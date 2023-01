Ce se întâmplă dacă pui bicarbonat de sodiu în maşina de spălat, atunci când speli prosoapele? Trucul pe care trebuie să îl ştie oricine 25.01.2023

25.01.2023 Ce se întâmplă dacă pui bicarbonat de sodiu în maşina de spălat, atunci când speli prosoapele? Trucul pe care trebuie să îl ştie oricine Vești bune pentru gospodine! Acum nu vor mai fi nevoite să renunțe la prosoapele vechi. Există un amestec banal, pe care îl putem folosi dacă vrem să avem prosoape moi și curate. Te întrebi de […] The post Ce se întâmplă dacă pui



Ce se întâmplă dacă pui bicarbonat de sodiu în maşina de spălat, atunci când speli prosoapele? Trucul pe care trebuie să îl ştie oricine

Vești bune pentru gospodine! Acum nu vor mai fi nevoite să renunțe la prosoapele vechi. Există un amestec banal, pe care îl putem folosi dacă vrem să avem prosoape moi și curate. Te întrebi de […] The post Ce se întâmplă dacă pui bicarbonat de sodiu în maşina de spălat, atunci când speli prosoapele? Trucul pe care trebuie să îl ştie oricine appeared first on Cancan.

Ce se întâmplă dacă pui bicarbonat de sodiu în maşina de spălat, atunci când speli prosoapele? Trucul pe care trebuie să îl ştie oricine

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Flavius Stoican a rămas la stadion după victoria cu Gaz Metan (4-0) pentru a face poze cu suporterii și a oferi

UPDATE: Vehiculul care a explodat vineri seară în oraşul separatist ucrainean Doneţk aparţine comandantului unui grup insurgent, iar incidentul nu s-a soldat cu victime, anunţă surse citate de presa

Biletele la trenurile CFR Călători ar urma să se scumpească de la 1 iulie dacă Ministerul Transporturilor acceptă solicitarea companiei pentru prima majorare a tarifelor de călătorie din ultimii 9 ani, ultima fiind în

În contextul în care tensiunile dintre Est şi Vest au atins cel mai înalt nivel de la prăbuşirea Uniunii Sovietice în anul 1991, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri că lumea este probabil un loc mai periculos acum

FCSB s-a încurcat pe terenul lui CS Mioveni, 1-1, și a ratat șansa de a se apropia de liderul CFR Cluj FCSB a avut o prestație modestă și, deși a deschis rapid scorul, nu a reușit să-și impună jocul, fiind egalată de Mioveni, ratând astfel

Transportatorii în regim de taxi cer Guvernului măsuri urgente de plafonare a preţurilor la carburanţi, în condițiile în care au depășit pragul de 7 lei/litru, și avertizează că se pregătesc să protesteze, potrivit unui comunicat al

Primarul din Braşov, Allen Coliban spune că ar fi „sănătos” ca liderul interimar al USR să aibă un contracandidat pentru şefia partidului, precizând că la alegerile precedente, Darău „a făcut o treabă foarte bună”, fiind nevoie de

Congresul Extraordinar al Partidului Mişcarea Populară l-a ales sâmbătă pe Eugen Tomac ca preşedinte al formaţiunii

Sensul de mers spre Capitală a fost blocat duminică pe DN 5, Giurgiu-Bucureşti, după ce un TIR condus de un şofer turc s-a răsturnat între localităţile Plopşoru şi Uzunu, informează Agerpres. Cozile de maşini s-au întins pe aproximativ doi

Celine Dion are probleme grave de sănătate! Artista, care și-a anulat ultimele 16 spectacole rămase din turneul său mondial, a primit un verdict cumplit din partea medicilor. „Speram cu adevărat că voi fi bine, dar […] The post Celine Dion

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovici, 34 de ani, 1 ATP, va reveni în circuitul profesionist luni, 21 februarie, urmând să joace, în turul I de la Dubai Tennis Championships 2022, cu italianul Lorenzo Musetti, 19 ani, 58 ATP. Salah Tahlak,

Vrei să știi dacă ești un geniu? Dacă ai un IQ mare? Dacă ai o minte sclipitoare? Testul de mai jos îți va răspunde la aceste întrebări! Testele de inteligenţă cunoscute astăzi ca teste IQ […] The post Test rapid IQ. Ai o minte

Anul 2022 a început cu un semnal bun pentru sectorul hotelier, astfel că până la data de 14 februarie erau în derulare 277 de şantiere ale unităţilor de cazare, conform datelor IBC Focus, care operează o bază de date despre piaţa

Cu prilejul prezentării monopostului pentru sezonul 2022, Mercedes W13, Lewis Hamilton (37 de ani) a cerut FIA să publice raportul întocmit în urma incidentelor din finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi, care au decis soarta titlului

Eugen Tomac, eurodeputat român, originar din Ucraina,a fost zilele trecute în regiunea Cernăuți și a vorbit cu oamenii care sunt extrem de îngrijorați în ceea ce privește situația lor. Tomac crede că încă mai este speranță să poată fi

Ministerul Afacerilor Externe a actualizat, duminică, alerta de călătorie pentru

Ministerul rus de Finanţe a anunţat luni că renunţă la emisiunea de obligaţiuni guvernamentale OFZ programată marţi, în încercarea de a facilita stabilizarea pieţei, pe fondul sporirii volatilităţii pe pieţele financiare, transmite

Theodor Livinschi, vicepreşedintele ACCER (Asociaţia Companiilor Consumatoare de Energie din România), a spus, la ZF Power Summit 2022, că a fost diminuată competitivitatea companiilor consumatoare de energie, în urma creşterii preţurilor la

Cristiano Ronaldo (37 de ani) a cheltuit o sumă impresionată pentru a-și construi o vilă uriașă în Funchal, orașul din insula Madeira, acolo unde s-a născut. Pe lângă hotelul cu tematică fotbalistică pe care-l deține în Madeira, atacantul

Cosmin Stăvaru, partener Bondoc şi Asociaţii, a spus, la ZF Power Summit 2022, că : Viitoarele modificări la legea energiei ar trebui să asigure un cadru mai stabil şi predictibil, atât pentru consumatori, cât şi pentru distribuitori şi