Ce spune medicul Adrian Marinescu despre cea de-a treia doză de vaccin împotriva noului coronavirus 28.07.2021

28.07.2021 Ce spune medicul Adrian Marinescu despre cea de-a treia doză de vaccin împotriva noului coronavirus Medicul Adrian Marinescu a vorbit despre cea de-a treia doză de vaccin împotriva noului coronavirus. În cursul zilei de marți, specialistul a spus de ce este necesară cea de-a treia doză. Medicul Adrian Marinescu a […] The post Ce spune



Ce spune medicul Adrian Marinescu despre cea de-a treia doză de vaccin împotriva noului coronavirus

Medicul Adrian Marinescu a vorbit despre cea de-a treia doză de vaccin împotriva noului coronavirus. În cursul zilei de marți, specialistul a spus de ce este necesară cea de-a treia doză. Medicul Adrian Marinescu a […] The post Ce spune medicul Adrian Marinescu despre cea de-a treia doză de vaccin împotriva noului coronavirus appeared first on Cancan.

Ce spune medicul Adrian Marinescu despre cea de-a treia doză de vaccin împotriva noului coronavirus

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Autoritățile au aplicat, în ultimele 24 de ore, sute de amenzi pentru nerespectarea măsurilor impuse de pandemie. Polițiştii şi jandarmii au aplicat, în ultimele 24 de ore, 730 de sancţiuni contravenţionale, ca urmare a încălcării

Zece persoane din azilul de la Aldeni, judeţul Buzău, au fost confirmate, vineri, cu infecţie cu coronavirus. Aceasta este a doua oară când DSP Buzău declară focar de Covid-19 în azil, la începutul lunii august fiind infectați patru oameni,

Cinci politicieni candidează pentru funcţia de primar al oraşului Petrila, la alegerile locale din 27 septembrie

V.A., un tânăr de 25 de ani, intenţionează să investească în acţiuni listate la bursa de la Bucureşti şi de aceea caută pe site-urile brokerilor răspunsuri la următoarele: ce costuri implică tranzacţionarea, care este suma minimă

Chindia Târgoviște a oficializat 3 transferuri cu doar două zile înaintea meciului cu Dinamo din Liga 1 (luni, 31 august, ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro). CONTEXT: Chindia continuă să fie măcinată de problemele cauzate de coronavirus.

Chadwick Boseman, cunoscut pentru rolul din filmul „Black Panther”, a murit la 43 de ani din cauza cancerului de colon. Vestea tragică a fost confirmată de familia actorului. Vedeta filmului Black Panther a fost diagnosticată cu cancer la

România a înregistrat în primele şapte luni ale anului un deficit bugetar de 49,6 miliarde lei, respectiv 4,7% din PIB, în condiţiile în care veniturile bugetului general consolidat au însumat 175,15 mld lei, în scădere cu 2,7%, iar

FCSB și-a prezentat echipamentul pe care îl va folosi în meciurile din deplasare din acest sezon. Echipa antrenată de Toni Petrea are un parteneriat tehnic cu Nike Football, care a venit cu un tricou de deplasare special. Culorile acestuia,

Sfântul Alexandru este considerat și protectorul omenirii, apărător al credinței creștine și unul dintre cei mai mari ierarhi ai Bisericii. Pe 30 august este zi sfântă în calendar, așa că iată ce nume se serbează de Sfântul Alexandru. În

Bloggerul şi jurnalistul rus Egor Jukov, un critic la adresa Kremlinului, a fost bătut de către doi indivizi în seara zilei de duminică, 30 august, în apropierea casei sale din Moscova. Poliţia rusă anunţă că a deschis un dosar penal în acest

Succesul fără precedent al produselor vândute sub eticheta „Trump” ar putea fi semnul unei preferinţe mai mari pentru preşedintele american decât anunţă

Antonia este printre cele mai frumoase și talentate artiste de la noi. Tocmai de aceea, adună mereu sune colosale în conturile familiei: nu, nu doar din muzică, ci și dintr-un alt domeniu, fooooarte bine plătit! E tânără, frumoasă, talentată

David Silva, mijlocașul venit liber de la Manchester City la Real Sociedad, s-a infectat cu noul coronavirus. După ce a pozat în tricoul bascilor, spaniolul de 34 de ani, asimptomatic, a fost izolat de restul lotului. Noua achiziție a lui Real

Oana Roman, în vârstă de 44 de ani, anunța chiar de la începutul anului că este decisă să apeleze la toate mijloacele pentru a arăta așa cum își dorește. Și a reușit, pentru că procesul de remodelare corporală și alimentația

Cristina Laslo, centrul echipei naționale, e prima jucătoare din „lotul Corona” care poate să joace, după cele 9 luni de pauză forțată din cauza tratamentului interzis de laseroterapie intravenoasă. Calvarul s-a terminat pentru Cristina

Quickdata, un studio local de vizualizare de date, are în plan să dubleze până la finalul acestui an numărul de utilizatori ai platformei de location intelligence Zoom Report la circa 500, şi să facă primele teste pentru a se extinde în regiune

Situația României nu se va îmbunătăți prea mult anul viitor, chiar dacă țara noastră este estimat să aibă o creștere economică de 4,9% în 2021, consideră Consiliul Fiscal. Cauza o constituie majorarea planificată a pensiilor cu 14%

Dezvoltatorul arădean Wallberg, controlat de antreprenorul Valentin Morar, a încheiat un contract de finanţare pentru construcţia celui de-al doilea turn din ansamblul XCity

Un urs a fost filmat de două ori într-o săptămână, pe 18 și 25 august, în timp ce scotocea printre rafturile unui supermartket din nordul Californiei. Imaginile au fost trimise agenției Reuters, care le-a difuzat marți. Angajatii si clienții

Opozantul rus Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu un agent neurotoxic din gama Noviciok, anunţă Guvernul german, citat de BBC