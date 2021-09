Ce scrie presa din Marea Britanie despre Rocsana Marcu. Cu ce se ocupă în prezent fosta prezentatoare TV 19.09.2021

Rocsana Marcu a luat o decizie extrem de importantă în ceea ce priveşte viitorul familiei sale. Fosta prezentatoare TV a decis să se mute în Anglia, acolo unde şi-a găsit un nou job. Presa străină […] The post Ce scrie presa din Marea Britanie despre Rocsana Marcu. Cu ce se ocupă în prezent fosta prezentatoare TV appeared first on Cancan.

Solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu, 55 de ani, a compus o poezie cu tâlc, prin care lovește în negaționiștii care nu cred că noul coronavirus este atât de periculos, potrivit Adevărul. „Eşti deştept şi ştii că nu-i nicio pandemie;

Compania locală Plant an App, specializată în low-code, care a dezvoltat o platformă pentru crearea rapidă de aplicaţii software dedicate firmelor mari, estimează o finanţare de minim 500.000 de euro, în urma listării pe platforma de equity

Platforma pentru măsurarea aerului în Bucureşti, aerlive.ro, care calculează ICA (Indicele de Calitate a Aerului), a arătat că valoarea acestuia, în noaptea de 24 spre 25 octombrie, a semnalat un grad

Marea Britanie intenționează să lanseze un vaccin anti COVID-19 până la mijlocul anului 2021. Este vorba de cel dezvoltat de Universitatea Oxford și Astra Zeneca, transmite Reuters. "Sper

Piaţa asigurărilor de viaţă a înre­gis­trat la finalul primului semestru (S1) din 2020 un volum al subscrierilor de 1,07 mld. lei, din care asigurătorii au plă­tit despăgubiri de 499 mil.

”Naționala” feminină a României e programată să debuteze la Euro 2020 pe 3 decembrie contra Germaniei, la Trondheim, însă Norvegia are protocoale stricte, care ar putea duce la eliminarea oricărei formații din rațiuni

Medicamentele de tipul Omez/Omeran/Controloc sunt foarte populare, iar mulți oameni le consideră un fel de panaceu pentru orice fel de problemă a stomacului. Fie că sunt prescrise de medic, recomandate de

Compania de tehnologie în industria globală de plăţi Mastercard împreună cu PayPal, cel mai folosit sistem de plată şi transfer online, anunţă extinderea serviciului de transfer de bani instant în România şi alte opt pieţe din Europa, în

Europa are nevoie de o ”accelerare serioasă” a luptei împotriva coronavirusului, iar lipsa capacităţii de depistare a contacților ar putea ”îndrepta boala şi mai mult într-o zonă întunecată”, a afirmat luni un înalt

Agenția Națională pentru Protecția Mediului vine cu precizări după ce săptămâna trecută, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora nivelul de poluare a aerului a fost depășit de câteva ori în Capitală, potrivit unor

Nicolae Botgros a fost internat în stare gravă la la Institutul de Medicină de Urgență din Capitală, după ce a contractat virusul SARS-CoV-2. Informația a fost confirmată chiar de fiul violonistului, Corneliu Botgros. Conform Publika,

Aproape o jumătate dintre români consideră că tehnologia poate ajuta la gestionarea nivelului de stres, arată un studiu relizat de compania de cercetare IPSOS realizat la comanda gigantului Huawei din China, iar circa 68% dintre respondenţi sunt

Milionarul iranian trecut la ortodoxie din dragoste pentru românca fondatoare a platformei de recrutare medicală ”MEDIjobs” a „bifat” cea mai tare extravaganță din pandemie. Ariane Djafari, unul dintre prietenii celebrului Codin

Florin Moldovan, un medic de familie care lucrează de 30 de ani în comuna Bivolari, din Iași, a transformat centrul de asistență în care lucrează într-un spital de campanie, pentru a trata 40 de pacienți infectați cu virusul SARS-COV-2, care nu

Vaticanul plănuiește ca anul acesta slujbele de Crăciun oficiate de papa Francisc să fie transmise online, fără participarea directă a publicului, cum era până acum, din cauza pandemiei de coronavirus, relatează Agerpres. Informația a fost

Primul model de bicicletă electrică va putea fi cumpărat începând cu primăvara anului următor, până atunci cei de la Harley-Davidson oferind doar imaginile

Cele aproape 78.000 de companii cu activitate în domeniul construcţiilor active în România au avut în 2019 o cifră de afaceri totală de peste 107 mld. lei, arată calculele ZF pe baza datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului

Există multe momente frumoase în care poți oferi flori, fie că este ziua de naștere a soției, a mamei, a iubitei sau a unei persoane dragi și apreciate din viața ta. De multe ori timpul, distanța sau programul aglomerat nu îți permite să dai

Germania a înregistrat un nou record al cazurilor noi de COVID-19. Potrivit institutului de sănătate publică Robert Koch, au fost înregistrate 16.774 de cazuri noi de infectare cu coronavirus şi 89 de decese în Germania, în ultimele 24 de ore,

A criticat-o pe Carmen de la Sălciua pentru că a împărtășit tuturor că a ajutat-o pe Alexandra Bodi, “Regina TikTok-ului din România”, însă, acum, Bianca Drăgușanu a anunțat că vrea să se implice în cazuri […] The post Decizia