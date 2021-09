Ce spune Emma Răducanu despre venirea în România, la Transylvania Open de la Cluj-Napoca 29.09.2021

29.09.2021 Ce spune Emma Răducanu despre venirea în România, la Transylvania Open de la Cluj-Napoca Organizatorii turneului de tenis Transylvania Open au confirmat miercuri, 29 septembrie, prezența britanicei Emma Răducanu, 18 ani, la competiția care va avea loc în perioada 25-31 octombrie la Cluj-Napoca. Sportiva cu origini românești a declarat



Ce spune Emma Răducanu despre venirea în România, la Transylvania Open de la Cluj-Napoca

Organizatorii turneului de tenis Transylvania Open au confirmat miercuri, 29 septembrie, prezența britanicei Emma Răducanu, 18 ani, la competiția care va avea loc în perioada 25-31 octombrie la Cluj-Napoca. Sportiva cu origini românești a declarat că prezența pentru prima oară la o competiție organizată în țara natală a tatălui ei „este un moment special”. „Emma […]

Ce spune Emma Răducanu despre venirea în România, la Transylvania Open de la Cluj-Napoca

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

85 de aparate, destinate îngrijirii pacienţilor, care au nevoie de oxigen suplimentar, au ajuns în spitalele din Timişoara implicate în lupta împotriva COVID 19. Concentratoarele de oxigen sunt necesare pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus

Grupul de Comunicare Strategică al Guvernului a publicat ultimul bilanț al pandemiei de coronavirus în România. Astfel, de la începutul pandemiei avem noi recorduri negative: 10.260 cazuri noi de infectare,

Actorul Geoffrey Palmer, cunoscut pentru rolurile din sitcomuri, precum Butterflies, As Time Goes By și The Fall and Rise of Reginald Perrin, a murit la 93 de ani. Actorul a murit în locuința sa, a

Cifrele spun că antrenorul lui Dinamo, Cosmin Contra, trebuie să pluseze obligatoriu în careul advers, dar arată și unde stă mai bine decât Viitorul. Antrenorul „câinilor” se află într-o situație-limită, după 4 eșecuri consecutive.

Dacă adevărul este prima victimă într-un război, transparenţa a pierit prima în lupta împotriva Covid-19, lipsa de control şi supervizare urmând

Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care Insula Belina revine în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Apelor Române, a anunțat, vineri, șeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, citat

Succesul din ESL Germany One i-a urcat pe locul 2. Turneul din Germania a adus foarte multe surprize pentru fanii Dota 2. În primul rând, după 6 luni de dominație, Team Secret a suferit o dezamăgire cruntă și a pierdut toate confruntările.

Un fostul primar PSD de la Sectorul 1 a fost răpus de COVID-19. Vasile Gherasim a decedat la vârsta de 70 de ani, transmite România TV. El fusese confirmat cu Sars-Cov-2 și de mai bine de o lună era internat

Peste puțin timp, va începe un nou episod al derby-ului Rhone Alpes, dintre Olympique Lyon și Saint-Etienne. Rivalitatea dintre cele două cluburi este atât de aprigă încât în urmă cu câțiva ani, un fost lyonez […] The post Cum

Tecnicas Reunidas, o companie spaniolă de construcţii inclusă în indicatorul de referinţă al bursei din Madrid, IBEX 35, a înfiinţat o divizie în Lituania, relatează Baltic

Loteria Română a organizat azi noi trageri. Reportul la categoria I a jocului Joker este de peste 13,53 milioane lei (peste 2,78 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de peste 565.000 de lei (peste 116.000 de

În zilele următoare, o masă de aer rece va aduce o scădere a temperaturilor, potrivit anunțului făcut de meteorologi. În urmăctoarele două zile, vremea va rămâne frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit, […] The post

Ginerele lui Trump, Jared Kushner, consilier special la Casa Albă în timpul mandatului lui Donald Trump, îl sfătuieşte să cedeze în scandalul post-alegeri şi să-şi recunoască înfrângerea, conform unor

România se chinuie de 24 de ani să se califice la un Campionat European. Se pare că acum, băieții pot face pasul. În această seară, la Baia Mare, au obținut o victorie uriașă Muntenegru nu e o echipă de prim-rang în handbalul european, dar e

Firma de avocatură Radu şi Asociaţii SPRL, afiliată EY România, anunţă numirea lui Radu Diaconu la conducerea practicii de consultanţă juridică a societăţii. El a preluat funcţia de la Dragoş Radu, cel care a condus în ultimii opt ani

Alegerile legislative din 3 noiembrie din SUA au provocat multe tensiuni, sunt încă disputate de una dintre tabere, dar au avut și o concluzie foarte clară: femeile din ambele partide au obținut o victorie importantă, scrie NBC News. Până acum,

Pneumologul Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara, susține că există trei mari surse de infectare cu noul coronavirus. El a identificat locurile unde apar cele mai multe cazuri în urma discuțiilor cu pacienții,

Ai urmarit mereu o tinuta NISSA preferata si nu ai reusit sa o achizitionezi inca? Ti-ai dorit sa ai stilul influencerilor de pe Instagram? Noi spunem: Thank God It’s NISSA Black Friday! Black Friday incepe la NISSA pe 10 […] The post

Până acum, în scandalul Sante Med se cer daune de peste 800.000 de lei și 15.000 de euro, dar multe dintre rudele victimelor nu au anunțat câți bani solicită ca despăgubiri de la cele trei persoane trimise în judecată în cazul spirtului

Premierul Ludovic Orban a afirmat, că din informaţiile sale, sunt destule doze de Remdesivir şi în luna octombrie au fost comandate 13.000 de fiole, iar în noiembrie - 14.000 de fiole. Şeful Executivului a explicat şi procedura pentru