Ce s-a întâmplat cu Ana Muntean, amanta lui Ciprian Marica? A trecut prin clipe cumplite 28.01.2022

28.01.2022 Ce s-a întâmplat cu Ana Muntean, amanta lui Ciprian Marica? A trecut prin clipe cumplite Ana Muntean, fosta amantă a lui Ciprian Marica, a avut ghinionul de a se infecta cu virusul SARS-CoV-2. Blonda a vorbit despre clipele de groază pe care le-a trăit, dar și cum a reușit să […] The post Ce s-a întâmplat cu Ana Muntean, amanta



Ce s-a întâmplat cu Ana Muntean, amanta lui Ciprian Marica? A trecut prin clipe cumplite

Ana Muntean, fosta amantă a lui Ciprian Marica, a avut ghinionul de a se infecta cu virusul SARS-CoV-2. Blonda a vorbit despre clipele de groază pe care le-a trăit, dar și cum a reușit să […] The post Ce s-a întâmplat cu Ana Muntean, amanta lui Ciprian Marica? A trecut prin clipe cumplite appeared first on Cancan.

Ce s-a întâmplat cu Ana Muntean, amanta lui Ciprian Marica? A trecut prin clipe cumplite

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În timp ce locuitorii din zona de munte a judeţului au parte de multă zăpadă, cei din zonele de câmpie înfruntă alte capricii ale

Dacia şi-a majorat cota de piaţă la 3,5% în primele două luni din 2021, faţă de 3,1% în perioada similară a anului trecut, potrivit Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile

Un bărbat din Vrancea şi fiii săi au ajuns în arestul IPJ Buzău după ce, timp de patru luni, au ras o porţiune de pădure de pe raza localităţii buzoiene Buda. Tăiau copaci la întâmplare, iar pentru a-şi ascunde urmele, acopereau cu pământ

Patronul american al echipei Parma, cel care a negociat direct deschizând larg buzunarele pentru a-i aduce pe Denis Man şi Mihăilă, este încântat de cei doi tineri români, care prin starturile lor de Formula 1

După mai bine de un an de când trăim angoasa pandemiei de Covid-19 lumea nu se poate mândri, din păcate, să fi învățat prea multe din experiența prin care a trecut. Avem mai multe întrebări decât la început, deși avem până acum o

Ministrul Economiei şi Turismului, Claudiu Năsui, a declarat, joi, că este de dorit ca sezonul turistic din România să se deschidă la 1 mai, dar că acest lucru depinde de evoluţia epidemiologică, ţara noastră aflându-se în valul trei al

Berbec Săptămâna aceasta se dovedește a fi foarte interesantă. Ai parte de o mulțime de surprize și te bucuri de prezența persoanelor importante din viața ta. În plus, înveți să-ți organizezi

Toate informațiile despre confruntarea dintre FC Voluntari și

Un bărbat a murit joi, 18 martie, la Făgetul Ierii (judeţul Cluj), după ce un mal de pământ s-a surpat peste el în timp ce muncea pe un şantier. Salvatorii s-au luptat timp de două să-l salveze, însă nu au

Clotilde Armand doreşte ca în clădirea unde funcţionează acum Administraţia Domeniului Public (ADP) Sector 1 să se înfiinţeze „Şcoala Regală”. Aşa a descoperit că funcţionarii de aici au spor de

Preşedintele SUA, Joseph Biden, nu regretă afirmaţiile despre omologul său din Rusia, Vladimir Putin, a anunţat joi seară Casa Albă, subliniind că liderul de la Washington vrea continuarea cooperării cu Rusia

Platformele Facebook, inclusiv WhatsApp, Messenger şi Instagram, au fost blocate pentru utilizatori vineri, 19 martie, de la ora 20.30, potrivit site-ului Downdetector.com, scrie agenția Reuters, citată de News.ro. Downdetector este un site care

În judeţul Călăraşi sunt confirmate pozitiv cu COVID 8.247 de cazuri(64 cazuri înregistrate în ultimele 24 de ore), dintre care 480 sunt active. În ultimele 24 de ore au fost raportate 2

Joachim Low, selecționerul Germaniei, a anunțat lotul pentru debutul în preliminariile Campionatului Mondial din 2022. Programul complet al grupei J din preliminariile pentru MondialRomânia le are adversare pe Germania, Islanda, Macedonia de

Horoscopul zilei de 20 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Berbec se bucură de ingresul Soarelui în zodia lor. Soarele, astrul responsabil cu energia noastră,

Progresul nu este un fenomen stabil şi nici sigur. Iar istoria, care are multe lucruri de spus, sau multe de ascuns, în funcţie de naratorul care încearcă reconstrucţia acesteia, este grăitoare în această

Premierul britanic Boris Johnson a primit vineri prima doză de vaccin AstraZeneca, în contextul în care încrederea în acest ser este la cele mai mici cote, informează Hotnews, care citează AFP. Johnson, 56 de ani, a fost imunizat la COVID la

La 20 de ani de la lansarea lui iDrive, BMW vine cu o revoluție pentru interiorul limuzinelor sale. La baza experienţei unice a utilizatorului se află noul sistem de operare BMW 8, o nouă generaţie de

Deputatul USR-PLUS Mihai Poliţeanu a anunțat, joi, că are coronavirus. Acesta a precizat că a făcut două teste rapide după ce a avut simptome specifice

Horoscop 21 martie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 21 martie 2021: