Ce se întâmplă atunci când ţi se stinge lumânarea, în noaptea de Înviere? De ce e bine să ajungi cu lumină acasă, de Paşte 22.04.2022

22.04.2022 Ce se întâmplă atunci când ţi se stinge lumânarea, în noaptea de Înviere? De ce e bine să ajungi cu lumină acasă, de Paşte În noaptea de Înviere, cetățenii merg în grupuri spre biserică pentru a lua parte la slujbă și pentru a lua Lumină. Însă, ce se întâmplă atunci când ţi se stinge lumânarea? De ce e bine […] The post Ce se întâmplă atunci când



Ce se întâmplă atunci când ţi se stinge lumânarea, în noaptea de Înviere? De ce e bine să ajungi cu lumină acasă, de Paşte

În noaptea de Înviere, cetățenii merg în grupuri spre biserică pentru a lua parte la slujbă și pentru a lua Lumină. Însă, ce se întâmplă atunci când ţi se stinge lumânarea? De ce e bine […] The post Ce se întâmplă atunci când ţi se stinge lumânarea, în noaptea de Înviere? De ce e bine să ajungi cu lumină acasă, de Paşte appeared first on Cancan.

Ce se întâmplă atunci când ţi se stinge lumânarea, în noaptea de Înviere? De ce e bine să ajungi cu lumină acasă, de Paşte

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Adrian Mutu a făcut o postare emoționantă pe contul lui de socializare pentru fiica lui cea mare, Adriana. Tânăra a devenit o adolescentă în toată regula, la 15 ani. Adrian Mutu are două fete din […] The post Cum arată fiica cea mare a

Italia va înceta să le mai administreze vaccinul Oxford/Astra Zeneca persoanelor sub 60 de ani, iar cei care au primit deja prima doză vor fi imunizaţi cu un alt vaccin (mRNA) pentru completarea ciclului, informează The

EURO 2020. Situație critică pe teren chiar în timpul meciului. Un jucător al Danemarcei, Christian Eriksen, a căzut la pământ. În acest moment, meciul a fost suspendat. Fotbalistul a primit ajutorul medicilor. UPDATE // Christian Eriksen

Premierul Florin Cîţu a afirmat, întrebat dacă mai ascultă de mesajele transmise de preşedintele PNL Ludovic Orban, că el ascultă de programul de guvernare şi al

Jucătoarea cehă Barbora Krejcikova, locul 33 WTA, a câştigat, sâmbătă, pentru prima dată turneul de la Roland Garros la simplu

O gravidă din Italia a stat în comă 10 luni și când s-a trezit era deja

Olanda și Ucraina se înfruntă azi, de la ora 22:00, în prima etapă a grupelor de la Euro 2020. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la ProTV. Programul complet al turneului EURO 2020 Olanda - Ucraina » liveTEXT de

Pe Twitter s-a lansat zvonul că medicul-șef al lui Inter ar fi declarat că danezul Eriksen a fost vaccinat împotriva COVID-19 pe 31 mai. Și postul Radio Sportiva, și oficialii lui Inter au negat: „E o știre falsă. Christian nici nu s-a

31.447 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, arată datele transmise, duminică, de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este scădere față de ziua

Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri că guvernuli trebuie să aducă de urgență corecturile solicitate de Comisia Europeană în Planul Național de Redresare și Reziliență. Orban a precizat că de rapiditatea cu care se mișcă premierul

Portretizat de presa occidentală ca ultimul dictator al Europei, Lukashenko conduce Belarusul cu mână forte din 1994, dar a fost un partener nu tocmai facil pentru Kremlin în ultimele decenii, motiv pentru care Federaţia Rusă a tăiat în 2010 o

Inundaţie pe Arena Naţională după ploaia torenţială din Capitală. În loc de antrenament, un fotbalist austriac a făcut plonjoane în bălţi. Echipa naţională de fotbal a Austriei a fost nevoită

În era mobilităţii, a deschiderii şi a luptei cu poluarea, în lumea civilizată şi nu numai accentul este pus din ce în ce mai mult pe transportul nepoluant cu bicicleta şi pe cel economic cu trenul. O îmbinare a acestora două ar fi

Localnicii din Corbu, judeţul Constanta au surprins duminică o tornadă de mici dimensiuni, însă a dispărut câteva minute mai târziu, scrie Antena3. Fenomenul spectaculos s-a produs, duminică, în dreptul plajei de la Corbu. O palnie de aer care

Edi Iordănescu este în acest moment un antrenor liber de contract, după ce a decis să plece de la CFR Cluj, deşi a reuşit să câştige

GSP.ro îți aduce zilnic cele mai importante goluri de la EURO reproduse de Robert Niță și Eric de

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. O tânără care s-a dus la spovedit… a reușit să-l pună ”pe jar” pe preotul căruia i se confesa. ”-Părinte, sunt o păcătoasă. -Ce-ai făcut, […] The post

În 2021, angajaţii din România au un venit sa­larial minim brut de circa 3 euro pe oră, a treia cea mai mică valoare din UE, conform datelor de la Eurofound - Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Muncă şi

Plenul Parlamentului a respins, marţi, raportul de activitate al Consiliului Naţional al Audiovizualului pe anul 2020, informează Agerpres. Preşedintele CNA, Monica Gubernat, pierde funcţia în urma votului din plen. Raportul de activitate al CNA a

Personalitătea fiecărui nativ este un mix de gânduri pozitive și negative care uneori pot fi greu de descifrat. Deși cele mai multe zodii sunt calme și binevoitoare prin natura lor, există unele care pot deveni destul de periculoase și iute la