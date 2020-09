Ce spune Alexandru Rafila despre primul copil infectat cu noul coronavirus, internat la ATI 16.09.2020

16.09.2020 Ce spune Alexandru Rafila despre primul copil infectat cu noul coronavirus, internat la ATI Un copil de opt ani, infectat cu noul coronavirus a devenit, miercuri, primul pacient cu o vârstă așa mică internat la ATI de la începutul pandemie din România. Informația apare în contextul în care azi a fost înregistat cel mai mare număr de



Ce spune Alexandru Rafila despre primul copil infectat cu noul coronavirus, internat la ATI

Un copil de opt ani, infectat cu noul coronavirus a devenit, miercuri, primul pacient cu o vârstă așa mică internat la ATI de la începutul pandemie din România. Informația apare în contextul în care azi a fost înregistat cel mai mare număr de cazuri COVID de la debutul pandemiei, 1713. Potrivit Digi24, băiatul a ajuns […] The post Ce spune Alexandru Rafila despre primul copil infectat cu noul coronavirus, internat la ATI appeared first on Cancan.ro.

Ce spune Alexandru Rafila despre primul copil infectat cu noul coronavirus, internat la ATI

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

FC U Craiova se pregătește pentru meciul cu U Cluj din șaisprezecimile Cupei României, partidă ce se va disputa marți, de la ora 21:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Oficialii echipei au pus în vânzare bilete pentru meci în mai multe

Falimentul Thomas Cook, cea mai veche companie de turism din Europa, a afectat circa 600.000 de turişti din înreaga lume, majoritatea britanici. Oficialii de la Bucureşti încearcă să afle dacă printre ei se află şi români, cerându-le să

Un bărbat de 37 de ani este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe după ce poliţiştii rutieri constatat că acesta consumase droguri înainte de a se urca la

Sepsi OSK va fi cantonată, timp de o săptămână, la Botoșani, având programate două partide consecutive în zona Moldovei, prima cu Poli Iași, iar cea de-a doua cu FC Botoșani. Echipa lui Csaba Laszlo întâlnește Poli Iași, luni, 30

Macro Internaţional, distribuitor de echipamente foto şi producţie publicitară, produse tipografice şi medicale cu afaceri de 28 milioane de lei în 2018, şi-a extins operaţiunile şi pe segmentul de echipamente de telecomunicaţii, odată cu

Şi indicele energetic BET-NG se află la maxim istoric ♦ Accelerare pe final de şedinţă cu acţiunile Fondul Proprietatea: plus

În minutul 27 al meciului Farul - Ripensia Timișoara 1-0 s-a înregistrat cea mai mare ratare a startului de campionat în Liga 2. Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 2 Alexandru Stoica (22 de ani, extremă stânga), elevul lui Ianis Zicu, a

În prima jumatate a anului, Toyota Corolla a reuşit să urce pe prima poziţie a clasamentului celor mai vândute maşini la nivel global. Specialiştii spun ca această creştere în clasament este o urmare a revenirii modelului, în Europa, la numele

Unul dintre cele mai frumoase oraşe din sudul României este Craiova, oraş care ar putea concura pentru primele locuri, pe ţară, ca destinaţie de city break, având şi aeroport. Este, deopotrivă, un important

Compania de stat Transelectrica anunţă că va face o plângere penală împotriva lui Marius-Dănuţ Caraşol, care a fost demis din funcţia de preşedinte al Directoratului, după ce s-a descoperit că şi-a falsificat

FC U Craiova și U Cluj vor juca azi, de la 21:30, în „șaisprezecimile” Cupei României. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus. Acesta este primul meci pe care echipa lui Adrian

Nou înfiinţata competiţie europeană la nivel de cluburi, care va debuta din sezonul 2021-2022, naşte polemici aprinse în fotbalul

Prim-ministrul britanic Boris Johnson i-a amuzat pe delegaţii la Adunarea Generală a ONU cu un discurs nonconformist, în care a comparat Brexit-ul cu soarta legendarului Prometeu, dar pe care l-a consacrat

Cristian Manea, 22 de ani, a semnat de trei săptămâni contractul cu FCSB, și totuși nu a apărut în niciun meci pentru roș-albaștri. Cazul e unul ciudat fiindcă Becali ținea să-i vadă pe teren imediat pe fotbaliștii noi. Pe câțiva i-a

Ben Johnson, acum în vârstă de 58 de ani, vine în România, la Timişoara, pentru a participa la prima ediţie a evenimentului “Performaţa în sport”, organizat Sorin Sărăndan, fostul handbalist al Politehnicii

Piesa Innei, „Iguana“, a fost inclusă pe coloana sonoră din timpul defilării modelelor în cadrul show-ului Versace, din cadrul Săptămânii Modei din

Sorana Cîrstea (29 de ani, 96 WTA) s-a calificat azi în sferturile de finală ale turneului de la Tashkent (Uzbekistan). Românca a trecut în trei seturi echilibrate de belgianca Ysaline Bonaventure (25 de ani, 123 WTA), scor 3-6, 6-3,

O medalie de aur, trei de argint şi şase de bronz reprezintă zestrea obţinută de karateka Clubului Sportiv Târgovişte la Cupa Băniei, găzduită de Sala Sporturilor “Ion Constantinescu” din Craiova, la sfârşitul săptămânii trecute. La

O pădure a fost plantată pe un stadion din Austria din dorința unui grup de ecologiști de a trage un semnal de alarmă în legătură cu importanța mediului înconjurător. +1 FOTO Astfel, „Worthersee”, stadionul Austriei Klagenfurt, formație

Din 2021 apare a treia competiție intercluburi de pe continent, Europa Conference League, și din cauza coeficientului extrem de slab, România nu va avea nicio reprezentantă în Europa League. UEFA scoate România din Europa League după anunțul