Ce studii are Mihai Petre, juratul de la Românii au talent. Vedeta Pro TV nu este doar dansator profesionist! 04.03.2020

04.03.2020 Ce studii are Mihai Petre, juratul de la Românii au talent. Vedeta Pro TV nu este doar dansator profesionist! Mihai Petre este unul dintre cei mai buni dansatori de la noi din țară, care de multe ori ne-a făcut cinste chiar și peste hotare cu performanța lui. Este jurat la Românii au talent și toată lumea știe, însă un aspect mai puțin știut din



Ce studii are Mihai Petre, juratul de la Românii au talent. Vedeta Pro TV nu este doar dansator profesionist!

Mihai Petre este unul dintre cei mai buni dansatori de la noi din țară, care de multe ori ne-a făcut cinste chiar și peste hotare cu performanța lui. Este jurat la Românii au talent și toată lumea știe, însă un aspect mai puțin știut din viața vedetei Pro TV ține de studiile pe care le […] The post Ce studii are Mihai Petre, juratul de la Românii au talent. Vedeta Pro TV nu este doar dansator profesionist! appeared first on Cancan.ro.

Ce studii are Mihai Petre, juratul de la Românii au talent. Vedeta Pro TV nu este doar dansator profesionist!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Peste treime din cheltuielile unei gospodării din România se duc pe mâncare, băutură şi ţigări, în timp ce sub 1% merg către educaţie, arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică

Sunt foarte triste ştirile de astăzi despre unul dintre fii lui Andrei Pleşu, arestat pentru trafic de droguri. Dar este la fel de trist că am văzut azi în presă anumiţi critici „de serviciu” aruncând săgeţi după săgeţi după povestea

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a asigurat vineri că ţara sa va continua să efectueze plăţi în contul contractului de achiziţie a unor sisteme de rachete antiaeriene ruseşti S-400 şi a

PNL a depus vineri la CCR o sesizare de neconstituţionalitate cu privire la prevederea din Regulamentul Camerei referitoare la delegarea atribuţiilor preşedintelui acestui for şi cere Curţii să suspende

Tribunalul Argeş a dispus, vineri, suspendarea ordinului emis de prefectul judeţului cu privire la încetarea înainte de termen a mandatului primarului din municipiul Piteşti, Cornel Constantin Ionică, găsit

Poetul Ion Horea a murit, vineri, la vârsta de 89 de ani. Uniunea Scriitorilor din România și-a exprimat regretul pentru trecerea în neființă a unuia dintre cei mai dintre cei mai importanţi poeţi români postbelici. Ion Horea s-a născut

Americanul David Malpass, în vârstă de 63 de ani, a fost numit oficial preşedinte al Băncii Mondiale şi îşi va începe marţi mandatul de cinci ani, a anunţat vineri instituţia într-un comunicat. David Malpass un fidel susţinător al

Cântărețul vorbit despre operația prin care a trecut în urmă cu câteva zile. Dorian Popa a fost supus unei intervenții chirurgicale la nivelul gâtului. Artistul a fost operat din cauza unei amigdalite cronice. Într-o înregistrare video

Denumit și degetul lui Venus, degetul mare spune extrem de multe despre personalitatea unui om, despre stabilitatea și vitalitatea sa. Citește mai

Un cetăţean care participa la acţiuni de igienizare în zona unui drum dintr-o localitate olteană a sunat la 112, anunţând că a descoperit un obiect ce pare a fi

Salonul Naţional de Primăvară debutează sâmbătă, 6 aprilie, la Constanţa, fiind organizat de Uniunea Artiştilor Plastici din Constanţa şi de Primăria Municipiului

Pe parcursul anului trecut, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat 33 de hotărâri în privinţa Republicii Moldova şi 34 de decizii de inadmisibilitate. Dintre cele 33 de hotărâri pronunţate, şase au fost în privinţa Republicii

În perioada 11-12 aprilie, la Chişinău, se va desfăşura un forum de afaceri moldo-american, unde companii americane vor stabili potenţiale parteneriate cu companii din Moldova din mai multe domenii. Este vorba despre infrastructură, agro-business,

Actori independenţi, care lucrează în regim de colaborare la teatre din Capitală, nu şi-au primit onorariile de trei luni. Motivul ar fi întârzierea adoptării bugetului, dar şi faptul că Primăria nu a colectat suficienţi bani din taxe şi

Reguli noi se aplică din acest an pentru persoanele fără venituri care nu se încadrează în categoria persoanelor asigurate fără plata contribuţiei de asigurări de sănătate. Pentru a dobândi calitatea de asigurat nu mai ai obligaţia să

Siguranţa locuinţei dar şi a bunurilor din casă depinde de fiecare dintre noi. Pentru a evita să fiţi ţinta hoţilor, trebuie să vă luaţi câteva măsuri minime de

Fiul lui Andrei Pleşu, Mihai Pleşu, implicat într-un dosar de trafic de droguri, a fost reţinut. În urma percheziţiilor care au avut loc atât la locuinţa sa, cât şi la alte adrese din Bucureşti şi din Iaşi, Pleşu a fost dus pentru audieri

Încă 43 de cazuri nou-confirmate de rujeolă au fost raportate în ultima săptămână, acestea fiind semnalate în şase judeţe şi în municipiul

Marius Copil, cel mai bun tenismen român, aflat pe locul 80 în lume, a pierdut în Cupa David în faţa lui Benjamin Lock, locul 546 ATP, în primul meci din duelul România -

Eugenie Bouchard nu-şi găseşte deloc ritmul şi confirmă şi anul acesta regresul înregistrat în cariera ei de jucătoare