Ce veste pentru bugetari! Sunt la un pas să aibă mai multe zile libere. Toate detaliile 19.12.2019

19.12.2019 Ce veste pentru bugetari! Sunt la un pas să aibă mai multe zile libere. Toate detaliile Zilele de 27 decembrie 2019 şi 3 ianuarie 2020 ar putea fi declarate zile libere, pentru angajaţii din instituţiile şi autorităţile publice, acestea urmând a fi recuperate până la 31 ianuarie 2020, potrivit unui proiect de Hotărâre. Premierul



Zilele de 27 decembrie 2019 şi 3 ianuarie 2020 ar putea fi declarate zile libere, pentru angajaţii din instituţiile şi autorităţile publice, acestea urmând a fi recuperate până la 31 ianuarie 2020, potrivit unui proiect de Hotărâre. Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la RRA, că Guvernul va lua o decizie privitoare la această chestiune. […] The post Ce veste pentru bugetari! Sunt la un pas să aibă mai multe zile libere. Toate detaliile appeared first on Cancan.ro.

