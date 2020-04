Ce s-a întâmplat în sport pe 25 aprilie 25.04.2020

25.04.2020 Ce s-a întâmplat în sport pe 25 aprilie Iată principalele evenimente sportive petrecute în ziua de 25 aprilie de-a lungul timpului: – în 1895, s-a născut englezul Stanley Rous, al șaselea președinte al FIFA, între 1961 și 1974 – în 1932, s-a născut atleta româncă Lia



Ce s-a întâmplat în sport pe 25 aprilie

Iată principalele evenimente sportive petrecute în ziua de 25 aprilie de-a lungul timpului: – în 1895, s-a născut englezul Stanley Rous, al șaselea președinte al FIFA, între 1961 și 1974 – în 1932, s-a născut atleta româncă Lia Manoliu, campioană olimpică la aruncarea discului în 1968 la Ciudad de Mexico – în 1947, s-a născut […] The post Ce s-a întâmplat în sport pe 25 aprilie appeared first on Cancan.ro.

Ce s-a întâmplat în sport pe 25 aprilie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Florentino Perez crede că brazilianul Vinicius Jr. (18 de ani) este urmașul lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid și îi oferă tricoul cu numărul 7. Plecarea lui Ronaldo la Juventus Torino a însemnat finalul unei dinastii. Legendarul

Dunărea va juca casă împotriva echipei Dinamo Bucureşti, meciul fiind programat sâmbătă, 4 mai cu începere de la ora

Autorităţile canadiene au refuzat intrarea în Canada pentru fostul lider catalan Carles Puigdemont, a anunţat o organizaţie naţionalistă din Quebec care l-a invitat pe Puigdemont într-o vizită în provincia francofonă

CFR Cluj a câștigat meciul cu Viitorul, scor 3-1, și a făcut un nou pas imens în lupta pentru titlu. FCSB și CSU Craiova păstrează șanse matematice. FCSB și CSU Craiova au beneficiat de rotunjire la intrarea în play-off.

ANM a emis cod galben de ploi şi vânt puternic pentru toată ţara. INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 30 aprilie, ora 14 – 01 mai, ora 21 Fenomene vizate: perioade cu instabilitate

Horoscopul zilei de 1 mai 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 1 mai 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile.

Natura s-a dezlănțuit! Jumătatea de sud a României a fost măturată de ploi şi vijelii, marţi. În multe regiuni din ţară traficul a fost dat peste cap. Citește mai

Deflagrația a avut loc miercuri, la un combinat chimic în regiunea autonomă Mongolia Interioară din nordul Chinei la începutul zilei de miercuri. În urma exploziei, trei persoane au fost ucise și alte cinci au fost rănite. Explozia s-a produs

Ajax Amsterdam a făcut un pas uriaș sper finala mult visată din acest an a Champions League. „Lăncierii” s-au impus în fieful lui Tottenham în manșa tur a semifinalelor Champions League cu scorul de 1-0 (1-0), luând astfel o opțiune

Conform informațiilor primite de către FBI, Adolf Hitler ar fi supraviețuit celui de-al Doilea Război Mondial și a fugit în Argentina la bordul unui submarin. Documentele declasificate și deținute de Agenția de investigații arată că Hitler

Pentru a preveni alergiile trebuie să cunoaştem mai întâi ce substanţă le provoacă. O testare la medicul alergolog efectuată pe piele ajută la identificarea acestora şi la alcătuirea unui plan de tratament pentru evitarea

Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier l-a lăudat marţi pe preşedintele slovac în exerciţiu, Andrej Kiska, pentru activitatea sa în favoarea minorităţilor, transmite agenţia dpa. În timpul

„Piaţa muncii este foarte fierbinte, angajatul ar putea să nu mai stea şi trebuie să găseşti metode prin care relaţia ta cu angajatul să nu mai fie una pro­fesională ci una în care intervine emoţia, anga­jatul se simte bine şi vine cu tot

Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a vorbit din nou despre confruntarea de miercuri cu Barcelona, din semifinalele Ligii Campionilor. Partida se joacă de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Telekom Sport și TV Digi

Răzvan Ciobanu va fi înmormântat mâine, 2 mai, iar cei care vor să-i aducă un ultim omagiu o pot face la capela Cimitirului Progresul din București, unde a fost depus sicriul în care se află trupul său. Laura Vicol, una dintre cele mai bune

Capitala şi 18 judeţe din sudul şi estul ţării vor intra miercuri dimineaţa sub o atenţionare Cod galben de vânt puternic, cu viteze la rafală de până la 75 km/h, valabilă pe tot parcursul zilei,

Simona Halep ( 27 de ani, locul 3 WTA) a plecat, miercuri, în Spania, pentru a participa la turneul pe zgură de la Madrid, care se va desfășura în perioada 3-12 mai. Citește mai

Noul împărat al Japoniei, Naruhito, în vârstă de 59 de ani, a urcat miercuri pe Tronul Crizantemei, după abdicarea tatălui său, Akihito, căruia i-a adus un omagiu, salutând moştenirea pacifistă

Horoscop 25 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 25 aprilie 2019 - Berbec: Pot să apară întârzieri, amânări, răsturnări de situații, din cauza unor decizii ale superiorilor. Poate că ai avea motive să te

Cu numai câteva ore înainte de înmormântarea lui Răzvan Ciobanu, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA a obținut mărturia șocantă a unui prieten al creatorului de modă! Este secretul pe care fostul jurat de la “Bravo ai stil!” îl va duce cu el în