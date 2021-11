Ce se va întâmpla în unităţile de învăţământ care au rata de vaccinare scăzută. Ministrul educaţiei a făcut anunţul 08.11.2021

08.11.2021 Ce se va întâmpla în unităţile de învăţământ care au rata de vaccinare scăzută. Ministrul educaţiei a făcut anunţul Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a anunţat ce se va întâmpla cu şcolile în care, potrivit raportărilor, numărul de persoane vaccinate a scăzut într-o săptămână vor fi controlate. Ministrul Educaţiei vrea să controleze unităţile de



Ce se va întâmpla în unităţile de învăţământ care au rata de vaccinare scăzută. Ministrul educaţiei a făcut anunţul

Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a anunţat ce se va întâmpla cu şcolile în care, potrivit raportărilor, numărul de persoane vaccinate a scăzut într-o săptămână vor fi controlate. Ministrul Educaţiei vrea să controleze unităţile de învăţământ […] The post Ce se va întâmpla în unităţile de învăţământ care au rata de vaccinare scăzută. Ministrul educaţiei a făcut anunţul appeared first on Cancan.

Ce se va întâmpla în unităţile de învăţământ care au rata de vaccinare scăzută. Ministrul educaţiei a făcut anunţul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Edenred, furnizor de beneficii extrasalariale fixe şi flexibile pentru angajaţi, o numeşte pe Dana Sîntejudean în poziţia de director regional pentru Europa Centrală, începând cu 4 ianuarie

Deşi coaliţia de centru-dreapta controlează şefia Senatului, preşedinte fiind Anca Dragu, în Biroul Permanent (BP), PSD deţine trei dintre cele patru funcţii de

Pandemia de covid a dus la o creştere puternică a pieţei asigurărilor de sănătate. La sfârşitul lunii septembrie aceasta ajunsese la 351 milioane de lei, în creștere cu aproximativ 18% față de

Noul preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu (PNL), anunţa la începutul lunii noiembrie desfiinţarea a 101 posturi din aparatul propriu al

Imagini spectaculoase de pe insula Hawaii. Vulcanul Kilauea a început să erupă duminică noaptea, aruncând coloane de lavă, cenușă și gaze la zeci de metri înălțime în atmosferă, au transmis specialiştii de la Serviciul de prospectare

O tânără care a fost rănită la 21 Decembrie 1989 în Piaţa Universităţii din Capitală a fugit din ţară după ce a fost ameninţată de procurorii care anchetau morţii de la Revoluţie. A reuşit să obţină o viză de Italia, ţară unde

Programul de guvernare ale coaliţiei PNL – USR – PLUS – UDMR propune realizarea unui număr de peste 1.000 km de autostrăzi şi drumuri expres şi alocarea în medie a 2% din produsul intern brut pentru infrastructura de transport pentru

Rafael Leao, autorul celui mai rapid gol înscris în campionatele de top, se află într-o situație extrem de dificilă! Puștiul de 21 de ani e obligat de TAS să plătească despăgubiri de 16,5 milioane de euro De la extaz la agonie.

Ludovic Orban a declarat că unii membri poate au fost supăraţi că PNL nu mai deţine anumite ministere, dar mandatul său a fost respectat sută la sută şi nu există niciun dezavantaj dacă partidul nu deţine un minister sau altul, informează

Românii care vor să se vaccineze împotriva COVID-19 se vor programa la unul din centrele de vaccinare on-line, telefonic, prin medicul de familie sau prin intermediul direcției de asistență socială, informează G4media. La sfârşitul lunii

Olandezul Mathieu van der Poel, 25 de ani, s-a impus la limită după o luptă palpitantă la Namur, în vreme ce belgianul Wout van Aert și-a luat revanșa pe teren propriu, pe noul circuit din Herentals. Aproape de nivelul lor se află doar britanicul

Turcia a anunţat joi că va primi o primă comandă a unui vaccin chinez contra coronavirusului şi afirmă că acesta are o eficienţă de 91,25%, în ciuda absenţei rezultatelor oficiale ale testelor din faza a treia, potrivit

Rusia a anunţat, joi, un număr ”record” de 29.935 de contaminări cu noul coronavirus în 24 de ore din cauza Covid-19 – cel mai mare bilanţ înregistrat într-o singură zi de la începutul epidemiei, relatează Reuters, citată de

Rangers a învins Hibernian, scor 1-0, etapa #20 a ligii scoțiene. Singurul gol al meciului a fost marcat de Ianis Hagi. FINAL » Rangers - Hibernian 1-0 A marcat: I. Hagi 33Vezi AICI live+statistici! În minutul 32, Rangers a deschis scorul

Program TV de Revelion 2021, Găsiți aici, detaliat, programul special pregătit de fiecare televiziune pentru noaptea de Revelion 2021 și pentru prima zi a anului 2021. Program TV de Revelion la PRO TV PRO TV a programat un maraton de filme în Ajun,

Duminică, 27 decembrie, a început campania de vaccinare împotriva COVID-19 şi în România. Primul român căruia i s-a administrat serul a fost Mihaela Anghel, cadru medical la Spitalul „Matei

Grupul farmaceutic AstraZeneca anunţă că a găsit - în urma unor cercetări suplimentare - ”formula câştigătoare” a vaccinului său împotriva covid-19, pe care l-a dezvoltat împreună cu Universitatea Oxford, asupra căruia autoritatea

Aleix Garcia (23 de ani) s-a refăcut după entorsa la gleznă ce l-a făcut să rateze ultima etapă din Liga 1 și a demarat deja antrenamentele pe cont propriu în Spania, visând la un 2021 mai eficient pentru el și pentru Dinamo. În octombrie, în

Cea mai medaliată gimnastă din istoria României la Europene, sportiva de 24 de ani e foarte activă în mediul online, acolo unde, fie că postează poze sexy, fie că le răspunde, deschis, atât fanilor, cât şi

Ministerul Afacerilor Interne anunţă, luni, că, în intervalul 24 – 27 decembrie, faţă de anul trecut, s-a constatat un trend descendent al celor mai importanţi indicatori. Astfel, numărul de infracţiuni sesizate a fost mai mic cu 43,8%, iar al