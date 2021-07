Ce se întâmplă cu clienţii Telekom după ce Comisia Europeană a aprobat preluarea companiei de către Orange 30.07.2021

30.07.2021 Ce se întâmplă cu clienţii Telekom după ce Comisia Europeană a aprobat preluarea companiei de către Orange Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, achiziţia propusă a Telekom Romania Communications de către Orange SA, ceea ce înseamnă practic că Orange are undă verde pentru achiziţia a 54% din



Ce se întâmplă cu clienţii Telekom după ce Comisia Europeană a aprobat preluarea companiei de către Orange

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, achiziţia propusă a Telekom Romania Communications de către Orange SA, ceea ce înseamnă practic că Orange are undă verde pentru achiziţia a 54% din Telekom România Fix.

Ce se întâmplă cu clienţii Telekom după ce Comisia Europeană a aprobat preluarea companiei de către Orange

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Chindia Târgoviște și Dinamo sunt programate să se întâlnească astăzi, de la ora 21:00, în etapa secundă a Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Toate rezultele etapei #2

Două cluburi din Mamaia au fost amendate de poliţişti cu 30.000 de lei pentru că nu s-a respectat distanţarea

Andreea Bănică a povestit un episod greu din viața ei, când era însărcinată și a venit, brusc, momentul când urma să devină mamă. Artista nu a știut exact ce se întâmplă și, până la spital, avea să treacă prin clipe grele. A avut

Bloggerul şi jurnalistul rus Egor Jukov, un critic la adresa Kremlinului, a fost bătut de către doi indivizi în seara zilei de duminică, 30 august, în apropierea casei sale din Moscova. Poliţia rusă anunţă că a deschis un dosar penal în acest

Curge cu carduri speciale înainte de FIFA 21. Leroy Sane este noul star al proaspetei campioane a Europei. Bayern va fi și mai puternică cu noul ei decar, iar cei de la EA Sports nu puteau rata momentul așa că le-a pregătit gamerilor un card

Astrologul Mădălina Manole îți prezintă horoscopul lunar septembrie 2020 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul lunii septembrie 2020 vine cu

Liga 1 a programează meciurile rundei a doua. Universitatea Craiova – Astra și FCSB – Viitorul, cele mai interesante partide ale etapei, s-au jucat duminică. Vineri, 28 august Ora 18.00 Gaz Metan Mediaș – FC Argeș 2-0 (detalii, pe

Succesul fără precedent al produselor vândute sub eticheta „Trump” ar putea fi semnul unei preferinţe mai mari pentru preşedintele american decât anunţă

Majoritatea companiilor (80%) sunt de părere că că integrarea sustena­bilităţii în procesul decizional are un impact pe termen lung asupra perfor­man­ţei operaţionale, dar aproape jumătate dintre reprezentanţii mediului de afaceri din

Succesul avut de Tommy în fruntea Peaky Blinders nu putea să fie trecut cu vederea de către Pragmatic Play! Începând de astăzi, The Shelby Company își mută sediul în Vegas Betano! Peaky Blinders are în continuare parte de un succes

Jador nu este chiar în apele lui în această perioadă! Mama lui este bolnavă, iar artistul suferă foarte mult și este alături de aceea care i-a dat viață. Mai mult, chiar el avea să dezvăluie că în unele momente nici nu se poate concentra

PSD trebuie să dea dovadă de înţelegere faţă de parlamentarii bolnavi care au lipsit de la şedinţa în care ar fi trebuit votată moţiunea de cenzură dar nu a fost întrunit cvorumul, declară la RFI liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. El

Tendinţa consumatorului român în ultimii ani a fost de a se întoarce către produsele locale, comportament ce s-a accentuat în contextul pandemiei de COVID-19, a declarat Lăcrămioara Loghin, managing director al companiei de cercetare Exact

Meteorologii anunţă că vremea se va răci și va deveni în general instabilă în mare parte din ţară. În București, vremea va fi în continuare caniculară la amiază. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în vest și 37 de

Primarul PSD al Sectorului 1 Daniel Tudorache a reacţionat după ce marţi candidatul dreptei la Sectorul 1 Clotilde Armand l-a acuzat pe acesta din urmă că a ordonat Poliţia Locală să o urmărească şi să o fileze. „E fake news, e campanie

PSD şi PNL ar pregăti un tun imobiliar după ce, pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor a fost pus un proiect prin care un teren de 46 de hectare al statului din zona Romexpo va fi transferat gratuit în proprietatea Camerei de Comerţ, anunţă

DJ Erik Morillo, cel care se află în spatele hit-ului "I Like to Move It", a murit. El avea 49 de ani și locuia în Miami Beach, transmite AFP. Poliția a răspuns, ieri dimineață, unui apel

Un urs a fost filmat de două ori într-o săptămână, pe 18 și 25 august, în timp ce scotocea printre rafturile unui supermartket din nordul Californiei. Imaginile au fost trimise agenției Reuters, care le-a difuzat marți. Angajatii si clienții

Redactorul-şef al revistei 168 Ora, un săptămânal care a publicat o imagine în care premierul Viktor Orban apare înconjurat de familia sa, a fost concediat miercuri, un gest care provoacă noi îngrijorări cu privire la libertatea presei în

O analiză realizată de asigurătorii auto din România arată că preţurile practicate de service-urile auto din România în cazul dosarelor de daună RCA au explodat. În viziunea companiilor de asigurare, tarifele nejustificat de mari ale