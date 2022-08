Ce se întâmplă, de fapt, cu rechinii în perioada aceasta. Fenomenul bizar care îi pune pe oameni în pericol 02.08.2022

02.08.2022 Ce se întâmplă, de fapt, cu rechinii în perioada aceasta. Fenomenul bizar care îi pune pe oameni în pericol Un fenomen extrem de ciudat are loc la nivel global, motiv pentru care rechinii atacă oamenii. Cazurile de indivizi care au fost uciși de rechini au crescut anul acesta, iar cercetătorii au explicat ce se […] The post Ce se întâmplă, de fapt,



Ce se întâmplă, de fapt, cu rechinii în perioada aceasta. Fenomenul bizar care îi pune pe oameni în pericol

Un fenomen extrem de ciudat are loc la nivel global, motiv pentru care rechinii atacă oamenii. Cazurile de indivizi care au fost uciși de rechini au crescut anul acesta, iar cercetătorii au explicat ce se […] The post Ce se întâmplă, de fapt, cu rechinii în perioada aceasta. Fenomenul bizar care îi pune pe oameni în pericol appeared first on Cancan.

Ce se întâmplă, de fapt, cu rechinii în perioada aceasta. Fenomenul bizar care îi pune pe oameni în pericol

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În timp ce fostul ei partener, Dani Oțil, își strângea în brațe pentru prima oară copilul, Mihaela Rădulescu era la înălțime. Vedeta Pro Tv l-a însoțit pe Felix Baumgartner la un show aviatic, unde adrenalina […] The post Ce a

Fostul preşedinte american Barack Obama le-a adus omagiu, sâmbătă, victimelor atacurilor teroriste produse pe 11 septembrie 2001, în acelaşi timp lăudând intervenţiile echipajelor de urgenţă şi

Emma Răducanu (18 ani, loc 150 WTA) este noua campioană de la US Open. Britanica a învins-o pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), scor 6-4, 6-3. Emma Răducanu devine prima jucătoare din istorie care câștigă un turneu de Grand Slam,

Guvernul taliban recent instalat la putere a anunţat că va permite femeilor să studieze dacă îşi doresc, dar în anumite condiţii, una dintre ele fiind separarea de

Petre Emanoil Neagu, preşedintele Consiliului Judeţean din Buzău, a oferit detalii despre planurile buzoienilor cu privire la construirea unui stadion nou. Lucrurile nu se mișcă tocmai bine la Buzău pe plan sportiv. FC Buzău se află în Liga a

Un poliţist din Secuieni, judeţul Bacău, a refuzat o şpagă de 1.000 de euro oferită de un şofer prins beat la

Banca centrală americană va fi nevoită să-şi restrângă rapid programul de stimulente de urgenţă şi să majoreze dobânzile în 2022 în faţa creşterii inflaţiei, relevă un sondaj realizat în rândul economiştilor de Initiative on Global

Cea de-a treia zi a festivalului UNTOLD a umplut stadionul Cluj Arena, dar si celelalte 6 scene din festival. Zeci de mii de fani au venit să-l vadă pe DJ-ul numărul 1 al lumii, David

Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, a fost surprins fără mască de protecţie la UNTOLD, într-un spaţiu închis. „Ce răspuns ar trebui să ofere un poliţist din stradă cetăţeanului care va fi amendat

FCSB a dominat în derby de România, unde a câștigat cu incredibilul scor de

În următoarele două săptămâni, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă, cu valori medii de 22 de grade Celsius în timpul zilei, anunță meteorologii, care au prezentat, luni, date despre evoluția vremii în perioada următoare.

FCSB a spulberat-o pe Dinamo, scor 6-0, în derby-ul de pe Arena Națională. Confruntarea a avut parte și de incidente reprobabile și omiteri de aplicare a regulamentului. „Câini” vagabonzi: cronică de Remus Răureanu la derby Un insider GSP a

Emma Răducanu a făcut mândre trei țări prin victoria ei la US Open – Marea Britanie, al cărei cetățean este, România, țara tatălui ei, și China, de unde este mama. Chinezii s-au îndrăgostit efectiv de puștoaica-fenomen, după ce Emma

Anna Lesko a încins din nou imaginația fanilor, după ce a postat pe contul său de Instagram o fotografie din timpul filmărilor emisiunii Splah! Vedete le apă”, acolo unde a fost co-prezentatoare. Anna Lesko a […] The post Anna Lesko a

Capitalizarea bursieră a marilor companii chneze a scăzut dramatiic după noile reglementări impuse de regimul comunist de la Beijiing, scrie Reuters. Cunoscutul grup Alibaba în domeniul

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis luni o nouă atenţionare de călătorie pentru Spania, întrucât incendiul de vegetaţie forestieră din provincia Malaga s-a extins, iar aproximativ 2.700 de persoane au fost evacuate până acum, potrivit

Ministerul Finanţelor a împrumutat ieri de la bănci 431 mil. lei într-o emisiune de obligaţiuni scadentă în 2029, la o dobândă anuală de

Vânzările de ciocolată premium au crescut, la nivel național, cu 23% în acest an. O corporație a plasat o comandă de 155.000 de euro, arată un comunicat al cofetăriilor Leonidas. Potrivit

Cursul de schimb leu/euro a urcat ieri, după săderea de la sfârşitul săptămânii trecute, fiind însă sub maximul

Cu golul reușit astăzi în meciul Farul - Academica Clinceni 5-0, puștiul Enes Sali a devenit cel mai tânăr marcator din istoria Ligii 1. Sali e pariul lui Hagi, „Regele” promovându-l la prima echipă în acest sezon. Ce moment pentru