Ce s-a întâmplat după ce tânăra din imagine a folosit o sticlă întreagă de fond de ten, în timp ce se machia 15.11.2022

15.11.2022 Ce s-a întâmplat după ce tânăra din imagine a folosit o sticlă întreagă de fond de ten, în timp ce se machia O tânără din Thailanda i-a uimit pe cei care o urmăresc, după ce s-a filmat în timp ce se machia. Roșcata a folosit o sticlă întreagă de fond de ten și le-a arătat internauților ce […] The post Ce s-a întâmplat după ce tânăra din



Ce s-a întâmplat după ce tânăra din imagine a folosit o sticlă întreagă de fond de ten, în timp ce se machia

O tânără din Thailanda i-a uimit pe cei care o urmăresc, după ce s-a filmat în timp ce se machia. Roșcata a folosit o sticlă întreagă de fond de ten și le-a arătat internauților ce […] The post Ce s-a întâmplat după ce tânăra din imagine a folosit o sticlă întreagă de fond de ten, în timp ce se machia appeared first on Cancan.

Ce s-a întâmplat după ce tânăra din imagine a folosit o sticlă întreagă de fond de ten, în timp ce se machia

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Malta va deveni, în această săptămână, prima ţară europeană care legalizează cultivarea şi posesia de cannabis pentru uz personal, depăşind Luxemburgul, care anunţase în octombrie că intenţionează să legalizeze cultivarea şi consumul

AUR vrea să scoată 10.000 de oameni în stradă, în faţa Parlamentului. Liderii AUR cheamă participanţi din toată ţara şi le transmite acestora că protestul s-ar putea prelungi şi a doua zi, potrivit unor surse. Protestul a fost anunţat şi

La doi ani după ce s-a căsătorit cu celebrul DJ Markus Schulz, Adina Butar a anunțat că urmează să-i dăruiască acestuia un copil. Artista este însărcinată și urmează să aducă pe lume un băiețel în primăvara anului viitor. Românca a

În România, există la ora actuală trei categorii de tratamente anti-Covid. O spune chiar ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, care a tras un semnal de alarmă privind utilizarea, după ureche, a tratamentelor antivirale. "Nu este de glumă cu

O grupare formată din 19 persoane a găsit o modalitate inedită de-a introduce cantităţi importante de combustibil în România fără să trezească suspiciunile poliţiştilor de frontieră. Contrabandiştii făceau plinul în Republica Moldova şi

Gigi Becali are o listă cu 4 nume din care să decidă cine va acoperi plecarea căpitanului de la FCSB, Florin Tănase, care va semna, zilele viitoare, cu Al-Nasr Dubai: David Miculescu, Ronaldo Deaconu, Andrei Ciobanu și Hervin Ongenda.

Surprinzător, dar președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor a catadicsit să coboare din turnul de fildeș și a ținut luni o conferință de presă de două ore. Din păcate, au fost două ore pierdute! Deoarece Kyros Vassaras a vorbit vrute

Rusia, China şi Iran lansează ameninţări militare care cer un răspuns din partea Washingtonului, scrie Gideon Richter, editorialist Financial

Nici o altă variantă a noului coronavirus nu s-a răspândit atât de rapid ca varianta Omicron, a anunţat marţi Organizaţia Mondială a Sănătăţii. OMS estimează că toate ţările sunt deja atinse, relatează

Noul stadion Rapid este tot mai aproape de a fi inaugurat. Arena din Giulești este finalizată în proporție de 100%, urmând a fi dată în folosință în prima parte a anului 2022. Rapid se pregătește de inaugurare stadionului. Plan pentru

UTA a cerut penalty în minutul 29 al partidei cu CS Universitatea Craiova, la o ținere evidentă a lui Nicușor Bancu (29 de ani) asupra brazilianului Erico (32 de ani). Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. CS Universitatea Craiova a fost

Directivele privind Redresarea şi Rezoluţia Bancară (BRRD) se concentrează asupra cerinţei minime de fonduri proprii şi datorii eligibile (MREL) pentru a asigura autoritatea de supraveghere că băncile pot absorbi potenţiale pierderi în cazul

Guvernul României aprobă miercuri, 15 decembrie, Ordonanţa de Urgență privind implementarea formularului de intrare în România pentru pasageri (PLF). Astăzi, 15 decembrie 2021, se va aproba Ordonanţa de Urgenţă privind implementarea

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că este pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, fiind de părere că acesteia trebuie să i se acorde posibilitatea „să facă mai mult”, dacă acest lucru este dorit de administraţia de la

Ordonanţa de Urgenţă privind implementarea formularului de intrare în România pentru pasageri a fost aprobată de guvern, a anunțat ministrul Sănătăţii, Alexandru

Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii din trei judeţe: Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa. A fost activat Planul Roşu de

Așa cum un curier are nevoie de adresa ta de domiciliu pentru a-ți livra un colet, tot așa și laptopul sau PC-ul tău au propria adresă. Este vorba despre așa-numita adresă Internet Protocol sau, mai pe scurt, adresă IP. Cu siguranță mulți

Dintr-un kilogram de carne de pui cumpărată din magazin, o treime este saramură, care este injectată de procesator în carne, susțin specialiștii. Alte pericole din carnea de pui sunt medicamentele care le sunt administrate animalelor în

City Insurance încă figu­rea­ză în clasamentele Au­torităţii de Supra­ve­ghere Financiară (ASF) ca lider atât la ni­velul întregii pieţe cât şi pe zona asigurărilor generale în funcţie de cota de piaţă, în condiţiile în care a

Doi antreprenori locali au deschis spaţii în proiectele de retail ale dezvoltatorului Iulius Group, ca parte a programului Go local, prin care sunt scutiţi de plata chiriei. Antreprenorii interesaţi pot aplica în continuare