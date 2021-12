Ce spune Tzancă Uraganu despre copilăria lui: ”Nu pot să spun că am avut tot ce mi-am dorit când eram mic” 18.12.2021

Ce spune Tzancă Uraganu despre copilăria lui: ”Nu pot să spun că am avut tot ce mi-am dorit când eram mic”

Tzancă Uraganu a vorbit despre copilăria lui, în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars. Cântărețul mărturisește că toți oamenii trebuie să aibă o relație bună cu părinții lor. În cadrul unui interviu pentru Antena […]

O nouă săptămână, o nouă echipă plină de carduri speciale în FIFa 21. Iar gamerii au și de data aceasta destule variante atrăgătoare. În poartă apare o variantă surpriză, goalkeeper-ul Sevillei, Yassine Bounou. Veteranul lui

Distribuirea vaccinului Moderna către centrul regional de la Craiova a fost anulată în această dimineață după ce avionul nu a putut ateriza din cauza vremii! De abia de mâine ar urma să înceapă vaccinarea cu serul Moderna, potrivit Realitatea

Avalanşa emoţională după o despărţire se aseamănă cu trăirea unui doliu. Până la urmă, este o pierdere, iar suferinţa se poate face simţită chiar dacă tu ai pus capăt relaţiei. Cum noi, oamenii, cel mai mult ne temem de necunoscut şi

Ministerul Muncii va trimite Parlamentului, în cursul zilei de vineri, mai multe amendamente care să flexibilizeze măsura privind reducerea timpului de lucru, a anunţat joi ministrul de resort,

Declarațiile oficialilor celor două echipe după Clinceni - UTA

Campania de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 a început în decembrie 2020. Avem nevoie de imunizarea a cel puţin 60% din populaţie pentru a putea vorbi de începutul sfârşitului pandemiei şi a ne putea relua viaţa aşa cum o ştiam. Vezi cele mai

Unu din 23 de turişti care au ajuns în Maldive în ianuarie 2021 a venit din România, arată cifrele publicate de Autoritatea de Turism din această

Cele mai multe doze din cele peste 39.000 de la Moderna rămân în București. Un număr mare de vaccinuri merg și la Centrul de Regional de Distribuție Brașov, anunță Comitetul Național de Coordonare

Un angajat dintr-o companie de telecomunicaţii câştiga un salariu mediu net de puţin peste 4.500 de lei în noiembrie 2020, în creştere cu mai mult de 8% faţă de aceeaşi lună a anului precedent, conform datelor de la Institutul Naţional de

Primăria Capitalei a plătit în mandatul Gabrielei Firea peste 60 de milioane de lei către firma de transport a Primăriei Voluntari pentru cursele București-Ilfov, potrivit unei investigații Hotnews. Între timp, instituția a strâns datorii de

Cătălin Drulă a declarat, joi, că a trimis Corpul de Control la Metrorex în urma cererii privind renegocierea contractelor de muncă, despre care a spus că este ”învăluită în mister”. Ministrul Transporturilor l-a criticat pe liderul de

După Ungaria, și Cehia și-a manifestat dorința de a achiiționa vaccinul rusesc Sputnik V. În acest scop, premierul Andrej Babis s-a deplasat la Budapestta pentru a discuta cu omologul său despre campania de

După 70 de ani existență, cel mai mare salon auto din Germania se mută de la Frankfurt la München. Organizatorii anunță un format hibrid, cu evenimente online și la fața locului. Evenimentul

Românii care vor să ajungă în Bulgaria pe cale terestră pot intra în ţara vecină doar prin punctele de trecere a frontierei, Giurgiu-Ruse, Calafat-Vidin şi Vama Veche-Durankulak, cu prezentarea unui test PCR negativ, efectuat cu maximum 72 de

Un brăilean a filmat momentul în care doi muncitori toarnă asfalt în bătaie de joc pe o stradă din Brăila, făcând slalom printre maşinile care circulă în acea

Compania Aeroporturi Bucureşti, care administrează cele două aeroporturi ale Capitalei şi era înaintea pandemiei una dintre cele profitabile companii ale statului, are din ianuarie un nou Consiliu de Administraţie şi un nou Director General,

La iniţiativa Papei Francisc, sora Nathalie Becquart a devenit prima femeie cu drept de vot în Sinodul

Cel de-al 16-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, începe sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1, cu una dintre cele mai îndrăznețe distribuții a

În primul său discurs de politică externă, preşedintele SUA Joe Biden a anunţat că America se întoarce, inclusiv în Europa, şi vrea să rezolve probelemele împreună cu aliaţii săi tradiţionali, dar lucrurile s-au schimbat, pe alocuri chiar

Echipa de fotbal FCSB a anunţat, sâmbătă, transferul fundaşului Denis Haruţ, de la FC Botoşani, pe site-ul său oficial. Fundașul în vârstă de 21 de ani, care a efectuat deja vizita medicală,