Ce se întâmplă cu membrii familiei bărbatului depistat cu coronavirus VIDEO 27.02.2020

27.02.2020



A fost confirmat primul primul caz de coronavirus în România. Este vorba despre un tânăr, care nu a intrat, însă, în contact direct cu italianul de 71 de ani, depistat pozitiv. Șapte membri ai familiei lui sunt băgați în carantină, miercuri seara. Acestora li s-au recoltat probe, potrivit Antena 3. (CITEȘTE ȘI: E OFICIAL! S-A CONFIRMAT […] The post Ce se întâmplă cu membrii familiei bărbatului depistat cu coronavirus VIDEO appeared first on Cancan.ro.

