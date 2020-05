Ce salariu are Andreea Mantea, la Puterea Dragostei. Suma impresionantă pe care o încasează prezentatoarea de la Kanal D 22.05.2020

22.05.2020 Ce salariu are Andreea Mantea, la Puterea Dragostei. Suma impresionantă pe care o încasează prezentatoarea de la Kanal D Andreea Mantea este una dintre cele mai sexy și apreciate vedete de la noi. De mai bine de 10 ani, bruneta lucrează la Kanal D și a prezentat diverse emisiuni, care i-au adus în conturi sume colosale. Cu toate acestea, nimeni nu a știut până acum



Ce salariu are Andreea Mantea, la Puterea Dragostei. Suma impresionantă pe care o încasează prezentatoarea de la Kanal D

Andreea Mantea este una dintre cele mai sexy și apreciate vedete de la noi. De mai bine de 10 ani, bruneta lucrează la Kanal D și a prezentat diverse emisiuni, care i-au adus în conturi sume colosale. Cu toate acestea, nimeni nu a știut până acum ce salariu încasează moderatoarea, în urma emisiunii Puterea Dragostei […] The post Ce salariu are Andreea Mantea, la Puterea Dragostei. Suma impresionantă pe care o încasează prezentatoarea de la Kanal D appeared first on Cancan.ro.

Ce salariu are Andreea Mantea, la Puterea Dragostei. Suma impresionantă pe care o încasează prezentatoarea de la Kanal D

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul a pregătit un proiect de Ordonanță de Urgență care prevede că primăriile vor putea accesa împrumuturi în valoare de până la 700 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante

Jocuri politice la nivel înalt cu mai puțin de o săptămână înaintea alegerilor europarlamentare și a referendumului pe justiție. Tot viitorul se decide în cel mai scurt timp, iar bătălia cruntă pentru Palatul Cotroceni e din ce în ce mai

Curtea Constituţională a României (CCR) a hotărât marţi că este neconstituţională legea prin care Guvernul vrea să reorganizeze ANAF din direcţii regionale în direcţii

Vânzările pe piaţa românească aduc doar 4% la business, restul vine din exporturile în peste 50 de

Deja retrogradată în liga a treia, ACS Poli Timișoara le dă credit, pe finalul de campionat, mai multor tineri fotbaliști. Ieri, în deplasarea de la Ploiești, 0-1 cu Petrolul, antrenorul Valeriu Răchită l-a debutat în liga

Guvernul României nu a fost în stare să protejeze consumatorii vulnerabili de scumpirile majore ale gazelor de anul trecut, aşa că a decis să dea acelaşi preţ pentru toată lumea. Acum, autorităţile europene spun că am greşit şi că trebuie

10 articole din plastic de unică folosinţă precum beţişoarele pentru urechi, tacâmurile, farfuriile şi paiele vor deveni o simplă amintire, potrivit Reprezentanţiei Comisiei Europene în

Administraţia Naţională de Meteorologie a publica, joi, o nouă prognoza meteo pentru București. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va persista până vineri dimineaţa, iar aversele şi intensificările vântului îşi vor

Transmashholding, principalul fabricant rus de material feroviar, se ambiționează să revoluționeze mii de vagoanele de pasageri până în

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, spune că, dacă în următoarele două săptămâni, până pe 7 iunie, fracţiunile parlamentare nu ajung la o înţelegere în vederea formării unei majorităţi parlamentare, va semna decretul de

DNA solicită redeschiderea dosarului lui Maior la ÎCCJ, anunță Antena 3. În urmă cu câteva zile, au fost prezentate informații-bombă despre dosarul penal care îl viza pe fostul șef al SRI, dosar care ar fi dispărut din

Ministrul român de Externe, Teodor Meleşcanu, şi omologul său din Republica Macedonia de Nord, Nikola Dimitrov, au semnat astăzi, la București, un memorandum de cooperare în domeniul integrării

Europarlamentare 2019. PNL a crescut până la 28,5% din opțiunile de vot, iar PSD este cotat doar cu 21,1%, în timp ce Alianța 2020 USR-PLUS s-ar situa la 19,6% în intenția de vot, potrivit sondajului IMAS realizat pentru

Meteo. Vremea se strică din nou. Meteorologii de la ANM au emis o avertizare valabilă două zile, cu posibilitatea de a fi prelungită în cazul în care vremea se înrăutățește și mai

Într-un interviu pentru „Adevărul“, Augustin Zegrean, fost preşedinte al Curţii Constituţionale (CCR), susţine că preşedintele Klaus Iohannis nu poate fi obligat de PSD să accepte restructurarea Executivului, varianta pentru care insistă

Edi Iordănescu va negocia cu Gigi Becali venirea la FCSB imediat după ultima etapă de play-out, dar una dintre cerințe e o sumă-record în cazul în care e demis pe parcursul sezonului. "De luni într-o săptămână vom avea

Ziariştii de la vestita publicaţie italiană “Gazetta delo Sport”, cu ocazia unui interviu cu campionul Greciei, Răzvan Lucescu, fac o referire cu expresia splendidă, ”Fiul Sfântului Mircea, Răzvan, erou

România este a cincea cea mai atractivă piaţă de producţie din Europa şi ocupă locul 12 la nivel mondial, potrivit studiului Manufacturing Risk Index 2019, realizat de compania de consultanţă imobiliară Cushman &

Irina Loghin are peste 57 de ani de carieră, iar nopțile pierdute și efortul constant depus pe scenă încep să-și spună cuvântul. Citește mai

Sorana Cîrstea, locul 93 WTA, a învins-o, cu scorul de 6-4, 4-6, 6-2, pe sportiva din Serbia Nina Stojanovici, numărul 247 mondial, și s-a calificat, joi, în semifinalele turneului de categorie