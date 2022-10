Ce s-a ales de trupele ruse care trebuiau să apere enclava Kaliningrad, după ce au fost trimise pe frontul din Ucraina 31.10.2022

31.10.2022 Ce s-a ales de trupele ruse care trebuiau să apere enclava Kaliningrad, după ce au fost trimise pe frontul din Ucraina Rusia a trimis pe frontul din Ucraina un corp de armată format în urmă cu șase ani pentru a apăra Kaliningrad, enclava rusă situată în Marea Baltică între Polonia și Lituania, relatează



Ce s-a ales de trupele ruse care trebuiau să apere enclava Kaliningrad, după ce au fost trimise pe frontul din Ucraina

Rusia a trimis pe frontul din Ucraina un corp de armată format în urmă cu șase ani pentru a apăra Kaliningrad, enclava rusă situată în Marea Baltică între Polonia și Lituania, relatează Forbes.

Ce s-a ales de trupele ruse care trebuiau să apere enclava Kaliningrad, după ce au fost trimise pe frontul din Ucraina

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Municipiul Bucureşti se află, luni pe primul loc în topul negativ al judeţelor cu cele mai multe cazuri noi de infectări cu noul coronavirus. Judeţul Constanţa ocupă locul II, iar pe locul al III-lea se află

CFR Cluj și Academica Clinceni se înfruntă azi, de la ora 20:30, în finalul rundei #17 din Liga 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look+, Telekom 1 și Digi 1. Tot ce trebuie să știi despre Liga 1 CFR Cluj - Academica Clinceni

Lucrătorii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Gorj au intervenit luni, 29 noiembrie, într-un cartier din municipiul Târgu Jiu, pentru a salva o pisică bolnavă dintr-un copac în care se urcase în urmă cu două

Tabloul răspândirii variantei Omicron până acum arată astfel: 13 cazuri în Olanda, două cazuri în Anglia, trei în Germania, unul în Italia, două cazuri în Australia, două în Danemarca. Duminică au

Achiziţia Duraziv este un pas în plus pentru gru­pul fran­cez Saint-Gobain că­tre scăde­rea ampren­tei de car­bon, spune exe­cu­­ti­vul care con­du­ce ope­­ra­­­ţiu­ni­le locale ale gru­­pu­­lui, şi tot în scopul

Preţul locuinţelor din Cluj-Napoca va continua să crească şi anul viitor, cu 20-25%, noi ansambluri rezidenţiale fiind în dezvoltare în prezent în unul din cele mai dinamice oraşe din

Tesla îşi va lansa într-un final operaţiunile de producţie din Germania în luna decembrie, estimând că până la 30.000 de autovehicule vor fi produse acolo în prima jumătate a anului viitor, scrie Bloomberg, citând

Sferturile de finală ale Cupei României ediția 2021-2022 încep azi de la 20:30, cu meciul Chindia Târgoviște - Sepsi Sf. Gheorghe. Toate partidele acestei faze sunt live pe GSP.ro și televizate de Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport.

Prin acordarea „Balonului de Aur“ lui Lionel Messi (34 de ani), revista „France Football“ a „reuşit“ două contraperformanţe remarcabile: devalorizarea unui trofeu prestigios şi punerea câştigătorului într-o lumină

Peste 55.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. Dintre acestea, doar

Rata de infectare cumulată la 14 zile cu noul coronavirus a scăzut, astăzi, sub pragul de 2 cazuri la mia de

Florin Bratu (41 de ani), selecționerul naționalei U21, l-a caracterizat pe Ianis Stoica (18 ani) și a dezvăluit la ce mai are de lucrat fotbalistul de la FCSB. Bratu a remarcat calitățile tânărului atacant de la FCSB, însă a dezvăluit că

Astrologul Mădălina Manole îți prezintă horoscopul lunar decembrie 2021 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul lunii decembrie 2021 vine cu sfaturi

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat marţi că interdicţiile generale de călătorie nu vor împiedica răspândirea noii variante Omicron a coronavirusului. OMS cere ţărilor să adopte o abordare bazată pe o evaluare a riscurilor.

Premierul Nicolae Ciucă a anuntat, marţi, că a discutat cu ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, pentru a găsi soluţiile prin care actul normativ privind certificatul verde la locul de muncă să fie

Campionatul Mondial din Spania pornește azi la drum, naționala României urmând să joace vineri primul meci, împotriva Iranului (ora 19:00). Dacă e decembrie, e handbal feminin. Azi, în Spania, debutează Campionatul Mondial, pentru prima oară cu

Un prim caz al variantei Omicron, care se răspândește în întreaga lume și provoacă un val de panică, a fost depistat în Spania, a anunțat luni un spital din Madrid, citat de

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Întâmplarea haioasă între un loverboy și o tânără a devenit virală. ”Aseară am văzut o tipă simpatică la bar, m-am apropiat de ea și am […] The post BANC | ”Nu ai o

Un bărbat în vârstă de 66 de ani, cetățean bulgar, a murit la marginea Lugojului, în timp ce își ducea acasă fiul decedat. El era într-o mașină ce făcea parte din convoiul funerar și transporta acasă sicriul fiului său în vârstă de 35

„Preafericite, vaccinat complet”, i s-a adresat Klaus Iohannis Patriarhului Daniel, la recepția de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni. Săptămâna trecută, liderul Bisericii Ortodoxe a recunoscut că s-a vaccinat anti-COVID, dar a