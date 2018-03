Ce spune Liviu Dragnea despre inelul de pe degetul iubitei lui şi despre prezenţa ei la Congresul PSD 13.03.2018

13.03.2018 Ce spune Liviu Dragnea despre inelul de pe degetul iubitei lui şi despre prezenţa ei la Congresul PSD Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seară, că i-a fost drag că iubita lui, Irina, la însoţit la Congresul PSD de sâmbătă. Liderul social-democraţilor a spus că nu a cerut-o în căsătorie şi că inelul de pe degetul ei a fost



Ce spune Liviu Dragnea despre inelul de pe degetul iubitei lui şi despre prezenţa ei la Congresul PSD

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seară, că i-a fost drag că iubita lui, Irina, la însoţit la Congresul PSD de sâmbătă. Liderul social-democraţilor a spus că nu a cerut-o în căsătorie şi că inelul de pe degetul ei a fost un cadou de 1 Martie şi nicidecum nu este un inel de logodnă. […] Post-ul Ce spune Liviu Dragnea despre inelul de pe degetul iubitei lui şi despre prezenţa ei la Congresul PSD apare prima dată în Libertatea.ro.

Ce spune Liviu Dragnea despre inelul de pe degetul iubitei lui şi despre prezenţa ei la Congresul PSD

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Nodul rutier Alba Iulia nord este, din punct de vedere tehnic, una dintre cele mai mari provocări de pe întreg traseul autostrăzii Sebeş - Turda. În plus, constructorul a constatat instabilitatea unui versant care trebuie

Aproape 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile, marţi, la nivel naţional, anunţă Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Alina Bica se află încă în Costa Rica de unde ”nu poate fi încă deplasată”, a declarat avocatul șefei ANRP, la temenul de la Înalta Curte de Casație și

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis, marţi, că sunt neconstituţionale unele dispoziţii din modificările aduse Legii 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior

Se pare ca au existat trei astfel de tentative. In orice caz, asa sustin oamenii de stiinta. Iar o prima astfel de incercare s-ar fi consumat in 2015. In urma cu trei ani, expertii au receptionat,

O rachetă rusească a decolat marţi de pe cosmodromul de la Baikonur şi a lansat pe orbită spre Staţia Spaţială Internaţională (ISS) o capsulă de aprovizionare care conţine o antenă pentru un proiect

Un post militar turc situat în Kurdistanul irakian a fost atacat marţi, pentru prima dată, şi ''mai mulţi soldaţi au fost ucişi'', a afirmat un responsabil al Partidului Muncitorilor

E oficial! Ora de vară a fost eliminată după o decizie a Parlamentului European. Așadar, anul nu va mai fi împărţit în ora de iarnă şi ora de vară. Povestea a

Sistemul Fibonacci este un sistem de pariere cu progresivă negativă, adică implică creșterea mizelor după un pariu pierdut. Teoretic vorbind, acest lucru vă va ajuta să câștigați bani, deoarece

Arhiepiscopia Bucureştilor a început demersurile pentru construirea unui aşezământ social destinat persoanelor cu deficienţe de auz şi vorbire din Municipiul Bucureşti şi

Accentul unei femei din SUA, Michelle Myers, este global, deşi aceasta nu a părăsit niciodată ţara, scrie The Washington Post. Femeia din Arizona spune că s-a pus în pat cu o durere foarte puternică

Mai sunt cateva zile pana la Ziua Indragostitilor si deja saloanele de infrumusetare sunt luate cu asalt. Ela Craciun a postat recent pe contul sau de Youtube un video care le va ajuta pe doamne sa se regateasca

Valoarea contractelor noi din sectorul public câştigate de firma de audit şi consultanţă fiscală KPMG, în Marea Britanie a scăzut cu aproape 80% în ultimii trei ani, după o serie de scandaluri la nivel înalt în care a fost implicată firma

Traim vremuri in care globalizarea duce deseori la un efect de turma cu tot mai multe branduri. Kindred Group iese insa din multumie si lanseaza un brand nou de cazino care este la fel de romanesc ca micii si sarmalele. Expertiza dovedita pe piata

Cu toţii ştim că lămâile constituie un aliment-minune, apreciat în lumea întreagă pentru beneficiile sale. Acest fruct este foarte bun pentru sănătate, iar propietăţiile sale au fost dovedite de specialişti. Din păcate, puţini oameni ştiu

Un câine de expoziţie a fost sfâşiat de un Amstaff lăsat liber, luni seară (12 februarie), pe un bulevard aglomerat din Bucureşti. Totul s-a întâmplat sub privirile neputincioase ale stăpânei

O proaspătă mamă, afectată de OUG 3/2018, care i-a redus semnificativ indemnizaţia, se adresează mai multor instituţiile ale statului, pentru a-şi face cunoscută cauza şi a le solicita reparaţii. Scrisoararea a fost trimisă şi pe adresa

Simona Halep şi-a liniştit fanii: va participa la turneul de la Doha, 12 - 17 februarie. Acest lucru era pus în pericol de accidentarea jucătoarei noastre. Citește mai

Ultimul raport al Băncii Naţionale asupra evoluţiei inflaţiei conţine o informaţie ce nu pare să aibă o bază reală. Este vorba de preţul unui litru de lapte, care, potrivit BNR, ar fi 2,7 lei. Citește mai

Monica Niculescu a reuşit o victorie superbă în faţa rusoaicei Maria Şarapova, cu 4-6, 6-4, 6-3, luni, în prima rundă a turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari. Citește mai