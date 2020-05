Ce se va întâmpla în spitalele din România, din 15 mai. Mesajul lui Raed Arafat în plină pandemie de COVID-19 09.05.2020

09.05.2020 Ce se va întâmpla în spitalele din România, din 15 mai. Mesajul lui Raed Arafat în plină pandemie de COVID-19 Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a anunțat că după data de 15 mai spitalele din România vor primi tot mai mulți pacienți “care nu reprezintă urgență”, motiv pentru care în interiorul unităților medicale



Ce se va întâmpla în spitalele din România, din 15 mai. Mesajul lui Raed Arafat în plină pandemie de COVID-19

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a anunțat că după data de 15 mai spitalele din România vor primi tot mai mulți pacienți “care nu reprezintă urgență”, motiv pentru care în interiorul unităților medicale regulile de distanțare socială trebuie să fie respectate cu strictețe. VEZI AICI: A FOST INAUGURAT CEL MAI MARE SPITAL […] The post Ce se va întâmpla în spitalele din România, din 15 mai. Mesajul lui Raed Arafat în plină pandemie de COVID-19 appeared first on Cancan.ro.

Ce se va întâmpla în spitalele din România, din 15 mai. Mesajul lui Raed Arafat în plină pandemie de COVID-19

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Grupul Banca Transilvania a acordat 5.200 de credite, de 215 mil. lei, în

Phenianul a reacționat rapid după anunțul privind rechiziționarea de către SUA a unei nave nord-coreene care încălca regimul sancțiunilor. Citește mai

Simona Halep primește o nouă lovitură, venită chiar din partea fostului său logodnic, Costa Sponte. Acesta se va căsători anul acesta cu o studentă de doar 20 de

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, susţine că USR şi PNL nu sunt pregătite să ajungă la guvernare, precizând însă că ar putea vota pentru înlocuirea Guvernului

Cererea de pe piaţa apartamentelor premium şi de lux determină tot mai mulţi dezvoltatori să investească în astfel de proiecte în care un apartament ajunge să coste cel puţin 2.000 - 3.000 de euro sau chiar peste pentru un metru pătrat

Legume de primăvară. Cele mai sănătoate legume de primăvară! Citește mai

Noile reguli privind ieşirea la pensie a femeilor intră azi în vigoare. Femeile vor putea să lucreze până la 65 de ani, doar dacă vor cere în scris acest lucru. Părerile privind noua regulă sunt însă

Ovidiu Bojor, Doctor în Farmacie, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale din România, vorbeşte despre beneficiile a două dintre plantele menţionate în Biblie. Castanul şi miezul de nucă au nemeroase beneficii, fiind foloste pentru

Lituanienii au început să voteze duminică la urne pentru a-şi alege noul preşedinte, de la care aşteaptă să reducă decalajul dintre bogaţi şi săraci, care se accentuează în ţară, în pofida

Dacă Matei Stratan se concentrează pe viața profesională după despărțirea de Mădălina Ghenea, se pare că supermodelul îmbină cu succes cariera și viața personală. (Cel mai bine platit job din București) După mai bine de o lună de

După ce sâmbătă a pierdut finala de la Madrid, Simona Halep va avea 3 zile de odihnă până la următoarea apariţie într-un meci

Comisia Europeană amenință în premieră România cu ”opțiunea nucleară” – declanșarea Articolului 7. MCV va fi înlocuit cu un mecanism și mai dur dacă modificările la Codurile penale, făcute în favoarea infractorilor, vor intra în

Premierul Viorica Dăncilă a declarat duminică, la Huta Certeze, că pleacă "încărcată pozitiv" după participarea la sărbătoarea Sâmbra Oilor. "Plec încărcată pozitiv, mult mai încărcată, pentru că

OTP Bank, subsidiara locală a celui mai mare grup bancar din Ungaria, a înre­gis­trat un profit net de peste 18 mi­lioa­ne de lei în primele trei luni din 2019, în scădere cu 18% faţă de aceeaşi perioa­dă a anului trecut, potrivit datelor

Un grav accident rutier s-a produs în Cluj, între Luna și Luncani, scrie Realitateadecluj.net. Citește mai

Congresul peruan va dezbate un proiect de lege pentru a evita ca părinţii să dea nou-născuţilor nume extravagante, precum nume de companii sau de boli, ceea ce ar putea afecta demnitatea copilului şi să-l

Un adolescent de 16 ani a dispărut din Vaslui, din localitatea Popeni, comuna Zorleni. Mihai Iftode s-a certat cu tatăl său vitreg l-a luat pe frățiorul mai mic și a plecat de acasă. Mezinul a fost găsit acasă la o rudă, dar adolescentul este

Un milion de români au astm, potrivit estimărilor Societăţii Române de Pneumologie. Însă afecţiunea ar fi „mult subdiagnosticată“, conform aceleiaşi

Aflată în seria a doua din eşalonul al treilea, Rapid s-a clasat, fără emoţii, pe locul 1, înaintea celor de la Afumaţi şi Unirea Slobozia. Greul însă de abia acum

Mihai Constantinescu a suferit un stop cardiac, scrie stiripesurse.ro. El ar fi internat la Terapie Intensivă, la Spitalul de Urgență Floreasca. Medicii l-au resuscitat pe cântăreț timp de 10 minute, fiind acum sub atentă supraveghere medicală.