Ce salariu au angajaţii de la Metrorex în 2021? De necrezut cât încasează lunar o casieră 22.02.2021

22.02.2021 Ce salariu au angajaţii de la Metrorex în 2021? De necrezut cât încasează lunar o casieră Mulți oameni știu că salariile companiei Metrorex sunt destul de mari, însă, puțini știu că în ceea ce privește salariul unei casiere, nu se aplică aceeași „regulă” financiară. Care este salariile în 2021 ale angajaților […] The



Ce salariu au angajaţii de la Metrorex în 2021? De necrezut cât încasează lunar o casieră

Mulți oameni știu că salariile companiei Metrorex sunt destul de mari, însă, puțini știu că în ceea ce privește salariul unei casiere, nu se aplică aceeași „regulă” financiară. Care este salariile în 2021 ale angajaților […] The post Ce salariu au angajaţii de la Metrorex în 2021? De necrezut cât încasează lunar o casieră appeared first on Cancan.ro.

Ce salariu au angajaţii de la Metrorex în 2021? De necrezut cât încasează lunar o casieră

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

La Judecătoria Piteşti va începe, în luna aprilie, un proces în care un tânăr de 24 de ani va fi judecat pentru evadare. Florin Cristian Ioniţă a sărit în noiembrie 2019 de pe geamul unui centru medical unde fusese dus la examinare, iar

Adrian Crizbăşianu, un manager care a lucrat 15 ani în cadrul operatorului de servicii de transport şi logistică DB Schenker, a preluat conducerea dezvoltatorului de spaţii logistice şi industriale VGP România. Ultima funcţie ocupată de Adrian

Salariul mediu din comerţ – indi­ferent de tipul lui – a ajuns la fina­lul anului trecut la 2.841 de lei, cu 22% peste nivelul din 2018 şi de aproape trei ori mai mare decât în urmă cu un

Moscheile şi bisericile din Betleem vor fi închise din cauza epidemiei de Covid-19, a declarat joi Ministerul palestinian al sănătăţii, potrivit agenţiei de presă palestiniene Wafa, citată de

Filmul „Contagion”, apărut în urmă cu nouă ani, este din nou în top în contextul epidemiei de coronavirus. Creaţia regizorului Steven Soderberg este singurul film artistic care prezintă realistic apariţia şi extinderea unei pandemii

Închiderea şcolilor până pe 21 aprilie, în contextul răspândirii cazurilor de infecţie cu coronavirus, este una dintre propunerile Grupului de suport tehnico-știintific privind gestionarea bolilor înalt

Şase persoane din judeţul Dâmboviţa, care nu au respectat măsura autoizolării pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, au fost amendate cu sume cuprinse între 5.000 şi 10.000 de

Autorităţile israeliene au decis, luni, plasarea în carantină timp de 14 zile a tuturor persoanelor care ajung în Israel sau repatrierea străinilor care nu au spaţiu de carantină pe

O tânără de 23 de ani, recent întoarsă din Italia a fost urmărită cu ambulanţa pe străzi după ce vecinii au reclamat-o la autorităţi. Femeia a fugit printre blocuri când a văzut că este

Aproximativ trei milioane de elevi vor sta acasă începând de astăzi şi până pe 22 martie, ca urmare a închiderii şcolilor şi liceelor. Potrivit informaţiilor Libertatea, şi cele 7 universităţi din Bucureşti, care au trimis o scrisoare

Cu un salariu de +30 Milioane Lire Sterline, Simeone e cel mai bine plătit antrenor din lume și nu e deloc intimidat de You’ll Never Walk Alone și Anfield, superstadion pe care va ajunge azi pentru prima oară în carieră.

Calendar simulare BAC 2020. Susținerea testărilor a fost amânată în contextul în care școlile sunt închise în perioada 11-22 martie, din cauza coronavirusului. Noul calendar pentru simulările la BAC urmează să fie comunicat ulterior.

O deputată iraniana, proaspăt aleasa in Parlamentul de la Teheran, a decedat sambata din cauza coronavirusului. Agenția Irna a transmis această

Sectorul călătoriilor de afaceri este așteptat să piardă 820 de miliarde de dolari din cauza coronavirusului, jumătate fiind în China, pe măsură ce corporațiile reduce deplasările din cauza epidemiei, potrivit Global Business Travel

Cinci persoane se aflau izolate în seara zilei de miercuri, 11 martie, în Aeroportul Internaţional „Traian Vuia“ din Timişoara, într-un spaţiu special pentru persoanele suspecte de infecţie cu

Liverpool, campioana Europei, a fost eliminată dramatic în optimile UEFA Champions League, pierzând cu Atletico Madrid, scor 2-3, după prelungiri. Meciul a fost unul incredibil, cu patru goluri marcate în reprizele suplimentare. PSG - Bourssia a

Amploarea cu care se extinde epidemia COVID 19 a început să aibă consecinţe asupra economiei, primele industrii afectate fiind cele din turism, hoteluri şi restaurante, transporturi sau organizarea de evenimente. În funcţie de evoluţia situaţiei

Flybe este prima companie care cada victima coronavirus. Compania aeriana a dat

Ministerul Afacerilor Externe recomandă celor care vor să călătorească în SUA să verifice condiţiile de călătorie şi să urmărească anunţurile oficiale ale autorităţilor, după ce SUA a restricţionat intrarea persoanelor din spaţiul

Telekom România, unul dintre cei mai mari furnizori de comunicaţii fixe şi mobile, cu afaceri anuale de aproape 1 mld. euro, care este şi cel mai mare integrator de soluţii şi servicii IT&C de pe piaţa locală, va propune Ministerului Educaţiei