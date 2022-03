Ce salarii primesc sirienii care luptă pentru Rusia în Ucraina. Cum îi recutrează 15.03.2022

15.03.2022 Ce salarii primesc sirienii care luptă pentru Rusia în Ucraina. Cum îi recutrează Rusia a recrutat circa 40.000 de luptători din armata siriană și din milițiile aliate pentru războiul din Ucraina, afirmă Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. ”Până în prezent, peste 40.000 de sirieni



Ce salarii primesc sirienii care luptă pentru Rusia în Ucraina. Cum îi recutrează

Rusia a recrutat circa 40.000 de luptători din armata siriană și din milițiile aliate pentru războiul din Ucraina, afirmă Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. ”Până în prezent, peste 40.000 de sirieni […] The post Ce salarii primesc sirienii care luptă pentru Rusia în Ucraina. Cum îi recutrează appeared first on Cancan.

Ce salarii primesc sirienii care luptă pentru Rusia în Ucraina. Cum îi recutrează

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pe numele violatorului fusese emis un mandat de arestare încă din vara anului trecut, însă a reuşit să dispară fără urmă. A fost prins tocmai la Târgu

ANM a emis o informare meteo, valabilă de sâmbătă de la ora 21.00 până duminică la ora 21.00, în care avertizează că urmează intensificări puternice ale vântului, ploi torențiale și căderi de

Minaur Baia Mare a câștigat meciul cu SCM Rm. Vâlcea. Oaspeții au condus cu 30-28 pe final, dar nu a știut să gestioneze avantajul. A primit trei goluri consecutive și iese din lupta la titlu. SCM Rm. Vâlcea a început senzațional disputa cu

Marea Britanie are aproape jumătate din populaţie vaccinată anti-COVID-19 şi a ajuns la cel mai mic număr de internări şi decese de la începutul

Simona Halep, 29 de ani, 3 WTA, a învins-o duminică, în două seturi (6-0, 6-4), pe chinezoaica Saisai Zheng (27 de ani, 57 WTA), în turul secund al turneului de la Madrid, și s-a calificat în optimile de finală, relatează GSP. Meciul de la

Circa 43% dintre angajaţii din România lucrează în prezent din altă parte decât de la birou, iar riscurile de securitate IT pentru companii cresc semnificativ, mai ales când munca se desfăşoară de pe dispozitive nesecurizate sau când viaţa

Manchester United și Liverpool ar trebui să joace astăzi, în etapa cu numărul 34 din Premier League, dar meciul a fost amânat după incidente la stadion. Dacă Manchester United pierde cu Liverpool, Manchester City devine campioană

Horoscop 3 mai Berbec Romantismul este prezent pe tot parcursul zilei. Petreci timp în compania partenerului de cuplu, iar asta te ajută să te relaxezi. Dacă nu ești într-o relație, acorzi atenție

„Prioritate zero” pentru autorități o reprezintă vaccinarea și pentru a crește capacitatea, în următoarele zile, vor apărea noi centre drive-thru, în fiecare sector al Capitalei, a spus, la Digi 24, prefectul Alin Stoica. Contactat

Jumătate din populaţia Regatului Unit a făcut prima doză de vaccin anti-COVID. UK are 22 de decese pe zi din cauza COVID, de 55 de ori mai puţine decât în ianuarie. scrie Mediafax Marea

Florin Tănase, golgeterul lui FCSB, a încasat al 4-lea „galben” din play-off în partida cu CFR Cluj și va fi suspendat pentru următorul joc al bucureștenilor, contra celor de la FC Botoșani. Totul despre FCSB - CFR Cluj 1-1 AICI Tănase a

Premierul Florin Cîţu susţine că Guvernul nu va susţine de la bugetul naţional cheltuielile de la Bucureşti şi i-a sfătuit pe cei de la Primăria Capitalei să găsească cât mai rapid o soluţie pentru adoptarea

Capitala şi 12 judeţe se află în scenariul galben de infectări cu SARS-CoV-2, a anunţat, luni, Grupul de Comunicare Strategică. Bucureştiul a înregistrat o rată de infectare de 2,42 cazuri la mia

Românii au luat în luna fe­brua­rie 2021 credite noi ipotecare în lei în vo­­lum de aproape 1,32 mld. lei, în creştere cu 15,2% com­parativ cu volumul din fe­bruarie 2020, de dinainte de declan­şa­rea stării de urgenţă impusă de

Florin Călinescu, juratul de la emisiunea Românii au talent, de pe Pro TV, a făcut mărturisirea: ce femei au trecut prin patul lui în tinerețe. Actorul le-a dezvăluit colegilor lui jurați că a practicat baletul, […] The post Florin

O clujeancă de 63 de ani a murit după ce a consumat acetonă pe post de alcool. Femeia a fost găsită în stare gravă de

Adrian Porumboiu a comentat cele mai importante faze din FCSB - CFR

La 53 de ani, Catinca Roman a luat o decizie neașteptată. Sora Oanei Roman a declarat că pleacă din România, în curând se va muta în Spania. Catinca Roman a hotărât ca după pandemie să părăsească România și să se mute la 3.000 de

Alexandru Luţan, un antre­prenor din judeţul Gorj, a creat un obiectiv turistic în comuna Bumbeşti – Pitic, bazat pe un concept de muzeu sub forma unei case în­toarse pentru a atrage turiştii în

Linn Blohm este marea vedetă a formației Minaur Baia Mare. Cel mai bun pivot la Mondialul din 2019, Linn va pleca din vară la campioana Europei, Gyor. Până atunci însă vrea să câștige cu echipa maramureșeană trofeul EHF European League # Linn