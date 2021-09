Ce s-a întâmplat cu Răzvan Simion în ziua în care Dani Oţil a devenit tătic? Diana, fosta soţie, e implicată şi ea 11.09.2021

11.09.2021 Ce s-a întâmplat cu Răzvan Simion în ziua în care Dani Oţil a devenit tătic? Diana, fosta soţie, e implicată şi ea Unul râde, altul plânge. În timp ce Dani Oțil a devenit tătic pentru prima oară, Răzvan Simion are probleme cu foștii vecini de bloc și chiar a fost executat silit. Matinalul de la Antena 1 […] The post Ce s-a întâmplat cu Răzvan Simion



Ce s-a întâmplat cu Răzvan Simion în ziua în care Dani Oţil a devenit tătic? Diana, fosta soţie, e implicată şi ea

Unul râde, altul plânge. În timp ce Dani Oțil a devenit tătic pentru prima oară, Răzvan Simion are probleme cu foștii vecini de bloc și chiar a fost executat silit. Matinalul de la Antena 1 […] The post Ce s-a întâmplat cu Răzvan Simion în ziua în care Dani Oţil a devenit tătic? Diana, fosta soţie, e implicată şi ea appeared first on Cancan.

Ce s-a întâmplat cu Răzvan Simion în ziua în care Dani Oţil a devenit tătic? Diana, fosta soţie, e implicată şi ea

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Scene halucinante au avut loc zilele trecute la Spitalul Caritas din Roșiorii de Vede, unde era internat Marian Șefu, fostul primar al comunei Scrioaștea. Bărbatul confirmat cu Covid-19 a fugit din spital, deși asistentele au încercat să-l

Fotogeografica, cel mai important concurs naţional de fotografie pentru tineret, derulat de Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti, anunţă câştigătorii ediţiei 2020 la secţiunile patrimoniu cultural,

Se înmulțesc cazurile pozitive la Parma, echipa de Serie A unde s-a transferat Valentin Mihăilă, fostul atacant al celor de la CS Universitatea Craiova. Parma a anunțat azi încă unu, după cele patru de-acum câteva zile, tot în rândul

Dana Văcaru, de profesie ju­rist, a renunţat la planul de a da examenul de admitere la ba­rou pentru a se dedica afa­cerii cu murături a fa­miliei sale. Începuse să vândă în străi­nătate, prin intermediul unui partener, avea cunoştinţele

Viitorii pensionari ai României, prin inter­me­diul fondurilor de pensii private Pilon II, au ajuns cei mai mari acţionari ai Băncii Transilvania (simbol bursier TLV) în contextul în care deţinerea acestora din cea mai mare bancă din România a

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea consultări politice la Washington cu secretarul de stat al SUA Mike Pompeo, în contextul aniversării a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a îndemnat, sâmbătă, cetăţenii să respecte regulile de igienă şi să evite deplasările care nu sunt absolut necesare, pentru limitarea răspândirii

Al Hilal, formația antrenată de Răzvan Lucescu, a câștigat meciul cu Al Ain, scor 1-0, în prima rundă a sezonului din Arabia Saudită. Al Hilal, deținătoarea Ligii Campionilor Asiei, a fost exclusă din actuala ediție, din cauza unui focar de

Ana Porgras, gimnasta care în 2010 reușea să cucerească medalia de aur la bârnă la Mondialele de la Rotterdam, a îmbrățișat la 27 de ani o altă carieră, scrie ziare.com. Este manichiuristă, meserie pe care mărturisește că o practică din

După derby-ul pierdut de Inter în fața lui AC Milan cu scorul de 2-1, Wanda Nara (33 de ani), soția lui Mauro Icardi (27 de ani), a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care atacă fostul club al soțului său. După ce în vara anului

Autorităţile din judeţul Hunedoara au prezentat, duminică, situaţia la zi a persoanelor infectate cu noul

Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM) a decis în cea de-a treia şedinţă din acest an, desfăşurată prin procedură scrisă, că nivelul îndatorării totale continuă să se menţină sub pragul de semnal, şi

Doi tineri au fost reţinuţi de poliţişti la scurt timp după comiterea unui huliganism. Aceştia s-au dovedit a fi doi fraţi în vârstă de 17 şi 23 de ani, originari din Ungheni, anterior cercetaţi penal pentru infracţiuni

În timp ce nu reuşim de mai mulţi ani să reglementăm exploatarea offshore a hidrocarburilor, prin adoptarea unei legi care să fie în acord cu aşteptările investitorilor, încercăm acum să avem mai mult

O nouă tranșă de 500.000 de doze de vaccin antigripal este livrată azi, în toate județele din România. Vaccinul antigripal ajunge la medicii de familie pentru continuarea imunizării persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire, în […] The

Ardealul Carei, unul dintre cei mai mari produ­că­tori de ulei vegetal controlat de antreprenori locali, a ra­por­tat pentru 2019 o cifră de afaceri de 273,3 mil. lei (57,7 mil. euro), în creştere cu 14% faţă de anul anterior, potrivit

Alexia Eram a împlinit de curând 20 de ani și a marcat momentul și prin intermediul unui pictorial de modă special în revista VIVA! Chiar dacă a pozat pentru prima oară într-o asemenea ipostază, fiica Andreei Esca s-a descurcat perfect. Alexia

Altex, cel mai mare retailer electro-IT din România, va deschide pe 21 octombrie un magazin în cadrul centrului comercial AFI Braşov, în urma unei investiţii de peste 1 mil.

O tânără a murit în timpul unui zbor din Arizona către Texas, în urmă cu trei luni, după ce a acuzat probleme respiratorii. Abia acum s-a aflat că ea era infectată cu COVID-19. Femeia era […] The post O tânără a murit în timpul unui

Federaţia Sindicatelor din Ministerul Muncii a declanşat luni o grevă japoneză, acuzând lipsa dialogului cu ministrul de resort şi denigrările angajaţilor venite din partea ministrului Violeta Alexandru. Pe de