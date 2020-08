Cea mai frumoasă sâmbătă de după pandemie: 1.508 oameni au alergat la Bucharest Family & 10k -Virtual Run 23.08.2020

23.08.2020 Cea mai frumoasă sâmbătă de după pandemie: 1.508 oameni au alergat la Bucharest Family & 10k -Virtual Run Un eveniment ce părea imposibil de organizat, acum trei luni, s-a desfăşurat, sâmbătă dimineaţă, cu o participare impresionantă din partea iubitorilor de



Cea mai frumoasă sâmbătă de după pandemie: 1.508 oameni au alergat la Bucharest Family & 10k -Virtual Run

Un eveniment ce părea imposibil de organizat, acum trei luni, s-a desfăşurat, sâmbătă dimineaţă, cu o participare impresionantă din partea iubitorilor de sport.

Cea mai frumoasă sâmbătă de după pandemie: 1.508 oameni au alergat la Bucharest Family & 10k -Virtual Run

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Florin Mergea, 34 de ani, fost numărul 7 ATP la dublu, a cucerit azi împreună cu Andre Begemann trofeul pus în joc în challenger-ul de la Meerbusch (Germania), disputat pe zgură și dotat cu premii totale de 46.600 de euro. Succesul de la

Grupul german Gothaer, care deţine la nivel local asigurătorul cu acelaşi nume, a numit-o pe Georgina Popescu (45 ani) în Consiliul de Administraţie al Gothaer Asigurări Reasigurări şi pe Reinerr Türr (54 ani) în poziţiile de Director General

După o prezență de peste un an și jumătate pe platforma Marketplace, compania Altex a decis să retragă. Motivul deciziei este creşterea comisioanelor practicate de eMag, ceea ce a

Patria Bank, instituţie de credit deţinută de fondul de investiţii Emerging Europe Accession Fund (EEAF), a înregistrat în primul semestru (S1) din 2019 venituri nete bancare de 83,5 mil. lei, echivalentul unei creşteri de 19% comparativ cu

Simona Halep a ajuns la New York, acolo unde săptămâna viitoare va evolua la US Open, ultimul Grand Slam al

Traficul rutier pe DN2A Urziceni-Sloboziaa fost dat peste cap marţi, în jurul orei 13.30, în urma deraierii unui autotren. Circulaţia a fost opritp pe ambele

Compania de televiziune HBO Europa se prezintă la Festivalul de la Sarajevo cu un film în care se prezintă sacrificiile şi dezamăgirile unei mari campioane de gimnastică, românca Andreea Răducan. În Olimpiada

Un bărbat de 40 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului după ce s-a urcat băut la volan şi a pierdut controlul direcţiei, ajungând cu maşina

Un bărbat susţine că bunicul său a murit în faţa Spitalului Judeţean de Urgenţe din Drobeta Turnu Severin „ca un câine”, fără ca personalul medical să-i acorde asistenţă medicală. Conducerea spitalului judeţean spune că situaţia

Summer Holiday mood on! Fie că ai plănuit o vacanţă la munte sau la mare, produsele tale favorite de la www.sensodays.ro sunt un must have în bagajul de travel. Iar pentru că vara aceasta se poartă Sensodays, Adina Halas, Andreea Perju şi Geanina

SafeTech Innovations, companie care activează în domeniul securităţii cibernetice şi care vrea să se listeze la bursă pe segmentul AeRO pentru a se dezvolta, a încheiat prima jumătate a anului 2019 cu un profit net de 279.000 de lei, dublu

Compania poloneză din sectorul tehnologiei spaţiale Astri Polska a încheiat un contract privind furnizarea către Agenţia Spaţială Europeană de instrumente pentru un proiect pentru sateliţi meteo de generaţie următoare, scrie

Mecanicii de locomotivă şi angajaţii CFR Călători se pregătesc de proteste masive, timp de patru săptămâni, începând din 16 septembrie, pentru a atrage atenţia asupra situaţiei tragice din

Douăzeci de şcoli şi grădiniţe din cele 309 existente în judeţul Covasna nu deţin autorizaţii sanitare de funcţionare, iar 56 de clădiri din cele 400 aflate în administrarea unităţilor de

Fondurile de private equity au investit anul trecut în regiune 2,7 mld. euro, din care România a primit doar 11,5% din bani, adică 311 milioane de euro. La polul opus, Polonia şi Cehia au primit fiecare mai bine de un sfert din

Corpul are nevoie de anumiți nutrienți pentru a funcționa corespunzător. Iar, dacă mănânci multe dulciuri, produse procesate, ronțănele etc, are nevoie de și mai mulți pentru că aceste alimente

Dorian Diaconu, angajat cu serviciul în zona Aurel Vlaicu: „Eu vin şi plec mai devreme decât majoritatea celor care lucrează în zonă, pentru că mi-e mai simplu, dar şi pentru că vreau să nu prind aglomeraţia. Chiar şi aşa, tot e aglomerat

Serie A, competiție dominată de-a lungul ultimului deceniu de Juventus Torino, revine în acest weekend, odată cu meciul dintre Parma și echipa lui Cristiano Ronaldo, iar România va fi, din nou, reprezentată în unul dintre cele mai puternice

Parchetul din Paris a deschis vineri o anchetă cu privire la „violuri“ şi „agresiuni sexuale“ împotriva unor minore, în cadrul dosarului Jeffrey Epstein, la două săptămâni după aparenta sinucidere în închisoare a multimilionarului,

Simona Halep și Bianca Andreescu au căzut pe aceiași parte a tabloului la US OPEN. Cele două jucătoare ar putea să se întâlnescă intr-o confruntare cvasi-românească într-o fază ,,de mijloc”