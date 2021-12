Cea mai inteligentă persoană din familia regală britanică 27.12.2021

27.12.2021 Cea mai inteligentă persoană din familia regală britanică Soția americană a prințului Harry, Meghan Markle, este considerată cea mai inteligentă persoană din familia regală. Ducesa de Sussex are cea mai bună pregătire academică şi cele mai bune rezultate, conform The New York



Cea mai inteligentă persoană din familia regală britanică

Soția americană a prințului Harry, Meghan Markle, este considerată cea mai inteligentă persoană din familia regală. Ducesa de Sussex are cea mai bună pregătire academică şi cele mai bune rezultate, conform The New York Post.

Cea mai inteligentă persoană din familia regală britanică

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Primăria din Miami vra să folosească bitcoin în operaţiunile sale, strategie care ar putea atrage companiile de tehnologie, a declarat, vineri, primarul Francis Suarez, transmite

Dacă la noi spitalele iau foc pe bandă rulantă, în Spania un pacient internat cu Covid-19 a dat foc la salonul unde stătea pentru a încerca să fugă. Bărbatul, în vârstă de 63 de ani, a incendiat salteaua patului din camera sa situată la

Producerea de măşti de protecţie de către Romarm a fost mult sub aşteptări, în condiţiile în care Ludovic Orban promitea în primăvară că vor fi făcute zilnic 300.000 de măşti, însă până prezent au fost făcute doar patru milioane, în

În data de 13 decembrie, în acest an, actriţa Valeria Gagealov ar fi împlinit 90 de ani. Pandemia însă nu i-a mai lăsat răgazul unei noi aniversări. De ieri, 9 februarie 2021, numele său s-a

Nigerianul Kamaru Usman (33 de ani) și-a apărat cu succes centura la categoria semimijlocie în fața brazilianului Gilbert Burns (34 de ani), după un knockout tehnic obținut în runda a 3-a. Lupta principală de la gala UFC 258 a fost foarte

După patru ani de pauză în televiziune, îndrăgitul prezentator Mădălin Ionescu va reveni spectaculos într-un nou show TV. Nu este un zvon, ci este o știre venită chiar din gura soției prezentatorului, Cristina Sișcanu. Aflată, zilele

Simona Halep s-a calificat în optimile de finală de la Australian Open, după victoria împotriva rusoaicei Veronika

Bitcoin-ul a stabilit duminică un nou maxim istoric de 49.283 de dolari după ce, în această săptămâna, Tesla a declarat că a investit 1,5 miliarde de dolari în cea mai valoroasă monedă digitală

Compania timişoreană Deltatel, unul dintre cei mai mari integratori de sisteme din industria telecomunicaţiilor din Europa de Sud-Est, cu afaceri de 12,7 milioane de euro în 2020, caută să angajeze 30 de oameni pentru biroul din

Un nou focar COVID-19 a apărut în Timişoara, la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Dumitru Ciumăgianu. Conform jurnaliștilor de la realitateadetimisoara.net, aici au fost confirmate confirmate cinci cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.

Poate ştii care este cocktailul tău preferat şi chiar şi ce conţine şi în ce cantități, dar ştii povestea din spatele reţetei? Îţi prezentăm, mai jos, poveştile inedite ale unora dintre cele mai celebre cocktailuri din lume, astfel încât

A patra zi a celui de-al doilea proces de impeachment lansat în Senatul SUA împotriva fostului preşedinte american Donald Trump a început vineri cu pledoariile avocaţilor fostului lider de la Casa

Atletico Madrid – Chelsea, din optimile Ligii Campionilor, se va juca la București și schimbă programul etapei a 24-a din Liga 1. Partida dintre spanioli și englezi e programată pe 23 februarie, de la ora 22:00, și s-au purtat discuții pentru a

Lilly Vigus, o studentă din Rochester, le-a împărtășit fanilor experimentul de care a avut parte după ce și-a cumpărat un autobronzant. Un bronz ca-n reviste necesită multă răbdare și zile lungi de stat la plajă. […] The post O

Un artist este anchetat de Poliţia Capitalei după ce, timp de mai mulţi ani, a avut contracte cu Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic pentru realizarea unor monumente din bronz, însă ar fi folosit materiale de calitate inferioară,

Știm cu toții că s-a iubit cu mare patos cu Mihaela Rădulescu și tocmai de aceea i-a promis acesteia, în mod public, faptul că o va chema la nuntă, în calitate de primă invitată. Cu […] The post Cine a fost, de fapt, prima femeie din

Noua formulă de calcul a pensiilor, care se va folosi pentru stabilirea sumelor ce vor fi plătite începând cu 1 ianuarie 2022, ascunde o capcană. Potrivit calculelor Realitatea Plus, majorarea nu ar fi mai mare de 5%, adică mai puțin decât

ING Group, care deţine a patra cea mai mare bancă de pe piaţa românească după active, a terminat anul 2020 cu un profit net de 2,48 mld. euro, în scădere cu 48% comparativ cu câştigul din anul 2019, potrivit informaţiilor anunţate de grupul

Medicii, asistentele şi registratorii din centrele de vaccinare din municipiul Buzău au primit, de la Primăria Buzău, contractele în baza cărora îşi vor desfăşura activitatea până la finalul campaniei de

Revenirea lui Florin Gheorghe în cel de-al zecelea sezon s-a dovedit a fi de bun augur pentru acesta, care i-a făcut pe Delia, Mihai Bendeac și Cheloo să îl aplaude în picioare, seara trecută, în prima