Cea mai erotică asistentă TV s-a pozat în “costumul Evei” în bucătărie, iar imaginile au ajuns la noi 20.11.2020

20.11.2020 Cea mai erotică asistentă TV s-a pozat în “costumul Evei” în bucătărie, iar imaginile au ajuns la noi CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini inedite cu Eva Kent, fosta asistentă a lui Dan Capatos. Focoasa brunetă a fost fotografiată de iubit într-o ipostază extrem de incitantă, când a gătit în… ”costumul Evei”. Atenție,



Cea mai erotică asistentă TV s-a pozat în “costumul Evei” în bucătărie, iar imaginile au ajuns la noi

CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini inedite cu Eva Kent, fosta asistentă a lui Dan Capatos. Focoasa brunetă a fost fotografiată de iubit într-o ipostază extrem de incitantă, când a gătit în… ”costumul Evei”. Atenție, […] The post Cea mai erotică asistentă TV s-a pozat în “costumul Evei” în bucătărie, iar imaginile au ajuns la noi appeared first on Cancan.ro.

Cea mai erotică asistentă TV s-a pozat în “costumul Evei” în bucătărie, iar imaginile au ajuns la noi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un artist italian a dat lovitura cu o operă de artă neconvențională. O banană lipită cu bandă adezivă pe un perete a fost vândută cu 120.000 de dolari la Miami. Artistul Maurizio Cattelan a făcut trei opere similare. Primele două au fost

Optsprezece artişti îşi au lucrările expuse în galeria Ancăi Poteraşu, de unde operele pot fi şi

România a reuşit să atragă doar 2,9 milioane de turişti străini în 2019, pe când Bulgaria a avut 9,3 milioane, adică aproape de trei ori mai mult faţă de piaţa

Un număr de 8.876 de tineri absolvenţi ai universităţilor de medicină şi farmacie (6.283 pentru medicină, 1.740 pentru medicină dentară, 853 pentru farmacie) s-au înscris să participe duminică la

În mediul rural numărul de agenţii de pariuri şi jocuri de noroc a crescut cu aproape 2.000 între 2015 şi 2018, până la circa 15.000 de unităţi, în schimb numărul de farmacii a scăzut cu 200, până la circa

Ministrul de Externe al Israelului, Israel Katz, şi-a exprimat ieri speranţa că Jeremy Corbyn va pierde alegerile de săptămâna viitoare, din Marea Britanie, invocând acuzaţii de antisemitism la adresa

Horoscopul zilei de 8 decembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 8 decembrie 2019 vine cu sfaturi pentru

Îndeosebi înainte de Summitul NATO, dar şi pe timpul derulării reuniunii de la Londra, a aliaţilor, a existat un demers constant, echilibrat, lucid argumentat, al unui foarte bun cunoscător al stării de spirit a fiecăruia dintre participanţii

Un mare exerciţiu de diplomaţie culturală. Cu „vocaţia de a actualiza imaginea şi percepţia celor două popoare unul faţă de celălalt, de a întări legăturile economice, ştiinţifice, culturale si de societate care unesc cele două ţări,

Un cunoscut avocat din Târgoviște, fost decan al Baroului Dâmbovița, a murit după ce a intrat cu mașina într-un TIR, potrivit Hotnews. Colegii săi spun că bărbatul era obosit după audieri de aproape 20 de ore la DIICOT și că, cel mai

Modificarea formatului contractelor individuale de muncă în sectorul de Sănătate astfel încât salariaţii să poată fi concediaţi automat în caz de suspiciuni legate de plăţi informale este o

Mai mult de trei sferturi (75,7%) dintre gospodăriile româneşti au acces la internet de acasă în 2019, în creştere faţă de 2018 cu 3,3%, arată datele Institutului Naţional de Statistică

Echipa motorului gratuit de căutare pentru călătorii momondo.ro a analizat căutările de zboruri cu plecare din oraşele româneşti pentru a observa care sunt destinaţiile preferate pentru vacanţa de

Anamaria Prodan a postat ieri prima fotografie cu fiica ei după accidentul pe care aceasta l-a avut. Tânăra este în afara oricărui pericol, însă are nevoie de o perioadă de recuperare.(CITEȘTE ȘI: ”REGINA INSTAGRAMULUI” DIN ROMÂNIA ARE

Datele publicate de Destatis, biroul german de statistică, arată continuarea declinului producţiei industriale nemţeşti cu 5,3% în luna octombrie a acestui an, prin comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că Florin Cîţu este „un ministru iresponsabil care deja a făcut mult rău României”. „PNL nu a înţeles semnalul de alarmă pe care l-a primit atunci când Parlamentul nu i-a dat aviz lui

După un transplant de măduvă, un bărbat care suferea de leucemie a aflat de la colegii săi criminalişti, care hotărăseră să urmărească ce se întâmplă cu ADN-ul său în timp, că nu mai avea ADN propriu nici în sânge, nici în cea mai

City Insurance, cel mai mare asigurător pe RCA din România, a înregistrat în primele nouă luni ale anului prime brute subscrise de 298 milioane euro (1,4 mld.lei), în creştere cu 38% faţă de aceeaşi perioadă din 2018, cea mai mare pondere

Cu al șaselea Balon de Aur în vitrină și cu trei goluri marcate în ultimul meci, Leo Messi (32 de ani) este sigur de locul său în echipa săptămânii. Gamerii vor trebui să bage adânc mâna în buzunar ca să se bucure de magia

Preţurile cărnii de porc din China au urcat puternic în noiembrie, împingând inflaţia ţării la cel mai ridicat nivel din opt ani, relevă datele oficiale, potrivit CNBC. Preţurile cărnii de porc au crescut cu 110% în noiembrie faţă de