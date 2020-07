Ce spune premierul despre scenariul care prevede un milion de cazuri de Covid-19 în septembrie 20.07.2020

20.07.2020 Ce spune premierul despre scenariul care prevede un milion de cazuri de Covid-19 în septembrie Premierul a vorbit despre scenariul care prevede un milion de cazuri de Covid-19 în septembrie. Ludovic Orban consideră că toate instituțiile iau toate măsurile necesare. Șeful executivului s-a ferit să spună dacă guvernul ia în calcul



Ce spune premierul despre scenariul care prevede un milion de cazuri de Covid-19 în septembrie

Premierul a vorbit despre scenariul care prevede un milion de cazuri de Covid-19 în septembrie. Ludovic Orban consideră că toate instituțiile iau toate măsurile necesare. Șeful executivului s-a ferit să spună dacă guvernul ia în calcul prognoza sumbră și a precizat doar că au existat mai multe scenarii, iar unul dintre ele nu s-a confirmat. […] The post Ce spune premierul despre scenariul care prevede un milion de cazuri de Covid-19 în septembrie appeared first on Cancan.ro.

Ce spune premierul despre scenariul care prevede un milion de cazuri de Covid-19 în septembrie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Oraşul Pamplona a dat sâmbătă startul festivalului anual San Fermin, una dintre cele mai mari sărbători tradiţionale din Spania, renumită în special pentru cursele cu tauri, informează

Războiul comercial dintre naţiunea americană şi cea chineză, dar şi scenariul în care companiilor chineze le-ar fi complet interzis să folosească tehnologia americană, sporeşte dorinţa acestora de a îşi fabrica propriile cipuri, scrie

SONDAJ GSP: cu ce echipă din România ții? În pragul startului unei noi ediții de campionat, fotbalul românesc pare mai segregat decât niciodată. CSA Steaua a deposedat-o pe FCSB de palmares, Craiova are două echipe cu

Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea preliminară de 6,9 grade s-a produs duminică seară în Indonezia, iar autorităţile au emis o alertă locală de tsunami. Cutremurul a avut loc duminică la ora 22.08 (18.08, ora României), la adâncimea de

Jucătoarele române de tenis Irina-Camelia Begu şi Monica Niculescu s-au calificat în optimile de finală ale probei de dublu feminin din cadrul turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, învingând în trei seturi,

Manelistul Marius Babanu era bătut, anul trecut, de Dan Pralea, un periculos interlop din Capitală. Acesta avea să fie, la rândul lui, agresat, în cartierul Ferentari, la o luptă de stradă. A fost tăiat de mai multe ori cu un briceag și a ajuns

Tiberiu Negru a moştenit de la tatăl său atelierul de prelucrare a lemnului şi s-a decis să-l renoveze şi să schimbe total modul de lucru. Nu a mai urmărit prelucrarea lemnului de o calitate superioară, ci a început să caute lemn vechi,

În zona punctului de trecere Cruceni, au fost depistaţi cinci irakieni care intenţionau să ajungă ilegal într-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unui cetăţean sârb. Bărbatul din Serbia este cercetat pentru trafic de migranţi, sub

Elena Udrea a ajuns în România, potrivit unor surse. Victor Ciutacu a spus, la România TV, că ”n-am reușit să iau legătura cu Elena Udrea”. Jurnalistul a afirmat că se aștepta ca Elena Udrea să fie

Mojtaba Zolnour, preşedintele Comisiei pentru securitate naţională şi afaceri externe din parlamentul iranian, a amenințat, luni, că, "dacă Statele Unite ne atacă, nu va rămâne decât o jumătate de oră de existenţă pentru Israel", notează

Trei mineri au murit, luni, în urma unui cutremur de mică intensitate produs la o exploatare minieră din sudul Poloniei. Incidentul a avut loc la mina Staszic, situată în apropierea orăşelului Katowice, relatează agenţia Reuters. Nouă mineri se

Rezultate BAC 2019. Procentul de promovabilitate în Dâmboviţa, înainte de contestaţii, este de 59,12%. Din totalul celor 3.198 elevi înscrişi, doar 3.009 au fost prezenţi. Dintre aceştia, 1.779 au reuşit să obţină note de trecere. Un singur

Simona Halep (7 WTA, 27 de ani) a învins-o pe americanca Cori Gauff (313 WTA, 15 ani) cu scorul 6-3 6-3 și s-a calificat în sferturile de finală de la Wimbledon. Halep, 27 de ani, cap de serie

Cehoaica Karolina Muchova (22 de ani, 68 WTA) a trecut de compatrioata Karolina Pliskova (27 de ani, 3 WTA), scor 4-6, 7-5, 13-11, în cel mai disputat meci al actualei ediții de la Wimbledon 2019. Pliskova o putea întâlni pe Halep

Un băiat de 13 ani era să se înece, marţi, într-o piscină din Târgu-Jiu. Copilul a fost scos din apă de patronul unităţii, fiind preluat de un elicopter SMURD, care îl va transporta la Craiova. „La o piscină, copilul era gata să se înece,

Fratele lui Mihai Bendeac a trecut, cu brio, peste examenul de maturitate. Andrei a obținut note foarte mari, spre mândria familiei sale. La sfârșitul lunii mai, fratele lui Mihai Bendeac a avut cursul festiv, la sfârșitul liceului. Bineînțeles,

Industria locală de dezvoltare software pentru jocuri video a continuat să înre­gistreze creşteri şi anul trecut, afacerile cu­mulate ale primilor cinci jucători de profil ajun­gând la aproape 600 milioane lei, con­form calculelor ZF realizate

Un videoclip făcut public de PETA (n.r - People for the Ethical Treatment of Animals, o organizaţie pentru drepturile animalelor, cu sediul în Norfolk, Virginia) arată la ce chinuri sunt supuşi măgarii şi catârii de pe idilica insulă grecească

Instanţa americană a decis că preşedintele american Donald Trump a încălcat Constituţia în momentul în care a blocat mai multe persoane pe contul său de Twitter, după ce utilizatorii reţelei de socializare l-au criticat sau ironizat, scrie

Oamenii de știință au descoperit un nou tip de celulă a creierului, care este unică pentru ființele umane. Această descoperire ne arată că încă nu știm multe despre cel mai avansat „sistem" de pe Pământ -