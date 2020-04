Ce sumă a donat Patriarhia Română în lupta împotriva coronavirusului 08.04.2020

08.04.2020 Ce sumă a donat Patriarhia Română în lupta împotriva coronavirusului S-a aflat ce sumă a donat Patriarhia Română în lupta împotriva coronavirusului. Biserica a desfășurat acțiuni filantropice pentru persoanele vulnerabile și a făcut numeroase donații. În acest demers s-au implicat 2.077 de parohii care au



Ce sumă a donat Patriarhia Română în lupta împotriva coronavirusului

S-a aflat ce sumă a donat Patriarhia Română în lupta împotriva coronavirusului. Biserica a desfășurat acțiuni filantropice pentru persoanele vulnerabile și a făcut numeroase donații. În acest demers s-au implicat 2.077 de parohii care au mobilizat atât personal angajat, cât şi voluntari – în total 4.925 de persoane. Contravaloarea ajutoarelor s-a ridicat la 3.048.669 de lei. […] The post Ce sumă a donat Patriarhia Română în lupta împotriva coronavirusului appeared first on Cancan.ro.

Ce sumă a donat Patriarhia Română în lupta împotriva coronavirusului

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Caz de-o violență ieșită din comun în localitatea Verești din județul Suceava. O bătrână a fost snopită în bătaie de fiul ei, după ce a refuzat să-i dea acestuia bani pentru a-și cumpăra băutură. Din primele verificări realizate de

O parcare supraetajată cu 500 de locuri, magazine, birouri şi chiar locuinţe de serviciu pentru medicii de gardă sau rezidenţi va fi construită lângă Spitalul clinic judeţean din Oradea, contractul pentru execuţia lucrărilor urmând să fie

Flăcările de pe acoperişul Catedralei Notre-Dame au izbucnit în inima Parisului. Maiestuoasa faţadă a bisericii din Ile de la Cité a apărut în numeroase filme plasate în Oraşul Lumină, dar catedrala este

A apărut un cuplu în showbizul românesc, iar primele imagini au făcut senzație. Fostul iubit al Danielei Crudu, Radu Maricuța este îndrăgostit ”lulea”, cum se spune, părând decis să se implice într-o relație de durată. Fabiola, noua

Căpitanul-nejucător, Florin Segărceanu, a anunţat cine va fi a doua „rachetă“ tricoloră în meciurile care se vor juca, sâmbătă, la

România trece printr-o perioadă în care trebuie să îşi asigure un viitor al democraţiei şi al economiei de piaţă, pe fondul tendinţelor populiste care se răspândesc în societate. Cum poate face asta? Un proiect de ţară, un sistem de

Pentru că este un subiect la modă și care atrage votanți, Liviu Dragnea se gândește să propună o amendă de 4% din cifra de afaceri pentru firmele care comercializează produse ce nu sunt conforme cu cele vândute pe piețele

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul decesului, din cauza meningitei, a elevei de la Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" din Bucureşti, sesizarea vizând posibila încălcare a art. 34 şi art. 49 din

Românii se pot mândri cu multe performanţe sau recorduri pozitive de-a lungul istoriei, iar sfertul de secol scurs între 1994 şi 2019 ne-a adus numeroase motive de

Dinamoviștii au petrecut, recent, la un eveniment de modă organizat de Ionel Dănciulescu. „Corbul” și jucătorii „câinilor” au impresionat cu încălțămintea scumpă pe care au afișat-o. Fotbaliștii sunt

La câteva zile după ce a mărturisit că, de fapt, el a ajuns să formeze echipă la “Asia Express” cu Oase după ce acesta s-a autoinvitat, CRBL a dezvăluit motivul pentru care a refuzat să participe la show-ul de la Antena 1 împreună cu

Duminica Floriilor. FLORII tradiţii. Duminică, 21 aprilie, ortodocşii prăznuiesc Floriile sau Duminica Floriilor, cea mai importantă sărbătoare care vesteşte Paştele şi care este dedicată Intrării Mântuitorului Iisus în

Cunoscută publicului drept ”Mama Natură”, rol pe care l-a avut în defuncta emisiune ”Ciao Darwin”, Roxana Ionescu a rămas în interesul multor televiziuni, și știe că pentru asta aspectul fizic este foarte important. Așa că s-a decis să

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, susţine că pensionarea procurorului general Augustin Lazăr prin decretul semnat, vineri, de şeful statului, Klaus Iohannis, reprezintă un "final cu happy-end (...) pentru două personaje

Președintele Klaus Iohannis se află, sâmbătă seară, împreună cu soția sa, Carmen Iohannis, la Biserica Romano-Catolică din Piața Mare a Sibiului pentru slujba de

Oul de Paşte trebuie ciocnit exact în Sfânta zi de sărbătoare, altfel rişti să fii pocit. Asta s-a întâmplat vineri după amiaza într-un apartament din Milano, în cartierul Baggio. Un tată, nervos şi scupulos nevoie mare, a fost arestat

Raportul procurorului special Robert Mueller asupra ingerinţei ruse în alegerile prezidenţiale americane din 2016 a devenit sâmbătă cea mai bine vândută carte de pe Amazon deşi este disponibil gratuit online,

Un tânăr de 28 de ani, din Roșia, județul Sibiu, a ajuns la spital, după un conflict spontan izbucnit în sat, în urma căruia un localnic l-a lovit cu maceta peste față și brațe. Surse judiciare au declarat, duminică, pentru MEDIAFAX, că

Ministrul demisionar al Justiţiei, Tudorel Toader, a scris sâmbătă seara, pe Facebook, că Ministerul pe care îl conduce nu a blocat şi nici nu a întârziat procedura de avizare şi de adoptare a

O delegaţie a Comisie Venenţia vine în România săptămâna viitoare pentru a discuta cu reprezentanţii autorităţilor române din domeniul Justiţiei despre modificarea legilor Justiţiei şi intenţia PSD-ALDE de modificare a codurilor penale, au