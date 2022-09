Ce salariu încasează Giani Kiriţă de la Pro TV pentru participarea la Sunt celebru, scoate-mă de aici! Câţi bani ia pentru chinul din Dominicană 08.09.2022

08.09.2022 Ce salariu încasează Giani Kiriţă de la Pro TV pentru participarea la Sunt celebru, scoate-mă de aici! Câţi bani ia pentru chinul din Dominicană 12 celebrități s-au aventurat în Republica Dominicană, pregătiți să își depășească toate limitele. Până în marea finală au un drum greu de parcurs, însă răsplata va fi una considerabilă. Pe lângă premiul cel mare, vedetele primesc



Ce salariu încasează Giani Kiriţă de la Pro TV pentru participarea la Sunt celebru, scoate-mă de aici! Câţi bani ia pentru chinul din Dominicană

12 celebrități s-au aventurat în Republica Dominicană, pregătiți să își depășească toate limitele. Până în marea finală au un drum greu de parcurs, însă răsplata va fi una considerabilă. Pe lângă premiul cel mare, vedetele primesc […] The post Ce salariu încasează Giani Kiriţă de la Pro TV pentru participarea la Sunt celebru, scoate-mă de aici! Câţi bani ia pentru chinul din Dominicană appeared first on Cancan.

Ce salariu încasează Giani Kiriţă de la Pro TV pentru participarea la Sunt celebru, scoate-mă de aici! Câţi bani ia pentru chinul din Dominicană

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Unul din 6 cele mai grave cazuri COVID din spitalele Angliei, cele care au necesitat cele mai complexe intervenţii în ultimele 3 luni, au fost la femei gravide nevaccinate, spun datele publicate astăzi de NHS Anglia şi citate de The Guardian.

26 de oameni au murit săptămâna aceasta din cauza otrăvirii cu alcool, în Rusia. Toți au consumat băuturi produse în regiunea Orenburg din apropierea graniței cu

Judecătorul i-a respins pentru a treia oară cererea Benjamin Mendy (27 de ani) de eliberare pe cauțiune. Fundașul stânga al lui Manchester City stă de șapte săptămâni în închisoare. Nici acum nu au convins judecătorul avocații lui Benjamin

Pe 10 septembrie 2021 austriecii de la Erste publicau pe bvbresearch.ro un raport de analiză pentru furnizorul de servicii medicale private MedLife (M) cu recomandarea de “cumpărare” şi un preţ ţintă pentru următoarele 12 luni de 19,9 lei pe

Coronavirus România, 12 octombrie 2021. Cel mai mare număr de infectări de la debutul pandemiei! 16.743 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 12 octombrie, […] The

Autostrada 7 sau Autostrada Moldovei, care va lega regiunea de restul ţării, ar putea începe să prindă contur de la sfârşitul acestui an, astfel că, firma care va câştiga licitaţia privind construirea porţiunii Ploieşti – Buzău va

Celebrul spectacol de artificii de pe malurile Tamisei nu va avea loc nici de data aceasta la trecerea dintre ani, a anunțat marți Primăria Londrei, potrivit publicației The Sun și AFP, citată de News.ro. Este pentru al doilea an la rând când

Proiectele imobiliare mixte au schimbat faţa marilor oraşe din România, venind cu conceptul ca la 5 sau cel mult 15 minute de mers pe jos de acasă oricine să găsească ce are nevoie, de la un magazin la o clădire de birouri, un restaurant sau o

Fabrica de motoare electrice şi echipamente de acţionare şi control pentru motoare electrice Nidec de la Oradea, deţinută de grupul japonez Nidec, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de 134,6 mil. lei (27,9 mil. euro), în scădere cu 17%

Cătălin Pozdarie, executivul român care conduce opera­ţiu­nile locale ale retailerului de echipamente sportive Hervis, spune că anul acesta a fost în general mai bun decât 2020, dar în continuare se simt multe influenţe generate de pandemie.

Florinel Coman (23 de ani) trage la tare la antrenamente pentru a reveni cât mai repede pe teren. Accidentat în urmă cu o lună și jumătate, jucătorul de bandă se pregătește intens în sala de forță. Fotbalistul a postat pe Instagram un video

Sorin Cîmpeanu, consideră că Direcţia de Sănătate Publică Ilfov îşi depăşeşte atribuţiile legale şi încalcă Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi Ordinul comun al

Liderul partidului de guvernământ din Polonia, Jarosław Kaczyński, va demisiona din funcţia de vicepremier la începutul anului 2022, potrivit agenţiei de presă de stat PAP. Preşedinte al

Grigor Dimitrov (30 de ani, 28 ATP) a produs una dintre cele mai mari surprize ale anului în ATP. Bulgarul a fost protagonistul unei reveniri de excepție în meciul cu Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP), favoritul #1 de la Indian Wells și proaspăt

Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Timiş, Marin Popescu, a declarat, miercuri, că temperatura în sălile de curs ale şcolilor racordate la sistemul centralizat de încălzire din municipiul Timişoara este de 20 de grade Celsius, iar

Prioritatea USR este refacerea coaliției, dar dacă PNL, UDMR și minoritățile naționale nu decid același lucru, în Comitetul Politic se va aproba, la începutul săptămânii, un guvern USR. După

Vasile Matincă a fost invitatul lui Costin Ștucan la GSP Live, joi

67.853 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, la nivel naţional, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise, joi, de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Aproape 35.000 de

Victor Slav și-a făcut apariția la ”Bravo, ai stil! Celebrities” în calitate de prezentator al emisiunii. Din nefericire, Ilinca Vandici se confruntă cu probleme de sănătate, iar acesta o înlocuieşte. Concurentele au avut o reacţie

Premierul interimar Florin Cîţu a afirmat joi, după şedinţa de Guvern, că România a pierdut în acest an fonduri europene de peste 4,7 milioane de euro pentru decontarea de teste RT PCR şi rapide antigen pentru depistarea COVID-19. Cîţu