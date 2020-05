Ce s-a întâmplat în sport pe 15 mai 15.05.2020

15.05.2020 Ce s-a întâmplat în sport pe 15 mai Iată principalele evenimente petrecute în lumea sportului în data de 15 mai de-a lungul timpului: – în 1953, Rocky Marciano îl învinge prin knock-out în prima repriză pe Jersey Joe Walcott în primul său meci pentru apărarea centurii de



Ce s-a întâmplat în sport pe 15 mai

Iată principalele evenimente petrecute în lumea sportului în data de 15 mai de-a lungul timpului: – în 1953, Rocky Marciano îl învinge prin knock-out în prima repriză pe Jersey Joe Walcott în primul său meci pentru apărarea centurii de campion mondial al greilor profesioniști, la Chicago – în 1963, Tottenham Hotspur câștigă Cupa Cupelor, după […] The post Ce s-a întâmplat în sport pe 15 mai appeared first on Cancan.ro.

Ce s-a întâmplat în sport pe 15 mai

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Volei Alba Blaj s-a impus în fața celor de la CSM Lugoj cu 3-1 (20, 16, -22, 15) în ultima etapă a Diviziei A1 la volei feminin și s-a încoronat oficial campioană a României. CSM Volei Alba Blaj devenise de luni sigură cel de-al patrulea său

Se schimbă regulile pentru popririle de la ANAF. Fiscul nu va mai putea pune popriri pe datorii mai mici de 1.500 de lei pentru persoanele fizice, iar plafoanele au fost majorate și pentru firme. În cazul firmelor mici nu se vor mai pune popriri de la

Cristina Neagu, 30 de ani, continuă procesul de recuperare după ruptura de ligament încrucişat anterior de la genunchiul drept. Interul stânga de la CSM București s-a operat în februarie după accidentarea de la Campionatul

În această seară a avut loc dezbaterea candidaţilor la preşedinţia Comisiei Europene, în sala plenară din Bruxelles a Parlamentului European. Această dezbatere a fost singura care a reunit toţi candidaţii „cap de listă” înscrişi în

Cristina Georgescu, absol­ven­tă a Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Con­stanţa, şi soţul ei Flo­rin Georgescu produc într-un atelier de lângă Bucureşti cor­turi pe care le vând proprietarilor de struc­turi de ca­zare tip camping,

Partida dintre Hermannstadt și Dinamo, 0-0, a fost una modestă, iar ocaziile au lipsit cu desăvârșire la cele două porți. Cel mai savuros moment al întâlnirii de la Sibiu i-a aparținut tehnicianului Mircea Rednic. Cu 20 de

Un album ar conține dovezi că Paul McCartney este mort. Coperta ar dovedi că artistul a murit într-adevăr cu mulți ani în urmă. Teoria controversată aduce noi detalii despre posibila moarte a cântăreţului cu mulţi ani în urmă, notează

Noi declarații halucinante făcute de ministrul Transporturilor Răzvan Cuc. Deși s-au dat primele amenzi pentru șoferi Uber prinși în trafic, ministrul nu vede nicio problemă și spune că interzicerea de care vuiește presa este

Peste 300 de invitaţi naţionali şi internaţionali vor participa pe 12 iunie la Conferinţa Europeană pentru Politici de Arhitectură „Future Shapers”, care se va desfăşura la sediul Ministerului Culturii

Liviu Dragnea, iritat de întrebările despre Klaus Iohannis şi despre criticile prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. S-a întâmplat în timpul vizitei pe care preşedintele PSD a făcut-o,

China dă semne de slăbiciune în conflictul cu SUA, recurgând la propagandă oratorică de cea mai pură esenţă comunistă, în timp ce economia

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, întrebat despre pretul mare al cartofilor, că preţul suplimentar vine din faptul că sunt cartofi de anul trecut şi există costuri de depozitare, el referindu-se apoi la roşii, dar şi la faptul că

Cele două magazine noi poartă brandurile Zara Home (decoraţiuni pentru locuinţă) şi Oysho (lenjerie intimă) şi sunt primele din Timişoara sub aceste

Un jurnalist, critic vehement al lui Vladimir Putin, a murit joi într-un misterios accident de motocicletă în centrul Moscovei. Presa apropiată puterii s-a grăbit să anunțe că Sergey Dorenko, în vârstă de 59 de ani, a murit din cauze naturale,

Andrei Voicu (17 ani) este elev la Liceul B.P. Hasdeu din Buzău. A ajuns un car de nervi după ce Alina Barbu, profesoara de desen și, în timpul liber, membră a unei trupe de muzică, i-a dat nota 3. Supărat, adolescentul ascultă o melodie pe care

Robert Pattinson se află în negocieri cu scenaristul, regizorul și producătorul Matt Reeves pentru a juca rolul principal în noul film Batman, care va fi lansat pe 25 iunie 2021, potrivit unor surse

Ziua Regelui este marcată printr-o serie de manifestări culturale care vor avea loc pe tot parcursul zilei de 10 mai, până seara târziu. Ziua Regalității se va încheia cu o petrecere în grădina Palatului Elisabeta, Palatul Regal, iar sâmbătă

Avem noi imagini cu Răzvan Ciobanu, cu doar câteva ore înainte de a muri! Creatorul de modă s-a stins din viață duminică, în jurul orei 21:00, chiar în prima zi de Paște, în urma unui accident rutier. Ancheta privind moartea lui Răzvan este

Eurovision aruncă în aer România! Se cer demisii la cel mai înalt nivel politic!Vicepreședintele PNL, Gigel Știrbu, îi cere demisia Doinei Gradea din fruntea TVR, după ce România a ratat finala Eurovisionului pentru al doilea an

Cu un singur episod rămas din „Game of Thrones/Urzeala Tronurilor“, fanii şi-au exprimat predicţiile privind personajele care mor, cele care supravieţuiesc, dar şi identitatea celui sau celei care va domni peste cele Şapte Regate de pe Tronul