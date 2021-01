Ce se întâmplă în organismul unui om după ce ia Ivermectină ca să se vindece de COVID-19! Avertismentul dur lansat de Alexandru Rafila 27.01.2021

27.01.2021 Ce se întâmplă în organismul unui om după ce ia Ivermectină ca să se vindece de COVID-19! Avertismentul dur lansat de Alexandru Rafila Alexandru Rafila a făcut declarații acide la adresa medicului român din SUA care recomandă Ivermectină pentru tratarea infecției cu SARS-COV-2. Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății a dezvăluit ce poate simți o



Ce se întâmplă în organismul unui om după ce ia Ivermectină ca să se vindece de COVID-19! Avertismentul dur lansat de Alexandru Rafila

Alexandru Rafila a făcut declarații acide la adresa medicului român din SUA care recomandă Ivermectină pentru tratarea infecției cu SARS-COV-2. Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății a dezvăluit ce poate simți o persoană dacă […] The post Ce se întâmplă în organismul unui om după ce ia Ivermectină ca să se vindece de COVID-19! Avertismentul dur lansat de Alexandru Rafila appeared first on Cancan.ro.

Ce se întâmplă în organismul unui om după ce ia Ivermectină ca să se vindece de COVID-19! Avertismentul dur lansat de Alexandru Rafila

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a criticat OUG emisă de guvernul PNL, prin care se permite liberalizarea serviciilor de

Investiţiile străine directe din România au crescut uşor anul trecut, la 5,29 miliarde euro, faţă de 5,26 miliarde euro în ianuarie - decembrie 2018, din care participaţiile la capital, inclusiv profitul reinvestit, au însumat 5,17 miliarde

Începând cu luna martie a acestui an, Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău va relua Programul Naţional de Screening pentru cancerul de col uterin. Programul a început în 2013 şi va continua pe o perioadă de încă 3 ani, până în noiembrie

Fostul deputat PSD Dorin-Silviu Petrea s-a înscris în partidul lui Victor Ponta și va fi coordonatorul organizației municipale Brăila a filialei Pro România, anunță

Medicul Mircea Beuran, fost şef al Secţiei de chirurgie de la Spitalul de Urgenţă Floreasca, a fost ridicat joi de anchetatori şi dus la sediul DNA, el fiind vizat într-un dosar de luare de mită, fapte care ar

Acţiunile Heineken (HEIN) s-au apreciat miercuri la Bursa de la Amsterdam cu 6,5%, atingând un maxim istoric de 104 euro pe acţiune, după ce compania a anunţat vânzări de bere mai mari în 2019 şi rezultate financiare peste aşteptările

Forma slabă prin care trece Arsenal îl afectează pe gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang și în joc. Degeaba marchează Aubameyang multe goluri pentru Arsenal, restul „tunarilor” nu reușesc să se ridice la nivelul căpitanului. Faptul că

Chindia Târgoviște și FC Voluntari se întâlnesc azi, la Ploiești, într-un meci care se va disputa de la ora 17:30, liveTEXT pe GSP.ro, televizat de TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Vezi AICI programul complet al etapei #25!Vezi AICI

Accidentul rutier s-a produs înseara zilei de joi, 13 februarie. Victima a fost declarată decedată de către medicii sosiţi la faţa

Teodor Meleşcanu a declarat presei că are calitatea de martor în dosarul fostului agent guvernamental la CEDO. Procurorii DNA investighează modalitatea prin care agentul guvernamental pentru CEDO, Viorel Mocanu, a apărat interesele României în

Canalul de YouTube Slow Mo Guys a realizat un experiment inedit, în care se poate vedea cum funcţionează o săgeată tranchilizantă. Imaginile spectaculoase au imortalizat momentul la 3.000 de cadre pe secundă. Pentru o mai bună înțelegere a

Unu din cinci angajaţi ai Libra Internet Bank are pregătire profesională în zona de tehnologie, ceea ce face parte din transformarea organizaţiei spre una „agilă“, orientată spre beneficiile noilor tehnologii în industria bancară, a declarat

Cuplurile din lumea mondenă au făcut mereu deliciul audienței. Când vine vorba de sport, film sau muzică, interesul e și mai ridicat. Cele mai ciudate cupluri din ultimii 30 de ani sunt aici, alături de o galerie foto!

Internetul a luat-o razna! Antonia s-a fotografiat cu posteriorul la vedere și i-a transmis un mesaj iubitului ei, Alex Velea. Fără doar și poate, Antonia este una dintre cele mai sexy femei din showbiz-ul românesc. Artista are o siluetă de

Autorităţile au veşti proste şi pentru proprietarii de câini şi pisici. Suspiciunea de pestă porcină africană îi obligă să-şi ţină în case

România a intrat oficial în procedura de deficit excesiv, arată un raport al Comisiei Europene, care susţine că declanşarea este

Este o informație care a făcut înconjurul lumii cu rapiditate, cu atât mai mult cu cât nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea veste din partea specialiștilor. Însă nu este o glumă, ci purul adevăr. A fost descoperită o nouă specie de

După excluderea lui Manchester City din cupele europene, decizie care poate fi atacată însă la TAS, mai multe formații din Premier League pot spera la calificarea în cele mai importante competiții intercluburi din lume. Decizia UEFA făcută

Academia de Film César, instituția care atribuie premiile omonime, considerate echivalentul francez al premiilor Oscar, a anunțat “demisia sa colectivă”, informează AFP, citată de Agerpres. Demisia în bloc a board-ului academiei vine

Trei ani de închisoare cu suspendare şi obligativitatea de a plăti daune de circa 200.000 de lei este rezultatul unui proces cu obiect ”înşelăciunea” finalizat recent la Judecătoria Alba