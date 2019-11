Ce se mai întâmplă prin Bucureşti. Logica investiţiilor în transportul în comun din Capitală: se refac refugii pentru tramvaie care nu mai circulă de doi ani, dar şinele ruginesc 07.11.2019

07.11.2019 Ce se mai întâmplă prin Bucureşti. Logica investiţiilor în transportul în comun din Capitală: se refac refugii pentru tramvaie care nu mai circulă de doi ani, dar şinele ruginesc La începutul lunii septembrie, o echipă de muncitori a venit în toiul nopţii să refacă refugiul tramvaiului 5 din zona hipermarketului Kaufland, pe bulevardul Barbu



Ce se mai întâmplă prin Bucureşti. Logica investiţiilor în transportul în comun din Capitală: se refac refugii pentru tramvaie care nu mai circulă de doi ani, dar şinele ruginesc

La începutul lunii septembrie, o echipă de muncitori a venit în toiul nopţii să refacă refugiul tramvaiului 5 din zona hipermarketului Kaufland, pe bulevardul Barbu Văcărescu.

Ce se mai întâmplă prin Bucureşti. Logica investiţiilor în transportul în comun din Capitală: se refac refugii pentru tramvaie care nu mai circulă de doi ani, dar şinele ruginesc

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Emir Kusturica a fost urmărit penal în România. Regizorul și muzicianul sârb a fost prins pe Aeroportul Băneasa cu 25 de cartușe 9 milimetri, în 2015. Procesul s-a încheiat acum, pe 22 martie, la 4 ani de la

O grupare infracţională specializată în proxenetism şi spălarea banilor a fost destructurată, în urma unei acţiuni comune româno-britanice, care s-a desfăşurat în judeţul Ialomiţa şi în

Avem la dipoziţie 50 de milioane euro pentru finanţarea unor proiecte şi practic putem investi în 5-6 companii, pe zona de IMM, a declarat Andrei Gemeneanu, Managing Partner Morphosis Capital la conferinţa ZF Top Tranzacţii

Investitorii se uită pe plan global, regional la consolidări, iar România a devenit relevantă ca dimensiune, ca nivel al capitalului, a declarat Ioana Mihai, partener asociat, consultanţă în structurare capital şi finanţări, servicii de

Un adolescent columbian în vârstă de 14 ani a avut parte de un sfârșit tragic! Acesta a murit după ce a scos capul pe geamul unui autobuz și s-a lovit de stâlpii de electricitate de pe marginea drumului. Alejandro Perez, un băiat de 14 ani din

Tara noastra a avut mereu sa ofere cate ceva unic in lume, iar unul dintre lucrurile care ne reprezinta cu mandrie la nivel mondial este ia romaneasca, aceasta avand chiar si o sarbatoare intitulata Ziua Internationala a iei. "Ia" este partea principala

Liderul mondial ATP, sârbul Novak Djokovici a fost eliminat de la Miami Open, turneu pe care l-a câștigat de șase ori în carieră. În vârstă de 31 de ani, Djokovic a cedat duelul susținut împotriva ibericului Roberto Bautista, locul 25 ATP,

Ai azi cele mai bune reduceri la televizoare Samsung, una dintre cele mai recunoscute si bune branduri. eMAG iti pune la dispozitie posibilitatea de a cumpara televizorul preferat la pretul asteptat. Citește mai

Un accident rutier a avut loc, miercuri dimineaţă, pe DN1 E60 în afara localităţii Huedin. Citește mai

Senatorul PNL a spus că o posibilă întrebare pentru referendum ar putea fi următoarea: vă doriţi ca persoanele condamnate să nu mai poată candida pentru funcţii publice în România?" Citește mai

De la an la an, numărul profesorilor titulari care intră în restrângere de activitate se măreşte, în principal din cauza scăderii numărului de elevi, însă din acest an a apărut şi un alt factor care influenţează aceste

Doi bărbaţi, de 41 şi 44 de ani, s-au ales cu o amendă usturătoare, iar tot peştele pe care îl scoseseră la vânzare în condiţii improprii a fost

Trei bărbaţi, cu vârste între 21 şi 29 ani la acea dată, au luat o forţa o fată de 12 ani, de pe stradă, dintr-o comună din Olt, violând-o pe un câmp de la marginea localităţii. Instanţa s-a pronunţat în cazul

Ancheta privind dezinfectanţii din spitale a fost extinsă. Au fost luate probe din 50 de spitale şi clinici, probele urmând a fi evaluate la Institutul Cantacuzino dar şi într-un laborator din Europa, cel mai probabil din Germania sau

Salvatorii de la ISU deschid larg porţile pe 1 aprilie şi aşteaptă vizitatori. Manifestarea Ziua Porţilor deschise, prilejuită de sărbătorirea Zilei Inspectoratului Barbu Ştirbei include o serie de

Poliţiştii şi procurorii DIICOT Dâmboviţa au făcut, miercuri, 15 percheziţii în judeţele Dâmboviţa şi Constanţa, la persoane suspectate de operaţiuni ilegale cu droguri de risc şi substanţe psihoactive. Doi bărbaţi din Dâmboviţa sunt

Uniunea Salvaţi România (USR) a depus, miercuri, o solicitare de înfiinţare a unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la 'subminarea intereselor economice şi strategice ale României' prin adoptarea

Horoscop zilnic Berbec. Te prezinţi în faţa unui auditoriu care aşteaptă enorm de la tine, tocmai de aceea tracul creşte înainte să deschizi prima dată gura. Deşi eşti bine pregătit şi îţi

Nereguli grave în unităţile de alimentaţie publică din Capitală şi din întrega ţară. În urma verificării a peste 700 de patiserii, restaurante şi cofetării, inspectorii sanitar-veterinari şi cei de

Portarul Paula Ungureanu se va despărţi la finalul sezonului de echipa de handbal feminin CSM Bucureşti, după o colaborare de trei ani, a anunţat clubul. Handbalista este decisă să se îndrepte către un nou