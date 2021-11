Ce spune Oana Zăvoranu despre scandalul făcut de o fostă colaboratoare la clinica ei 04.11.2021

04.11.2021 Ce spune Oana Zăvoranu despre scandalul făcut de o fostă colaboratoare la clinica ei CANCAN.RO a dezvăluit, în exclusivitate, recent, că soțul Oanei Zăvoranu a fost acuzat de agresiune fizică, după care a ajuns în atenția autorităților. Situația a luat o nouă întorsătură, după ce partenerul de viață al […] The



Ce spune Oana Zăvoranu despre scandalul făcut de o fostă colaboratoare la clinica ei

CANCAN.RO a dezvăluit, în exclusivitate, recent, că soțul Oanei Zăvoranu a fost acuzat de agresiune fizică, după care a ajuns în atenția autorităților. Situația a luat o nouă întorsătură, după ce partenerul de viață al […] The post Ce spune Oana Zăvoranu despre scandalul făcut de o fostă colaboratoare la clinica ei appeared first on Cancan.

Ce spune Oana Zăvoranu despre scandalul făcut de o fostă colaboratoare la clinica ei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Jeremy Bulloch, actorul care a dat viață personajului Boba Fett din filmul “Star Wars”, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani. Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet în sufletele rudelor, […] The post Jeremy Bulloch a murit la

Europa a devenit joi prima regiune din lume care înregistrează peste o jumătate de milion de morţi din cauza covid-19, potrivit unui bilanţ, întocmit cu puţin înainte de ora locală 16.00 (17.00, ora României), pe baza unor date furnizate de

Liderul AUR, George Simion dezminte zvonul că Vasile Dîncu s-ar afla în spatele propulsiei AUR în Parlament și spune că, având în vedere scorul obținut de partid, el ar fi mai îndreptățit să-l consilieze pe probleme politice pe Vasile

Australian Open va începe doar pe 8 februarie anul viitor, după ce a fost amânat cu trei săptămâni din cauza pandemiei, anunță site-ul oficial al ATP, organizația profesionistă de tenis

Relația lor a trecut la un alt nivel! George Burcea i-a prezentat-o bunicii sale pe Viviana Sposub. La rândul său, fosta asistentă TV l-a prezentat pe actor familiei sale. Povestea de dragoste dintre George Burcea […] The post George Burcea i-a

București, 16 decembrie 2020: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl. Mihai Daraban, a participat azi, 16 decembrie, la cea de-a 62-a reuniune a Consiliului Director din cadrul Consiliului de Afaceri al Organizaţiei de

Implementarea iniţiativelor legislative recente, aprobate de Parlament, ameninţă serios stabilitatea macroeconomică şi financiară a Republicii Moldova, care este deja afectată sever de pandemia COVID-19. Opinia a fost exprimată de Rodgers

Iată că şi o finală înregistrată poate oferi surprize de proporţii. Adrian Petrache, finalist în sezonul 9 X Factor, a avut parte de o cruntă dezamăgire, chiar înainte de a urca pe

A nins ca-n povești în Japonia. Mii de case au rămas izolate și cele din zona de munte au rămas fără curent electric. Nămeții au depășit doi metri după căderile abundente de zăpadă, relatează Realitatea

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a dezoltat simptome specifice COVID-19, acesta având febră, tuse și o stare generală de oboseală, au anunțat oficialii francezi, potrivit Euronews. În

Gennady Golovkin (38 de ani) a obținut o victoria în fața polonezului Kamil Szeremeta (31 de ani), într-un meci în care și-a pus la bătaie centurile IBF și IBO la semimijlocie. Gennady Golovkin și-a păstrat titlul IBF la categoria semimijlocie

Românii sunt mai triști, mai furioși, mult mai anxioși și au un sentiment sporit de singurătate din cauza pandemiei de COVID, arată primul studiu realizat în România pe tema impactului crizei asupra stării mentale a populației, relatează

Proiectul SUCCES 2020 al Universităţii Naționale de Muzică București a fost finalizat în luna decembrie 2020, integrând pentru prima dată în mod consistent aspectul online în ambele sale

Turismul internațional a scăzut cu 72% în primele 10 luni ale anului 2020, împingând această ramură a industriei înapoi la nivelurile din 1990, potrivit Organizației Internaționale a Turismului a ONU, relatează The Guardian. Destinațiile

Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava a rămas, de trei zile, fără paturi libere pentru pacienţi COVID. 20 de pacienți au forme grave ale virusului și sunt internaţi în secţia ATI, şapte fiind ventilaţi mecanic şi şase

Deși se părea că Ministerul Muncii va ajunge la USR Plus, se pare că partidul lui Dan Barna și Dacian Cioloș rămâne cu 6 ministere, nu cu 7, de pe lista pentru alianța celor doi lipsind ministerul condus

Sute de familii nevoiaşe din judeţul Hunedoara au fost beneficiare ale ajutoarelor şi donaţiilor oferite de parohiile din zona Devei şi a

Agricultura, sectorul cu cea mai dinamică cre­ditare, a înregistrat la sfârşitul primelor zece luni din 2020 o va­loare a creditelor acordate şi anga­ja­mentelor asumate de instituţiile de credit din România de 20,9 mld. lei, în creş­tere

Ofițerul medical șef al Angliei, Chriss Whitty, a anunțat, sâmbătă, că noua tulpină de coronavirus identificată în Regatul Unit se poate răspândi mai repede. Cercetătorii încearcă acum să confirme dacă produce o mai mare rată a

Benny Adegbuyi (35 de ani) l-a învins prin KO pe Badr Hari (36 de ani), iar kickboxerul român a avut partea de o galerie spectaculoasă în România. Ruby, una dintre cele mai frumoase artiste din România, a urmărit cu sufletul la gură meciul lui