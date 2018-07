Cea de-a treia editie Unibet Open Bucuresti se desfasoara intre 2 si 5 august 31.07.2018

La doi ani de la succesul fantastic al primei editii desfasurate in capitala Romaniei (2016), iubitorii jocului de poker live au din nou sansa sa isi demonstreze abilitatile in cadrul Editiei cu numarul 3 Unibet Open Bucuresti. Cele 20 de turnee



La doi ani de la succesul fantastic al primei editii desfasurate in capitala Romaniei (2016), iubitorii jocului de poker live au din nou sansa sa isi demonstreze abilitatile in cadrul Editiei cu numarul 3 Unibet Open Bucuresti. Cele 20 de turnee programate la luxosul hotel JW Marriott Bucharest Grand Hotel, in perioada 2-5 august, au buyin-uri si formate diferite, in asa fel incat chiar si cei mai pretentiosi jucatori sa fie satisfacuti. Si in acest an Main Eventul are un buy-in de 1. ...

Un bărbat din Tecuci, judeţul Galaţi, a fost prins în judeţul Buzău circulând cu 213 km/oră pe DN 2 E85 în timp ce doi vrânceni au fost depistaţi pe acelaşi tronson cu 201

Comisia Europeană a lansat luni o procedură de infringement împotriva Poloniei, prin trimiterea unei scrisori de notificare oficială autorităţilor de la Varşovia, în legătură cu noua lege privind Curtea

Comisarul european pentru Politică Regională, Corina Creţu, a explicat într-o postare pe Facebook că România poate apela la Fondul de Solidaritate al UE pentru a remedia daunele provocate de

Conflict armat, luni seară, în faţa Spitalului Judeţean de Urgenţă din Ploieşti. Două persoane au fost rănite, iar plăgile par să fie prin

Ingrediente: 125 g unt topit, 200 g biscuiţi sfărâmaţi, 300 ml smântână de gătit, 30 g zahăr pudră, 200 g ciocolată neagră topită, esenţă de vanilie, pudră de cacao (pentru decor) Mod

Orice lege se adoptă, oricând vei găsi pe cineva care va beneficia de respectiva modificare, a declarat luni ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, la postul Digi TV. "Vă asigur că orice lege se

Premierul Viorica Dăncilă a cerut, luni, reprezentanţilor Apelor Române să facă o evaluare în fiecare judeţ pentru a vedea "punctele sensibile" în cazul unor inundaţii, astfel încât să se poată

Selecţionata Belgiei s-a calificat dramatic în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, după ce a învins Japonia cu scorul de 3-2 (0-0), luni seara, la Rostov pe Don, în optimile de finală

Elena-Gabriela Ruse (20 ani, 195 WTA), venită din calificări, a fost întrecută de Radwanska (29 ani, 30 WTA), cap de serie numărul 32, cu 6-3, 4-6, 7-5, după două ore şi 39 de minute de joc. Ruse a

Picioarele sunt extrem de predispuse la umflături şi inflamaţii, deoarece sunt organele care trebuie să suporte zilnic greutatea corpului. Cauzele picioarelor umflate pot fi multiple, de la statul în

Mihaela Buzărnescu (30 ani, 28 WTA), cap de serie numărul 29, a învins-o pe belarusa Arina Sabalenka (20 ani, 32 WTA) cu scorul de 6-7, 6-1, 6-4. Buzărnescu şi-a asigurat un cec de 63.000 de

Serena Williams (181 WTA), favorită 25 la Wimbledon, s-a calificat fără mari emoții în turul secund al turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Americanca a învins-o în primul tur pe olandeza Arantxa Rus (105 WTA), scor 7-5,

Meci de infarct la Rostov! Belgia a fost condusă de Japonia cu 2-0, dar a revenit și a dat lovitura în minutul 4 al prelungirilor, potrivit realitateasportiva.net. Citește mai

Cel puţin şapte persoane au fost rănite într-un atac cu bombă produs luni seară în capitala Somaliei, Mogadishu, informează site-ul agenţiei Reuters. Citește mai

Naționala Spaniei a fost eliminată de la Mondial de Rusia, iar pe Dani Carvajal are cine să-l consoleze. Presa iberică scrie că fundașul lui Real Madrid este într-o relație cu jurnalista Lucia Villalon, care a fost iubita lui Javier

Loviturile de departajare care au trimis-o pe Spania acasă în meciul cu Rusia au fost extrem de controversate. Postul spaniol Deportes Cuatro a publicat imagini cu discuțiile ce au avut loc pe marginea terenului înainte de executarea

O platformă online canadiană a realizat un clasament al unor ingrediente sau substanţe surprinzătoare pe care lumea nu se aşteaptă să le găsească în

Conversaţia este un schimb viu de păreri între două fiinţe care se respecta şi se stimează reciproc. Să întrebi tot timpul pe vecinul de masă secretul reuşitei sale în afaceri înseamnă să te porţi ca un egoist, nu ca un interlocutor,

Fertilizarea in vitro este prima şi cea mai cunoscută tehnică de reproducere umană asistată. Primul copil născut prin FIV a fost o fetiţă - Louise Brown – venită pe lume pe 25 iulie 1978, în Marea Britanie. De atunci, milioane de copii au

Condiţiile profesionale ale vieţii moderne împing oamenii spre un stil de viaţă sedentar, dăunător sănătăţii. Efectele lipsei de mişcare sunt aproape invizibile pe termen scurt, dar, în timp, inactivitatea prelungită duce la atrofierea