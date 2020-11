Ce se întâmplă cu zilele de concediu de odihnă rămase neluate din 2020. În Codul Muncii se spune clar până când pot fi luate 20.11.2020

20.11.2020 Ce se întâmplă cu zilele de concediu de odihnă rămase neluate din 2020. În Codul Muncii se spune clar până când pot fi luate Pandemia de coronavirus a oprit lumea în loc și, totodată, a adus schimbări în viața fiecăruia dintre noi. Printre acestea se numără faptul că unii dintre angajați nu și-au luat concediu de odihnă în 2020, […] The post Ce se



Ce se întâmplă cu zilele de concediu de odihnă rămase neluate din 2020. În Codul Muncii se spune clar până când pot fi luate

Pandemia de coronavirus a oprit lumea în loc și, totodată, a adus schimbări în viața fiecăruia dintre noi. Printre acestea se numără faptul că unii dintre angajați nu și-au luat concediu de odihnă în 2020, […] The post Ce se întâmplă cu zilele de concediu de odihnă rămase neluate din 2020. În Codul Muncii se spune clar până când pot fi luate appeared first on Cancan.ro.

Ce se întâmplă cu zilele de concediu de odihnă rămase neluate din 2020. În Codul Muncii se spune clar până când pot fi luate

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a elaborat un proiect de lege care va restrânge situaţiile actuale de cumul al pensiei cu salariul în sistemul

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Franţa în legătura cu greva care afectează transporturile din Franţa, programată să dureze până în 10

Epava unuia dintre cele mai temute vase de luptă germane din perioada Primului Război Mondial a fost descoperită pe fundul Atlanticului, în apropiere de Insulele Falkland, unde a fost scufundată în urma

România - Rusia se dispută duminică, 8 decembrie, de la ora 08:00, în deschiderea grupei principale, şi va fi prima apariţie ca adversar a lui Ambros Martin (51 de ani) de când a plecat de la naţionala noastră. Partida poate fi urmărită

Modificarea formatului contractelor individuale de muncă în sectorul de Sănătate astfel încât salariaţii să poată fi concediaţi automat în caz de suspiciuni legate de plăţi informale este o

Margherita de la Clejani se află în SUA, într-un turneu unde face cu adevărat spectacol și impresionează inclusiv cu ținutele provocatoare cu care apare în fața fanilor. (CITEȘTE ȘI: MARGHERITA DE LA CLEJANI, SCHIMBARE DE LOOK RADICALĂ. CUM

Trebuie să dai jos rapid kilogramele acumulate în ultima perioadă? Dieta indiană ar putea fi remediul pentru problema

Anamaria Prodan a postat ieri prima fotografie cu fiica ei după accidentul pe care aceasta l-a avut. Tânăra este în afara oricărui pericol, însă are nevoie de o perioadă de recuperare.(CITEȘTE ȘI: ”REGINA INSTAGRAMULUI” DIN ROMÂNIA ARE

Dragoş Petrescu, omul de afaceri care controlează grupul de restaurante City Grill, afir­mă că cea mai bună perioadă pentru busi­nes­sul său a fost intervalul 2009-2012, mai exact anii de criză şi de imediat

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni că PNL rămâne consecvent în privinţa alegerilor primarilor în două tururi şi va susţine în Parlament proiectul de lege referitor la acest subiect. "PNL

Datele publicate de Destatis, biroul german de statistică, arată continuarea declinului producţiei industriale nemţeşti cu 5,3% în luna octombrie a acestui an, prin comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că Florin Cîţu este „un ministru iresponsabil care deja a făcut mult rău României”. „PNL nu a înţeles semnalul de alarmă pe care l-a primit atunci când Parlamentul nu i-a dat aviz lui

La întâlnire vor participa reprezentanți ai Poliției Locale, ai STB și ai Brigăzii Rutiere, precum și alți responsabili din direcțiile de specialitate din primărie. Comandamentul va avea loc la ora 15.00. În cadrul ședinței vor fi stabilite

Vlad Mixich a comentat, la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, pe marginea declarației pe care Raed Arafat a făcut-o duminică, afirmând că nu va demisiona, însă că poate fi demis. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed

Delia Matache este una dintre cel mai iubite și bine cotate artiste din piața muzicală românească. Artista reușește să se mențină în topuri și să își suprindă mereu admiratorii cu show-uri incendiare. Chiar dacă este pe placul publicului

A murit Florin Ciocănelea, fostul consilier al Vioricăi Dăncilă. În luna martie a anului trecut, Florin Radu Ciocănelea a fost numit în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, având atribuţii în

Oare ne dorim noi, oamenii, să trăim în continuare confortabil şi în siguranţă pe această planetă? Omenirea se confruntă cu o ameninţare existenţială — pe care întreaga lume începe, acum, să o

În urmă cu aproximativ o lună, vă dezvăluiam în exclusivitate, AICI, că playboy-ul Horia Tecău a „divorţat” de manechina Natalia Borges, unele dintre motive fiind gelozia şi distanţa. Tenismenul este foarte discret când vine vorba

Preşedintele PRO România, Victor Ponta, a declarat marţi, la Galaţi, că formaţiunea pe care o conduce nu se va duce la remorca PSD şi va avea candidaţi proprii la primării la alegerile locale. Deputatul

Agenţia de rating S&P a revizuit perspectiva României la ”negativă”, pe fondul creşterii deficitelor externe şi fiscale. S&P susţine că noul rating BBB-/ A-3, este acordat în mare parte pe fondul creşterii deviante a cheltuielilor de către