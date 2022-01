Ce se mai aude de fosta ilogodnică a lui Connect-R. Artistul a părăsit-o chiar înainte de nuntă 11.01.2022

11.01.2022 Ce se mai aude de fosta ilogodnică a lui Connect-R. Artistul a părăsit-o chiar înainte de nuntă Diana Georgescu, fosta iubita a lui Connect-R, a fost părăsită de către artist înainte de nuntă. Au trecut mulți ani de la acel eveniment neplăcut. Cum arată fosta lui Connect-R acum? După ce a fost […] The post Ce se mai aude de fosta



Ce se mai aude de fosta ilogodnică a lui Connect-R. Artistul a părăsit-o chiar înainte de nuntă

Diana Georgescu, fosta iubita a lui Connect-R, a fost părăsită de către artist înainte de nuntă. Au trecut mulți ani de la acel eveniment neplăcut. Cum arată fosta lui Connect-R acum? După ce a fost […] The post Ce se mai aude de fosta ilogodnică a lui Connect-R. Artistul a părăsit-o chiar înainte de nuntă appeared first on Cancan.

Ce se mai aude de fosta ilogodnică a lui Connect-R. Artistul a părăsit-o chiar înainte de nuntă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Filmul Nomadland, regizat de Chloe Zhao, a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun lungmetraj dramă, The Crown este cel mai bun serial TV dramă, Schitt's Creek este cel mai bun serial de comedie iar The

Una dintre cele mai apreciate dar si consumate băuturi alcoolice, este Vodka, o băutură care de asemenea se poate consuma în diverse combinații cu alte băuturi alcoolice sau non-alcoolice. Ca origine, cuvântul „vodka”, după cum se

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni, în plenul reunit al Parlamentului, unde au loc dezbaterile pentru bugetul pe 2021, că parlamentarii AUR vor vota bugetul doar dacă Guvernul renunţă la banii alocaţi partidelor. Simion este nemulţumit

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni, în plenul reunit al Parlamentului, unde au loc dezbaterile pentru bugetul pe 2021, că parlamentarii AUR vor vota bugetul doar dacă Guvernul renunţă la banii alocaţi partidelor. Simion este nemulţumit

Deputaţii Parlamentului de la Chişinău sunt încă departe de identificarea unui consens privind depăşirea blocajului politic. Socialiştii şi deputaţii Pentru Moldova insistă pe candidatura Marianei Durleşteanu la şefia Executivului şi-i cer

Pandemia a dat un imbold lanţulului de librării Diverta să închidă cinci unităţi care sufereau chiar şi înainte de criză. Pe de altă parte, acest eveniment a dus şi la dezvoltarea canalului

Porția de amuzament alungă grijile! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Un tip vine la magazin să cumpere un cadou de 8 […] The post BANC. Un tip vine la magazin să

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a informat marţi că 33% din totalul deceselor la persoane infectate cu noul coronavirus au fost înregistrate, în săptămâna 22 - 28 februarie, în Bucureşti

Celebrul actor american Alec Baldwin, în vârstă de 62 de ani, a devenit tată pentru a şaptea oară. Nașterea fiicei sale a fost anunțată de către soţia lui, Hilaria, pe pagina de Instagram. Lucia a fost adusă pe lume de o mamă surogat,

Victor Becali a vorbit despre viitorul lui Dennis Man în

Suntem întotdeauna mândri că suntem români, mai ales în momentele în care stranierii noștri impresionează cu talentul lor în marile campionate. Azi e o zi mare pentru aceștia și pentru pariorii de pretutindeni. Conaționalii noștri au parte

Horoscopul zilei de 4 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru

„Este un proiect puternic din punct de vedere economic, aduce joburi noi şi ne ajută să ne revenim după efectele pandemiei. Trebuie să-i dăm drumul pentru că altfel, la nivelul anului 2030 România va ajunge să importe 40% din nesecarul său de

Simona Halep (28 de ani, număr 3 WTA) a luat decizia să nu meargă nici la Dubai, turneu programat să înceapă săptămâna viitoare și pe care l-a câștigat în 2020! Următorul turneu în care poate participa Halep este cel de la Miami, disputate

Reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au amintit joi că nu există nicio dovadă ştiinţifică care să susțină că alimentele neambalate sunt o posibilă sursă de infectare cu COVID-19,

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a lansat o dezbatere publică pe pagina sa de Facebook, prin care își propune să afle ce fel de societate își doresc bucureștenii: una cu reguli stricte, ca

Fornetti România, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de patiserie şi cel mai extins lanţ de francize din România, a realizat în 2020 o cifră de afaceri de 32 de milioane de euro, un nivel de 73% în raport cu obiectivele propuse la

După ani la rând în care ierarhiile, campioana, retrogradatele sau participantele în play-off și cupele europene erau decise după litigii judecate la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, conflictul dintre Ligă și Federație pe tema "Cine susține

Noua tulpină britanică, mutaţia B.1.1.7, reprezintă deja 46% din cazurile pozitive din Germania, a informat miercuri Institutul Robert Koch, transmite Agerpres, care citează EFE. Institutul Robert Koch avertizează că această variantă, mai

Un autoturism a luat foc pe o stradă din Pucioasa, potrivit