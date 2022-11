”Ce zici, îmbolnăvesc scorpia?” + Ce a spus de Mr. Pink. Monica Gabor l-a făcut zob pe Irinel Columbeanu, iar fostul milionar i-a dat replica 03.11.2022

Irinel Columbeanu (65 de ani) e cu gândul la America. A spus că pleacă acolo, pentru a-și vizita fiica. Și pe fosta soție. S-au liniștit spiritele? Asta pentru că fostul milionar de la Izvorani a […]

Ianis Hagi (23 de ani, mijlocaș ofensiv) a fost integralist în partida Hibernian - Rangers 0-1 din runda #16 a campionatului scoțian. Tot ce trebuie să știi despre liga Scoției: clasament + program Ianis Hagi a semnat prima ocazie a întâlnirii cu

Patru adulţi şi doi copii au fost răniţi într-un accident rutier care a avut loc, marţi, pe un drum comunal din localitatea Comloşu Mare, județul Timiș, în care au fost implicate două

Lanţul de restaurante Subway, prezent pe piaţa locală din primăvara lui 2012, a închis în ultimele şase luni cinci localuri din România şi a ajuns la o reţea de 34 de unităţi, conform site-ului propriu şi calculelor făcute de ZF pe baza

Comparată cu restul țărilor din Uniunea Europeană, din aproape orice unghi și din perspectiva oricarei statistici despre nivelul de dezvoltare sau de calitatea vieții, România se clasează invariabil pe ultimul loc. Așa cum aproape fără

Campionatul Mondial de handbal feminin din Spania, ziua doi: în scenă intră astăzi Danemarca, Ungaria sau Germania. România debutează la Mondial vineri, 3 decembrie, de la ora 19:00. „Tricolorele” înfruntă naționala Iranului, de la ora

88,4% dintre decesele înregistrate în săptămâna 22 - 28 noiembrie au fost la persoane nevaccinate, se arată în raporul săptămânal al INSP. Conform raportului, 70,5% din cazurile confirmate de Covid în

Horoscopul zilei de 3 decembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu se pot îndrăgosti Chiar dacă ziua demarează mai greu, după-amiază ne recăpătăm starea de

Un bărbat a suferit leziuni cumplite într-un accident, picioarele fiindu-i prinse şi secţionate de angrenajul unei combine cu care recolta

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat, joi, redeschiderea urmăririi penale a lui Ion Iliescu în Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Decizia instanţei este

Colecția poate depune mărturie că am fost unul dintre susținătorii lui Denis Alibec. L-am propus insistent la națională într-o perioadă, în epoca Daum, de pildă, în care era contestat și ignorat. Atunci chiar merita. Era în vână și se

Compania de investiţii financiare Evergent Investments (fosta SIF Moldova, simbol bursier EVER) va susţine şi în 2022 programul Executive MBA acreditat de universităţile Buckingham, Hull şi Suffolk din Marea Britanie, în calitate de partener al

Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, a dispus prelungirea măsurii preventive de arest la domiciliu, pe un termen de 20 zile, aplicată în privinţa procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo. Decizia a fost luată vineri, 3 decembrie, la

Un om de afaceri în vârstă de 58 de ani din Oradea şi fiica acestuia au fost trimişi în judecată de procurori DNA pentru o fraudă din fonduri europene în valoare de peste 7 milioane de

Orchestra Română de Tineret dirijată de Gabriel Bebeşelea semnează primul eveniment cultural românesc de anvergură de la Expo 2020 Dubai, solişti fiind laureaţii Concursului Internaţional “George

Un angajat pe poziţia de inginer electrician are un salariu care ajunge, în medie, la 4.000 de lei net pe lună, după cum arată datele extrase din platforma Salario, comparatorul de salarii al platformei de recrutare online

Mircea Rednic, supărat pe jucători, a declarat după meciul cu Academica Clinceni, pierdut cu scorul de 0-1, că nu părăseşte echipa din Ştefan cel Mare, ci că o parte din fotbalişti trebuie să

Denis Alibec, 30 de ani, a fost reprimit la antrenamentele lui CFR Cluj. Atacantul și-a prezentat scuzele, așa cum voia antrenorul Dan Petrescu. Atacantul a plecat de pe banca de rezerve în minutul 70 al meciului cu Clinceni (2-0), fără să ceară

Sportiva Ana Maria Popescu a întâlnit-o în finala de la proba individuală la Cupa Mondială găzduită de Emiratele Arabe Unite pe estoniana Katrina Lehis, care s-a impus în fața româncei, cu 15-14, informează Federaţia Română de Scrimă,

Icoana pe glajă „Maica Domnului Îndurerată”, semnată de părintele Arsenie Boca, este scoasă la vânzare, în cadrul Licitaţiei de Crăciun - Artă Sacră. Este o raritate absolută apariţia în piaţă a unei astfel de

O echipă de 50 de cercetători a creat un aerosol conţinând o particulă de coronavirus şi a simulat capacitatea sa de a rămâne în aer pentru a evalua potenţialul transmiterii virusului pe cale