suferă de migrene. În general, cei mai mulţi apelează la medicamente pentru a trata durerile de cap. Aceste

Oana Moşoiu – formator, consultant în domeniul educaţiei şi mama a patru copii – şi psihologul Ionuţ Ghiugan au vorbit la Adevărul Live despre cum îi pot învăţa părinţii pe copii să se ferească de agresori şi cât de important este ca

A doua jucătoare a lumii a tremurat la propriu în turul II de la Australian Open în care a fost nevoită să salveze două mingi de meci într-o partidă care i-a ridicat pe spectatori în

Prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, a declarat, referindu-se la situaţia din IGPR şi o eventuală demitere a şefului Poliţiei Române, Bogdan Despescu, că acest lucru va fi analizat cu foarte mare

Jucătoarea română de tenis Irina Begu a fost învinsă de croata Petra Martic cu 6-4, 7-6 (3), miercuri, la Melbourne, într-un meci din runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de

Claudia Pavel a ajuns de urgenţă la spital. Concurenta „Exatlon” a avut nevoie de tratament specializat din cauza alergiilor pe care le-a făcut. Cream a fost invadată de bube, iar problemele de sănătate au doborât-o. În Republică

O camionetă a fost mistuită de flăcări, într-un incendiu izbucnit, miercuri dimineaţă, pe autostrada Orăştie -

Miercuri dimineaţa, în jurul orei 7:40, patru copii care se îndreptau spre şcoală au fost loviţi de un autoturism. Accidentul s-a produs în localitatea bistriţeană Nepos. Toţi cei patru copii au ajuns la spital, însă rănile suferite nu le