Ce supermarketuri au reuşit să atragă centrele comerciale din România. Carrefour este ancoră în mai bine de jumătate dintre mallurile din ţară, iar Auchan vine pe locul doi 17.06.2019

În mallurile şi centrele comerciale din România - în poziţia de ancoră de food - domină hipermarketurile, dar supermarketurile şi magazinele de discount îşi fac loc mai ales în



În mallurile şi centrele comerciale din România - în poziţia de ancoră de food - domină hipermarketurile, dar supermarketurile şi magazinele de discount îşi fac loc mai ales în provincie.

Bianca Andreescu, 18 ani și campioană la Indian Wells, are în spate un istoric de performanțe la junioare. Dar și de modelări ale jocului pentru a-i pune în valoare talentul și a fi diferită. "A fost o călătorie nebunească. O

INCREDIBIL! Un vasluian a dat un comunicat prin care se jură că n-a făcut sex cu senatoarea PSD Gabriela Crețu, soția președintelui CJ Vaslui! Oameni buni, în ce țară trăim? Jenică RUSU: nu am avut relații sexuale cu doamna senator

Chinezii au hobby-uri trăsnite. Un porumbel voiajor s-a vândut cu 1,25 milioane de euro în Belgia. Vorbim de un record pentru o pasăre din această specie, notează Realitatea TV. Citește mai

Vești uluitoare pentru România. Cristina Neagu a fost aleasă de Federația Internaționala cea mai bună jucătoare a lumii, potrivit Realitatea TV. Citește mai

Aproximativ 60.000 de bilete pentru tratament balnear se vor acorda în 2019, potrivit unui act normativ publicat recent în Monitorul

Autorităţile din Europa fac investigaţii pentru a afla dacă atacatorul din Noua Zeelandă avea legături cu mişcările de extremă-dreapta de pe continent, scrie The

Un incident neobişnuit a avut loc în această seară pe strada Nicolae Titulescu, din municipiul Târgu Jiu. O şoferiţă aflată în stare de ebrietate a lovit cu maşina un pieton care încerca să ajute un bărbat care era căzut lângă

Atracţiile rare ale staţiunii Geoagiu Băi, ale cărei ape termale au fost o destinaţie populară încă din Antichitate, sunt lăsate în grija nimănui, dintr-un motiv

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, luni seara, la Digi24, că el propune ca PNL, USR, ALDE şi UDMR să se gândească la faptul că doar împreună toţi cei care nu sunt în echipa lui Dragnea pot să iasă din groapa în care acesta a dus

Preşedintele brazilian Jair Bolsonaro a vizitat sediul CIA luni, el încercând să obţină susţinerea administraţiei Trump în prima sa călătorie oficială la Washington, scrie

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunţat luni, în Parlament, că Executivul va veni cu o propunere de modificare a OUG 114, rezultată în urma dialogului şi pentru interesul mediului de

Un băieţel în vârstă de un an şi şapte luni a decedat luni seara, după ce a căzut de la etajul patru al unui bloc din municipiul Sibiu, moartea copilului fiind cercetată de poliţişti, a anunţat

Postul de televiziune Antena 3 a fost nominalizat din nou la New York Festivals World’s Best Television & Film. Emisiunea „Sinteza Zilei” are o nominalizare, emisiunea „În premieră” are șase

Preşedintele Klaus Iohannis intenţionează să considere deficitul balanţei comerciale a României drept o problemă naţională, a declarat, luni seară, preşedintele executiv al Asociaţiei Naţionale

Ca să se menţină competitive în contextul demografic în schimbare, companiile din industria de media şi divertisment trebuie să privească dincolo de Generaţia Z, să adopte o strategie multi-generaţie şi să-şi schimbe percepţiile despre

Vasile Miriuță, antrenorul lui Hermannstadt, a fost extrem de supărat la finalul meciului în care sibienii au terminat la egalitate cu Concordia Chiajna, 2-2, deși conduceau cu 2-0 după primele 10 minute. „Am condus cu 2-0, nu pot

Într-o încercare de a forţa un vot pozitiv pentru acordul Theresei May, Guvernul Marii Britanii a făcut apel la o clauză obscură dintr-un tratat internaţional abia cunoscut, pentru a le dovedi euroscepticilor că există o cale de a ocoli problema

„Pentru 2019, estimăm o creştere de 10% a cifrei de afaceri. 15% din producţia fabricii din Bucureşti este

Compania americană de transport la cerere Lyft, cel mai mare competitor al Uber pe piaţa americană, caută să obţină 2,1 mld. dolari într-o ofertă publică iniţială (IPO), care ar evalua firma la aproape 20 de miliarde de dolari, cea mai mare

Compania are în plan să atingă vânzări de 70 de milioane de euro în 2019 şi va ataca şi piaţa clienţilor companii, cărora le va propune să le cumpere înapoi gadgeturile vândute după un an de