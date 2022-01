Ce soră frumoasă are Connect-R! Tânăra este implicată în afacerile artistului 16.01.2022

16.01.2022 Ce soră frumoasă are Connect-R! Tânăra este implicată în afacerile artistului Puțini oameni de sora „ascunsă” a lui Connect-R. Tânără lucrează în muzică alături de cântăreț. Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Connect-R a comentat o știre apărută în presă cu privire la



Ce soră frumoasă are Connect-R! Tânăra este implicată în afacerile artistului

Puțini oameni de sora „ascunsă” a lui Connect-R. Tânără lucrează în muzică alături de cântăreț. Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Connect-R a comentat o știre apărută în presă cu privire la […] The post Ce soră frumoasă are Connect-R! Tânăra este implicată în afacerile artistului appeared first on Cancan.

Ce soră frumoasă are Connect-R! Tânăra este implicată în afacerile artistului

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Regula U21, care impune în startul unei echipe, în Liga 1, câte doi jucători eligibili pentru naţionala de tineret, a stârnit o mulţime de

Dezvoltarea sistemelor de măsurare inteligente reprezintă o prioritate pentru noi în cadrul eforturilor de digitalizare a

Serbia intenţionează să interzică exportul de litiu din depozitul Jadar în încercarea de a deveni un hub european pentru producţia de baterii, maşini eletrice şi alte produse ce conţin litiu, a anunţat premierul sârb Ana Brnabic, potrivit

Întrevederea de sâmbătă este parte a unei vizite a Suveranului Pontif care a mai inclus discuții cu liderii politici irakieni și vizează și întâlniri importante cu reprezentanții greu încercatei comunități creștine din țara majoritar

Neymar stă minimum două ore pe zi cu masca de oxigen pe figură în această perioadă pentru accelerarea recuperării după leziunea suferită la aductori. Ținta: să joace miercuri, la returul cu Barcelona. PSG - Barcelona se

Volumele de tranzacţionare înregistrate în piaţa criptomonedelor au crescut cu 17% în februarie 2021, într-o febră alimentată şi de pariul pe care l-a făcut Elon Musk pe bitcoin, cu 1,5 miliarde de dolari

Loteria Română organizează duminică, 7 martie, tragerile speciale loto ale primăverii. Evenimentul va fi transmis de România TV în cadrul emisiunii ”Românii au noroc”, de la ora 18.10. La tragerile loto de joi, 4 martie, Loteria a

Fostul preşedinte al Partidului Mişcarea Populară Eugen Tomac se declară convins, duminică, la congresul formaţiunii, că la alegerile paramentare a fost depăşit „acel 5% nenorocit”. Tomac afirmă că rezultatul obţinut de PMP la alegerile

Ana Bogdan (28 de ani, 100 WTA) a învins-o pe Kamila Rakhimova (19 ani, 153 WTA), scor 6-2, 5-7, 6-0, în al doilea tur al calificărilor în turneul WTA de la Dubai. Pentru calificarea în primul tur pe tabloul principal, Ana Bogdan va primi

Oficial, Edward Iordănescu, 42 de ani, antrenorul lui CFR Cluj, a fost eliminat în partida cu UTA (1-0) din cauza faptului că a depășit spațiul tehnic, și nu pentru că ar fi înjurat. Gazeta a intrat în posesia raportului de joc, întocmit

Lufthansa anunţă cele mai mari pierderi din istoria companiei, de 6,7 mld. euro în 2020. Grupul german pierde 300 de milioane de euro în fiecare lună şi nu vede cu ochi buni recuperarea industriei. Lufthansa

FC Voluntari - Dinamo este ultimul duel al rundei #26 din Liga 1. Meciul se joacă luni, de la ora 20:30 și poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe LookSport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Dinamo și-a luat gândul

Rangers a cucerit titlul cu numărul 55 în Scoția, primul după 10 ani de secetă pentru cea mai titrată echipă din competiția internă. După câștigarea campionatului, formația pregătită de Steven Gerrard și-a asigurat calificarea în Liga

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în privința femeilor manager din cadrul companiilor, potrivit informațiilor oferite de un hub de afaceri dezvoltat de femei, Mamprenoare.EU,

Porţelanul îşi trăieşte o a doua tinereţe, apetitul pentru acest material supranumit în trecut aurul alb a renăscut, în special în mediul virtual şi pe reţelele sociale, unde ceşti şi farfurii stau lângă bibelouri, vaze şi bijuterii din

Rapid - CSM Reșița a fost ultimul meci jucat cu suporteri în tribune, în România. Se întâmpla la 8 martie 2020, când în țara noastră erau doar 13 cazuri de Coronavirus. Pandemia a blocat tot, sport, antrenamente și economie. Ușor,

Simona Halep s-a retras şi de la turneul de la Dubai, după ce încă nu s-a refăcut complet, în urma unor dureri suferite la

Guvernul ia în calcul să limiteze circulația în timpul nopții începând cu ora 22:00, în loc de 23:00, cum este în prezent, precizează pentru MEDIAFAX surse din Executiv. Măsura ar putea fi luată din

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a promulgat luni Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, informează Administraţia

Sute de persoane din Cluj care erau eligibile pentru vaccinare în etapa a III-a au fost imunizate la începutul lunii martie, potrivit datelor privind vaccinarea și numărul de teste, transmise de Ministerul Sănătății la finalul săptămânii