Ce salariu are un jandarm! Cât încasează lunar 15.08.2018

15.08.2018 Ce salariu are un jandarm! Cât încasează lunar Cei care aleg să urmeze o carieră într-o institiție de forță aparținând Ministerului Afacerilor Interne, se bucură de bucură de un venit stabil și sigur, care reprezintă una dintre principalele motivaţii pentru tinerii ce vor să rămână



Ce salariu are un jandarm! Cât încasează lunar

Cei care aleg să urmeze o carieră într-o institiție de forță aparținând Ministerului Afacerilor Interne, se bucură de bucură de un venit stabil și sigur, care reprezintă una dintre principalele motivaţii pentru tinerii ce vor să rămână în ţară şi să lucreze la stat. Veniturile la încadrare variază în funcţie de grad, funcţie, pregătire şi […] The post Ce salariu are un jandarm! Cât încasează lunar appeared first on Cancan.ro.

Ce salariu are un jandarm! Cât încasează lunar

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Marcel Amphoux, în vârstă de 68 de ani, se bucura de o viață liniștită și neconvențională în Alpii francezi. Bărbatul se izolase aproape complet de lume, trăia într-o cabină mică și izolată, fără apă curentă sau electricitate.

Ministrul de Interne Carmen Dan l-a împuternicit pe Tudorel Pieleanu, fost adjunct al şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman, să îndeplinească funcţia de şef interimar al Inspectoratului Judeţean de Poliţie

Proprietarii a restul de 11.000 dintre cele 17.000 de apartamente încă branşate la sistemul centralizat fie vor monta centrale termice subvenţionate de Primărie cu 3.000 de lei bucata, fie se vor descurca pe cont propriu. Şedinţa extraordinară de

Aproape 100.000 de persoane au participat în cursul nopţii de luni spre marţi la o procesiune la Ekaterinburg, Rusia, pentru comemorarea a 100 de ani de la asasinarea de către bolşevici a ultimului ţar, Nikolae al II-lea, transmite

Luigi Marius Ciubrei, directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime (CNAPDM) SA, a fost prins în flagrant de procurorii anticorupţie când lua bani ca să angajeze mai multe persoane pe posturi de marinari şi

Numărul turiştilor români care au vizitat Israelul în primele cinci luni din 2018 a crescut cu peste 50% faţă de aceeaşi perioada a anului trecut, de la 38.000 la 56.900 de

În ultimele 24 de ore, traficul de persoane şi mijloace de transport prin punctele de trecere a fost de peste 230.800 treceri persoane, atât pe sensul de intrare cât şi pe cel de ieşire din ţară şi de aproximativ 54.700 treceri mijloace de

Acţiunea oamenilor legii a vizat persoanele predispuse la tulburarea ordinii şi liniştii publice, dar şi respectarea normelor rutiere de către conducătorii

George Clooney (57 de ani) este, potrivit clasamentului Celebrity 100 al Forbes, actorul cu cele mai mari câştiguri înregistrate în decurs de un

Aşa cum se întâmplă de obicei, după fiecare competiţie asistăm la schimbări majore pe băncile tehnice ale

Companiile petroliere sunt mai sceptice să facă investiţii pentru scoaterea gazelor din Marea Neagră, deoarece legea offshore adoptată recent le pune piedici precum prevederea de a vinde cel puţin jumătate de gaze pe bursele

Spania a luat locul Italiei ca principală poartă de intrare în Uniunea Europeană pentru migranţii care traversează Mediterana, a anunţat marţi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM),

Un microbuz a intrat, marţi, într-un copac pe şoseaua Antiaeriană din Bucureşti, nouă persoane fiind implicate în accident, informează ISU Bucureşti-Ilfov. Potrivit sursei citate, toţi cei implicaţi

Preşedintele american Donald Trump a elogiat, marţi, întâlnirea sa din ajun de la Helsinki cu preşedintele rus, Vladimir Putin, încercând totodată să discrediteze percepţia larg răspândită că

Horoscop 18 iulie Berbec Astăzi, pari a găsi câte un sfat potrivit, pentru fiecare, fiind răbdător şi empatic cu cei din jur. De asemenea, inspiraţia se află la cote înalte, aşa că orice tip

BRD Bucharest Open continuă astăzi cu ultimele meciuri din primul tur. Alte 6 românce vor debuta astăzi pe tabloul principal, după ce Bulgaru, Ruse și Dulgheru au pierdut ieri (vezi detalii AICI). Sorana Cîrstea, 57 WTA, Mihaela

Tragerea la sorți a fost în general bună pentru formațiile românești calificate în competițiile europene de handbal. Marți, la prânz, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din cupele europene la handbal, feminin și

Mihaela Buzărnescu, locul 25 WTA, s-a calificat în turul II la BRD Buchares Open, după ce a trecut de Danka Kovinic, din Macedonia, locul 134 WTA, scor 6-2, 6-4. Jucătoarea de 30 de ani a vorbit după meci despre debutul ei la turneul de la

Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre startul dificil de sezon al echipei sale, care va trebui să înfrunte FCSB, Viitorul și CFR Cluj în primele 5 etape. Bratu e realist și recunoaște că nu ia în calcul lupta la

Jaime Penedo (36 de ani) s-a întors în țară și a intrat în programul normal al lui Dinamo. Goalkeeper-ul a vorbit despre experiența trăită alături de Panama la Mondialul din Rusia. "Mă simt bine, pentru că adevărul este