Ce riscă Marius Croitoru după FCSB - FCU Craiova » Două posibile scenarii, DACĂ va fi judecat cazul, cum cere Răducioiu 01.08.2022

01.08.2022 Ce riscă Marius Croitoru după FCSB - FCU Craiova » Două posibile scenarii, DACĂ va fi judecat cazul, cum cere Răducioiu Suspendat pentru meciul dintre FCSB și FCU Craiova, 1-1, Marius Croitoru a stat în tribunele Arenei Naționale. Marius Croitoru a urmărit partida de la Tribuna Oficială a Arenei Naționale, cu două telefoane în față, destul de izolat de restul



Ce riscă Marius Croitoru după FCSB - FCU Craiova » Două posibile scenarii, DACĂ va fi judecat cazul, cum cere Răducioiu

Suspendat pentru meciul dintre FCSB și FCU Craiova, 1-1, Marius Croitoru a stat în tribunele Arenei Naționale. Marius Croitoru a urmărit partida de la Tribuna Oficială a Arenei Naționale, cu două telefoane în față, destul de izolat de restul oamenilor de la FCU Craiova. La un moment dat, lângă Croitoru apare președintele Marcel Pușcaș. Mai mult, în minutul 88, în stânga antrenorului s-a așezat Eduard Zelgin, noul team manager al echipei oltene. ...

Ce riscă Marius Croitoru după FCSB - FCU Craiova » Două posibile scenarii, DACĂ va fi judecat cazul, cum cere Răducioiu

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

O femeie de 90 de ani care s-a prăbușit într-un câmp de orez din Hongseong, Coreea de Sud, a fost salvată de un câine pe care îl salvase la rândul ei în urmă cu câțiva ani. Baekgu, un câine alb, de talie mică, a devenit astfel primul câine

Jucătoarea britanică cu origini româneşti Emma Răducanu, 18 ani, locul 150 WTA, venită din calificări, a câştigat, sâmbătă, turneul US Open, învingând în finală o sportivă la fel de tânără, canadiana Leylah Fernandez, 19 ani, locul 73

Valentina şi Remus Vesler, ori­gi­nari din Harghita, cu back­ground în marketing, co­mu­ni­care şi statistici, au dat naştere pro­iectului Vandoor inspiraţi de noile reguli de piaţă pe care le-a im­pus pandemia, odată cu limitarea

La revenirea în ring după zece ani, fostul campion mondial de box Evander Holyfield a suferit o înfrângere umilitoare, fiind învins prin KO tehnic în prima repriză de luptătorul brazilian de arte marţiale mixte Vitor Belfort, sâmbătă seara

Ceremonia de comemorare a victimelor atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 se derulează în zona "Ground Zero" din oraşul New York, unde se aflau Turnurile Gemene din cadrul Complexului World Trade Center

Seara trecută un incendiu a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie Vulcan din Brașov. Imediat au fost alertați pompierii, iar cei aproximativ 150 de pacienți au fost evacuați. Pompierii din Braşov au intervenit, sâmbătă seară, pentru […] The

Fostul preşedinte american Barack Obama le-a adus omagiu, sâmbătă, victimelor atacurilor teroriste produse pe 11 septembrie 2001, în acelaşi timp lăudând intervenţiile echipajelor de urgenţă şi

Emma Răducanu (18 ani, loc 150 WTA) este noua campioană de la US Open. Britanica a învins-o pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), scor 6-4, 6-3. Emma Răducanu devine prima jucătoare din istorie care câștigă un turneu de Grand Slam,

Conform unui nou studiu de spoecialitate, 36% dintre cei care au avut Covid-19 nu au în sânge anticorpi împotriva sindromului respirator acut sever cu coronavirus 2

Guvernul taliban recent instalat la putere a anunţat că va permite femeilor să studieze dacă îşi doresc, dar în anumite condiţii, una dintre ele fiind separarea de

Un scandal de proporţii a izbucnit în lumea

Cea de-a treia zi a festivalului UNTOLD a umplut stadionul Cluj Arena, dar si celelalte 6 scene din festival. Zeci de mii de fani au venit să-l vadă pe DJ-ul numărul 1 al lumii, David

Publicistul Petre Barbu, autorul unei rubrici regulate în Libertatea, scrie despre televiziuni și media de peste 25 de ani. Observațiile lui despre cum au relatat televiziunile momentul de criză politică și despre variațiile de audiență.

În cursul zilei de ieri, s-a desfășurat finala feminină de la US Open 2021: Emma Răducanu – Leylah Annie Fernandez. Ultimul act, unul ce a surprins toți iubitorii tenisului, a fost adjudecat de sportiva britanică […] The post US Open 2021:

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) va anunța, la ora 13:00, câte cazuri noi de coronavirus s-au înregistrat în ultimele 24 de ore. Numărul celor depistați pozitiv a crescut alarmant în ultimele săptămâni, astfel că nu […] The post

Deşi, oficial, sezonul estival a luat sfârşit, litoralul este tot plin de turiști. Aceștia au făcut noapte albă în Vama Veche şi s-au distrat fără restricţii, până

FCSB a spulberat-o pe Dinamo, scor 6-0, în derby-ul de pe Arena Națională. Confruntarea a avut parte și de incidente reprobabile și omiteri de aplicare a regulamentului. „Câini” vagabonzi: cronică de Remus Răureanu la derby Un insider GSP a

La doar 18 ani, Emma Răducanu rescrie istoria tenisului: a câștigat US Open, primul titlu din carieră, venind direct din calificări. După o oră și 50 de minute a învins-o în finală pe Leylah Fernandez, cu scorul de 6-4,

Vânzările de ciocolată premium au crescut, la nivel național, cu 23% în acest an. O corporație a plasat o comandă de 155.000 de euro, arată un comunicat al cofetăriilor Leonidas. Potrivit

Femeilor afgane nu ar trebui să li se permită să lucreze alături de bărbaţi, a declarat o personalitate de rang înalt din guvernul taliban pentru agenția Reuters. Implementarea unei astfel de poziţii le-ar interzice femeilor angajarea în