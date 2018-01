Ce trebuie sa mananci ca sa te aperi de dementa! 24.01.2018

24.01.2018 Ce trebuie sa mananci ca sa te aperi de dementa! Putin praf de curcuma adaugat zilnic in mancare are darul de a imbunatati memoria persoanelor sanatoase si de a lupta impotriva simptomelor dementei. Este concluzia la care au ajuns oamenii de stiinta de la University



Ce trebuie sa mananci ca sa te aperi de dementa!

Putin praf de curcuma adaugat zilnic in mancare are darul de a imbunatati memoria persoanelor sanatoase si de a lupta impotriva simptomelor dementei. Este concluzia la care au ajuns oamenii de stiinta de la University of...

Ce trebuie sa mananci ca sa te aperi de dementa!

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Pentru petrecerea de Revelion în centrul Clujului, administraţia locală a pregătit peste 700 de sticle de şampanie şi un program de concerte, pe lângă obişnuitele artificii şi jocuri de

Firma Tel Drum a fost trimisă în judecată de DNA, alături de reprezentanţii acesteia, Petre Pitiş, Mircea Vişan, Florea Neda, dar şi de o altă societate - SC WFA Impex SRL - şi reprezentantul ei, Florian Ion, acuzaţiile fiind de fraudă cu

După ce Sevilla l-a dat afară săptămâna trecută pe Eduardo Berizzo, care s-a operat de cancer la prostată, clubul spaniol îl are pe lista scurtă pe Vincenzo Montella care a condus-o pe AC Milan, timp de un an și jumătate. Oficialii

Oamenii legii care încearcă să facă lumină în cazul tinerei, care a avut parte de un sfârşit tragic, au găsit un lucru foarte important pentru anchetă. Mama Mirabelei a aflat că de nenorocire la şase zile de la descoperirea şocantă. În

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu, cel care a inițiat proiectul de modificare a Codurilor Penale, a declarat într-o intervenție telefonică în exclusivitate la Realitatea TV că noile amendamente depuse de PSD sunt

ANANP a acordat calificativul "Insuficient", pentru administrarea unuia dintre cele mai importante parcuri naţionale din România, cu păduri virgine şi cvasivirgine. În ultimii ani, Parcul Naţional Semenic Cheile Caraşului a fost de mai multe ori

Incendiul de la sonda de la Moftin s-a stins singur, pompierii fiind nevoiţi să îl reaprindă pentru a nu risca explozia pungii de

Ia-ţi adio de la buzele exfoliate, uscate sau crăpate de vânt şi frig în sezonul rece. Înarmează-te doar cu puţin timp, consecvenţă şi cu un arsenal de trucuri simple, menite să le menţină moi şi

Naţionala de handbal masculin a intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru startul preliminariilor Campionatului Mondial din 2019, scrie editia.ro. Sub comanda lui Xavier Pascual Fuertes, „tricolorii” au efectuat zilele trecute un cantonament

Bazele militare Tartus şi Hmeimim din Siria, cedate de regimul de la Damasc pentru o perioadă de 49 ani Rusiei, vor putea în curând să găzduiască nave cu propulsie nucleară. Ruşii au început deja lucrările de extindere a celor două

Femeia trece pe lângă el. Îi zâmbeşte dispreţuitor, o măsoară de sus până jos şi apoi se uită la curul ei. Probabil se gândeşte că ar merita o palmă peste fese sau măcar o ciupitură, dar este în rolul de domn, aşa că se

Un bărbat în vârstă de 52 de ani, din localitatea Motru, din Gorj, a murit astăzi după ce un container metalic a căzut peste într-un

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat lucrează, în această perioadă, la contravenţiile şi modelul planului de remediere ce vor fi incluse în Legea prevenirii, promulgată recent de preşedintele Klaus

Mai multe persoane au fost rănite miercuri în explozia ce a avut loc într-un supermarket din Sankt Petersburg, al doilea oraş ca mărime al Rusiei, situat în nord-vest, a anunţat poliţia

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, va evolua şi în proba de dublu la turneul de la Shenzhen (China), care deschide sezonul pentru ea, alături de compatrioata sa Irina

Una dintre echipele care l-au dorit pe Moruțan în această pauză de iarnă, Dinamo Kiev, a transferat un fotbalist valoros pe postul de mijlocaș ofensiv, chiar cel unde evoluează internaționalul de juniori român: slovenul Benjamin

Barcelona pregătește cu atenție transferurile din iarnă, dorind să aducă un fundaș central și un jucător ofensiv, dar catalanii ar putea renunța la numiți jucători. Corriere dello Sport dezvălue că AS Roma se interesează de Aleix Vidal,

La două zile de la descoperirea şocantă din Iaşi, oficialii Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi au transmis un mesaj despre colegul şi prietenul Bogdan Maleon. Bărbatul a fost găsit mort alături de soţia

Preşedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, nu susţine proiectul parlamentarilor social-democraţi privind stabilirea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu. În opinia sa, este nevoie de dezbatere publică.

Peste zece oameni au fost răniți, după ce o explozie s-a produs într-un supermarket din Sankt Petersburg. Alte 50 de persoane au fost evacuate din clădirea în care se afla magazinul. Citește mai