Ce se întâmplă cu modificarea vârstei de pensionare. Dan Cărbunaru a dat toate detaliile 02.11.2022

02.11.2022 Ce se întâmplă cu modificarea vârstei de pensionare. Dan Cărbunaru a dat toate detaliile Dan Cărbunaru, Purtătorul de cuvânt al Guvernului, a făcut câteva declarații cu privire la modificarea vârstei de pensionare. Iată ce a spus acesta. Întrebat în cadrul unei conferințe de Guvern dacă se va modifica într-adevăr



Ce se întâmplă cu modificarea vârstei de pensionare. Dan Cărbunaru a dat toate detaliile

Dan Cărbunaru, Purtătorul de cuvânt al Guvernului, a făcut câteva declarații cu privire la modificarea vârstei de pensionare. Iată ce a spus acesta. Întrebat în cadrul unei conferințe de Guvern dacă se va modifica într-adevăr […] The post Ce se întâmplă cu modificarea vârstei de pensionare. Dan Cărbunaru a dat toate detaliile appeared first on Cancan.

Ce se întâmplă cu modificarea vârstei de pensionare. Dan Cărbunaru a dat toate detaliile

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Şi în a doua zi de sãrbãtoare la Antena 1, telespectatorii au preferat programele speciale ale staţiei, încã de la primele ore ale dimineţii şi pânã târziu în noapte. Astfel, conform datelor

Ianis Hagi (23 de ani, mijlocaș ofensiv) a fost integralist în partida Hibernian - Rangers 0-1 din runda #16 a campionatului scoțian. Tot ce trebuie să știi despre liga Scoției: clasament + program Ianis Hagi a semnat prima ocazie a întâlnirii cu

Lumea interlopă a primit o grea lovitură la sfârşitul lui august 2008. Unul dintre cei mai de temut lideri, craioveanul Mihai Pârvu, zis „Caiac”, a fost împuşcat după o răfuială în plină

Lanţul de restaurante Subway, prezent pe piaţa locală din primăvara lui 2012, a închis în ultimele şase luni cinci localuri din România şi a ajuns la o reţea de 34 de unităţi, conform site-ului propriu şi calculelor făcute de ZF pe baza

Campionatul Mondial de handbal feminin din Spania, ziua doi: în scenă intră astăzi Danemarca, Ungaria sau Germania. România debutează la Mondial vineri, 3 decembrie, de la ora 19:00. „Tricolorele” înfruntă naționala Iranului, de la ora

Patru tineri la spital, doua mașini avariate, din care una răsturnată, o țeavă de gaz deteriorată, șase persoane din două case evacuate. Sunt consecințele unui teribil accident provocat de un șofer băut, noaptea trecută, în municipiul

Din China vin semnale timide că pe pieţele principalului exportator şi importator al lumii crizele lanţurilor de aprovizionare şi din energie se stabilizează. Însă iarna abia a venit, iar noul val al pandemiei încă nu a lovit cu toată

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat, joi, redeschiderea urmăririi penale a lui Ion Iliescu în Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Decizia instanţei este

Colecția poate depune mărturie că am fost unul dintre susținătorii lui Denis Alibec. L-am propus insistent la națională într-o perioadă, în epoca Daum, de pildă, în care era contestat și ignorat. Atunci chiar merita. Era în vână și se

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între doi vecini a devenit virală. ”-Măi, vecine! Cum o mai duce fiul tău? Tot în Germania? – Da, a terminat luna trecută […] The post Bancul zilei

Autorităţile belgiene au descoperit camionul, dar nu au găsit până acum trupul şoferului român. Camerele de supraveghere au filmat

Majorarea în galop a datoriei publice, concomitent cu creşterea dobânzilor la care se împrumută statul, a dus la o creştere a cheltuielilor cu dobânzile până la 15,5 mld. de lei în primele 10 luni din 2021,

Compania de investiţii financiare Evergent Investments (fosta SIF Moldova, simbol bursier EVER) va susţine şi în 2022 programul Executive MBA acreditat de universităţile Buckingham, Hull şi Suffolk din Marea Britanie, în calitate de partener al

Comisia Europeană a început procedurile împotriva României, Croaţiei, Finlandei, Greciei, Letoniei, Luxemburgului, Portugaliei şi Spaniei pentru netranspunerea corespunzătoare a normelor antifraudă

Ministrul Muncii, Marius Budăi a anunţat vineri, la Palatul Victoria ca Guvernul a decis, printr-o hotărâre, acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor persoanelor decedate

Vicepremierul Kelemen Hunor, liderul UDMR, anunţă, într-o postare pe Facebook, că s-a întâlnit, vineri, cu ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Peer Gebauer, cu care a discutat despre aderarea României la spaţiul Schengen şi încetarea

Un angajat pe poziţia de inginer electrician are un salariu care ajunge, în medie, la 4.000 de lei net pe lună, după cum arată datele extrase din platforma Salario, comparatorul de salarii al platformei de recrutare online

Mircea Rednic, supărat pe jucători, a declarat după meciul cu Academica Clinceni, pierdut cu scorul de 0-1, că nu părăseşte echipa din Ştefan cel Mare, ci că o parte din fotbalişti trebuie să

Fostul acționar al clubului de fotbal Dinamo, Dragoș Săvulescu (47 de ani), fugit în Italia după condamnarea definitivă la 5 ani și jumătate de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor de plaje, a devenit tatăl unui băiețel

Un nou tratament dezvoltat de o companie britanică pare să fie eficient împotriva variantei Omicron a Sars-CoV-2, arată testele incipiente. Tratamentul, care se folosește în primele cinci zile de la apariția simptomelor, a fost aprobat, joi, în