Ce scriu azi ziarele de sport din lume (19 martie 2018) 19.03.2018

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu numai.

Laurențiu Reghecampf are un parcurs de excepție în campionatul din Emiratele Arabe Unite și în competițiile interne, însă nu se poate lăuda cu acest lucru și în Liga Campionilor Asiei. După 0-5 cu Lokomotiv Tashkent, Al

Marturisirea dragostei se face în fel şi chip la Timişoara, dar parcă tot mai des ajungem să descoperim pe străzile oraşului cum apar peste noapte maşini pur şi simplu împodobite cu ‘declaraţii’ scrise pe

Doi soţi din Marea Britanie au găsit o biserică veche de 200 de ani, ce era scoasă la vânzare. Clădirea era părăsită de câţiva zeci de ani, necesita restaurare, rau şi-au riscat economiile de-o viaţă şi au cumpărat

Fostul presedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, a negat astazi toate acuzatiile DNA in dosarul in care contesta condamnarea la 8 ani de inchisoare. In plus, CJ Prahova nu s-a constituit parte civila in acest proces. Citește mai

Cel putin 44 de civili, intre care patru copii si o femeie, au fost ucisi, luni, in urma unor bombardamente efectuate de regimul sirian asupra enclavei rebele din provincia Ghouta de Est, in apropiere de capitala Damasc, potrivit Observatorului Sirian

Gigi Becali a transferat de urgenţă un portar, după ce Andrei Vlad a dezamăgit între buturile roş-albaştrilor. Alesul patronului FCSB este Cristi Bălgrădean, de la Concordia Chiajna. Citește mai

Ajunşi foarte aproape de finalul perioadei în care o parte dintre comorile României - Aurul şi argintul antic al României - au fost expuse la Târgovişte, Curtea Domnească şi Muzeul Naţional de Istorie al României au decis să organizeze, în

Gruparea de extremă-dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) a depăşit Partidul Social-Democrat, SPD, de centru-stânga, pentru prima dată într-un sondaj naţional, scrie

Angelina Jolie este o actriţă care nu şi-a făcut vreodată probleme pentru silueta ei. Însă de când s-a aflat de divorţul său de Brad Pitt, Angelina a pierdut destul de mult din greutate.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că luni după-amiază, după ce a anunţat rezultatul licitaţiei pentru cele 400 de autobuze destinate RATB, a primit o serie de ameninţări, prin care i se

În noaptea de duminică spre luni a încetat din viaţă Paul Urmuzescu, personalitate marcantă a muzicii contemporane româneşti, compozitor şi regizor muzical de radio, televiziune, teatru

Guvernul polonez va cheltui peste 25 miliarde de zloţi (6,05 miliarde de euro) până în 2030 pe dezvoltarea şi modernizarea porturilor maritime, scrie Warsaw

Volumul importurilor şi exporturilor Moldovei a crescut cu aproape o cincime în 2017, în condiţiile în care comerţul cu pieţele europene ia locul celui cu Comunitatea Statelor Independente, potrivit Balkan

Patru ţări, SUA, Japonia, India şi Australia, şi-ar putea uni forţele pentru a crea o alternativă la iniţiativa noului Drum al Mătăsii a Chinei în încercarea de a contracara influenţa în creştere a Beijingului, scrie

Mijlocașul lui Real Madrid, Toni Kroos, ar putea ajunge în vară la Manchester United. Potrivit publicației britanice Independent, Kroos este dorit de tehnicianul "diavolilor roșii", Jose Mourinho, care îl consideră înlocuitorul

Horațiu Moldovan, portarul titular împrumutat al celor de la Hermannstadt, care era împrumutat de la CFR Cluj până în vara acestui an, a fost rechemat azi înapoi în Gruia. Sibienii s-au mișcat repede și au reușit

Gică Hagi a vorbit despre partida câștigată de echipa sa pe teren propriu cu FC Botoșani, scor 2-1. Și-a făcut calculele pentru play-off și și-a dat seama că victoria de azi nu va însemna nimic dacă nu ia un punct din disputa de la

Tarom a plătit despăgubiri de 3,8 milioane lei, din cauza neregularităţilor de zbor, în perioada 2012-2016, potrivit unui raport al Curţii de Conturi. Compania aeriană nu şi-a asumat şi îndeplinit în mod real, economic, eficient şi eficace

O amenințare serioasă, din punct de vedere financiar, la adresa țării noastre, se conturează din partea a patru frați miliardari care au făcut afaceri cu statul român. Afaceriștii care controlează conglomeratul Shapir, arhicunoscut în Israel,

CSU Craiova a reuşit să-l împrumte pe Florin Gardoş de la Southampton. Fost jucător important la Steaua, stoperul de 29 de ani a plecat în 2014 din România. Citește mai