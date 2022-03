Cea mai bună plantă pentru curele de detoxifiere. Efectele sunt foarte rapide 10.03.2022

10.03.2022 Cea mai bună plantă pentru curele de detoxifiere. Efectele sunt foarte rapide Deși părerile sunt împărțite atunci când vine vorba de curele de detoxifiere, se pare că acesta ar avea efecte benefice asupra organismului, însă pe perioade scurte de timp stabilite de un specialist, dar și cu […] The post Cea mai bună



Cea mai bună plantă pentru curele de detoxifiere. Efectele sunt foarte rapide

Deși părerile sunt împărțite atunci când vine vorba de curele de detoxifiere, se pare că acesta ar avea efecte benefice asupra organismului, însă pe perioade scurte de timp stabilite de un specialist, dar și cu […] The post Cea mai bună plantă pentru curele de detoxifiere. Efectele sunt foarte rapide appeared first on Cancan.

Cea mai bună plantă pentru curele de detoxifiere. Efectele sunt foarte rapide

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Două femei au fost prinse când puneau la cale vânzarea mai multor arme militare letale. Soții lor sunt asasinii care au executat un afacerist dn Vrancea, scrie Adevărul. În 2019, patru bărbaţi l-au atacat şi l-au împuşcat mortal pe

Astăzi se va da startul în cea de-a 4-a rundă a play-out-ului Ligii 1. De la ora 16:30, la Mediaș va avea loc FC Hermannstadt – Gaz Metan, duelul urmând a conta pentru runda a […] The post Zi de fotbal în Liga 1 » 8 variante de profit de

Speranţa de viaţă la naştere a ruşilor a scăzut în 2020 - pentru prima oară în aproape 20 de ani - din cauza noului coronavirus, cu aproape doi ani, potrivit unor date statistice publicate marţi de către Ministerul rus al Sănătăţii,

Anna Lesko are parte numai de superlativ din partea fanilor, e piesă, pozele ei de pe rețelele de socializare sunt de nota zece! Dar timpul trece… Iar vâsta înaintată necesită photoshop. Anna Lesko a intrat […] The post Anna Lesko a postat,

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, îl acuză pe președintele Klaus Iohannis că minte pentru „Guvernul Său”, când spune că doar Portugalia a depus până în prezent PNRR, ci și Italia, iar Franța și Germania le

Prin multe comune din zona Vasluiului, gospodinele păstrează o reţetă veche, de la bunici şi străbunici, cea a sarmalelor de post cu crupe de porumb sau cu

Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter a lovit, miercuri dimineață, nord-estul Indiei, informează Institutul de Geofizică din Statele Unite (USGS). Cutremurul s-a produs la 10,9

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat, miercuri, că raportul preliminar al comisiei care face verificări privind raportarea deceselor de COVID-19 arată că "există diferenţe". "Nu ştim încă exact care sunt cauzele, dar există

Bucureştiul se află în continuare în zona roşie, cu 3,12 cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, în scădere faţă de ziua anterioară, când incidenţa a fost de 3,25, a anunţat,

Asistenţa din partea personalului va rămâne în continuare prezentă, pentru cei care au nevoie, spun reprezentanţii Auchan. Reţeaua are în total în România aproape 10.000 de

Un bărbat înarmat cu un cuţit a rănit miercuri 18 persoane - inclusiv 16 copii - într-o grădiniţă, în regiunea Guangxi, în sudul Chinei, potrivit agenţiei China Nouă, preluată

Dinamo și FC Voluntari se întâlnesc de la ora 17:00, în runda a 4-a a play-out-ului din Liga 1. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Programul din play-out-ul

Coronavirus România, 29 aprilie 2021. 1.850 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 29 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.053.629 de cazuri de […] The

Miniştrii de externe ai României şi Ungariei au semnat ieri, 28 aprilie 2021, la Jula/Gyula, în Ungaria Protocolul celei de a 8-a sesiuni a Comitetului de Specialitate româno-ungar de Colaborare în Problemele Minorităţilor Naţionale, la 25 de

Judecătorii vor să afle dacă Daniel Gabriel Husein, zis „Dasaev”, judecat pentru tentativă de omor calificat, minte în legătură cu ceea ce s-a întâmplat într-un club din Brăila în 2018, când doi sportivi americani au fost

Horoscop 30 aprilie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 30 aprilie 2021:

Fostul cântăreț de manele a publicat un mesaj înainte să se afle de condamnarea la șase luni de închisoare cu executare, iar fanii lui s-au întristat după ce l-au citit. Dani Mocanu are șanse să […] The post Mesajul publicat de Dani

În condiţiile în care lupta împotriva COVID-19 se intensifică la nivel mondial, o mică firmă biotech din Franţa are o posibilă soluţie pentru războiul pe termen lung cu virusul şi mutaţiile acestuia, relatează

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul trei WTA, a declarat la Madrid că nu este deloc uşor să participi la competiţii în această perioadă de pandemie, când sunt impuse restricţii. Însă

După contopirea a două pedepse, Dani Mocanu a fost condamnat joi, 29 aprilie, de către Judecătoria Pitești, la șase luni de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de incitare la ură sau discriminare. Decizia nu este