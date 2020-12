Ce spune Ludovic Orban despre discuţiile cu Iohannis în spatele uşilor închise 09.12.2020

09.12.2020 Ce spune Ludovic Orban despre discuţiile cu Iohannis în spatele uşilor închise Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marţi seară, că a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre strategia de formare a unei majorităţi parlamentare şi a recunoscut că Nicolae Ciucă e una din variantele de



Ce spune Ludovic Orban despre discuţiile cu Iohannis în spatele uşilor închise

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marţi seară, că a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre strategia de formare a unei majorităţi parlamentare şi a recunoscut că Nicolae Ciucă e una din variantele de premier.

Ce spune Ludovic Orban despre discuţiile cu Iohannis în spatele uşilor închise

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

În noaptea de 23 decembrie 1989, în faţa sediului MApN din Drumul Taberei, din Bucureşti, s-a produs una dintre marile tragedii ale Revoluţiei, în care cel mai sonor nume dintre cei ucişi a fost Gheorghe Trosca, şeful de stat-major al USLA.

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune că Guvernul nu poate să treacă peste Parlament, în legătură cu modificările la OUG 114, care vor fi asumate de către Executiv, atâta timp cât proiectul respectiv este la comisie,

Curtea de Apel Ploieşti anunţă, luni, într-un comunicat de presă, că îşi va suspenda activitatea în perioada 24 decembrie 2019 - 13 ianuarie 2020, cu excepţia cauzelor urgente, în cazul în

Grupul american Discovery, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa media globală, a extins perioada în care canalul Eurosoprt va deţine drepturile de difuzare pentru turneul Wimbledon în 11 ţări din Europa, inclusiv România, pentru încă

Respectarea drepturilor omului este o conditie pe care trebuie sa o indeplineasca fara nici un fel comentariu sau retinere toate institutiile statului si toti cei care compun societatea in care traim. In momentul in care un drept al omului este ingradit

Italia, este in acest moment tara in care traiesc cei mai multi romani. Acestia au plecat sa munceasca in Italia pentru a putea avea parte de un viitor cat mai bun din punct de vedere financiar. Unii dintre cei care au ales sa plece in Italia

Guvernul Orban a hotărât că de anul viitor nu se va mai putea cumula pensia cu salariul încasat de la stat. Cu toate acestea, există câteva excepţii de angajaţi care vor putea face acest

Clubul portughez de fotbal Sporting Braga a anunţat pe Twitter că l-a demis pe antrenorul Ricardo Sa Pinto, care pregătea echipa din luna iulie. Sa Pinto, un fost internaţional portughez notabil, a mai

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat duminică, într-o emisiune la televiziunea de stat, că proiectele gazoductelor „Nord Stream 2” şi „TurkStream” vor fi finalizate, în pofida

Potrivit publicației „lefigaro.fr”, atacantul uruguayan Edinson Cavani ar fi ajuns la o înţelegere cu Atletico Madrid pentru un contract valabil pe trei ani. Biletul Zilei » Ieri a fost „verde” » Astăzi pariem pe hochei și fotbal pentru un

Cântăreaţa Mariah Carey a fost acţionată în judecată, luni, de o fostă dădacă ce o acuză că a recurs la represalii după ce s-a plâns de condiţiile de muncă din perioada în care a fost angajata

Bărbatul din Alba cercetat pentru infracţiuni de ameninţare de tip terorist şi deţinerea de obiecte şi substanţe care pot fi utilizate la confecţionearea unei bombe, a fost internat definitiv într-un centru medical pentru un tratament. De

Leicester și Liverpool se întâlnesc joi, de la ora 22:00, într-un meci contând pentru ultima etapă a turului din Premier League. Leicester are parte de un sezon neașteptat de bun. „Vulpile” sunt pe doi în clasament și au șansa să

Cinci oameni au ajuns la spital după ce au fost călcați în picioare de mulțimea adunată într-un mall din Sydney (Australia) să prindă baloanele care conțineau vouchere-cadou, baloane aruncate într-o campanie de promovare prilejuită de

Un studiu realizat de Theknowledgeacademy.com, pe baza datelor Eurostat din 2016, arată că suedezii, danezii și letonii dețin un procent record al vorbitorilor de limbi

Cea mai mare reţea de traficanţi de copii are cartierul general în oraşul ialomiţean Ţăndărei. Peste 180 de copii au fost obligaţi de aceştia să cerşească pe străzile marilor metropole din Anglia. Din cerşetorie s-au strâns averi, iar

Un scandal ”condimentat” cu lovituri de bâtă, pietre şi ameninţări cu moartea s-a derulat în ziua de Crăciun, la Arieşeni, comuna turistică din Apuseni. Doi tineri şi prietenele lor, care se plimbau cu ATV-ul, susţin că au fost atacaţi

Mugur Isărescu, BNR: Încercăm să găsim cele mai bune formule de a controla

Frumușel, sexy, talentat, acum zece ani era dorit de toate doamnele și domnișoarele pentru că avea roluri principale în telenovelele anilor 2009 și 2010 de la Acasă TV. Este vorba despre actorul Bogdan Albulescu, care, deși nu mai este la prima

Numărul victimelor din rândul civililor înregistrate în Afganistan din 2009 şi până în prezent a depăşit recent 100.000, a informat joi într-o declaraţie de presă şeful Misiunii ONU de asistenţă