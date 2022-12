Ce reguli simple respectă Gigi Becali atunci când se roagă. Latifundiarul le-a oferit sfaturi credincioşilor 25.12.2022

Ce reguli simple respectă Gigi Becali atunci când se roagă. Latifundiarul le-a oferit sfaturi credincioşilor

Sorana Cîrstea (31 de ani, locul 38 WTA) s-a calificat în optimile Australian Open, după 6-3, 2-6, 6-2 cu Anastasia Pavlyuchenkova (30 de ani, 11 WTA). În optimi, Sorana Cîrstea va juca cu Iga Swiatek (20 de ani, locul 9 WTA), jucătoare care nu a

Peste 17.000 de persoane au fost vaccinate în ultima zi în România, a anunțat vineri

Retailerul de modă Primark din Irlanda, cunoscut pentru magazinele sale de mari dimensiuni, uneori aproape cât un hipermarket, şi pentru preţurile mici, va intra în 2022 oficial pe piaţa din

CSU Craiova și Rapid București se întâlnesc azi, de la 20:00, într-o partidă care contează pentru etapa a 22-a din Liga 1. Cele două formații sunt la egalitate de puncte (32) și sunt în luptă directă pentru a prinde un loc de

În Marea Britanie a fost lansat recent un program pilot legat de săptămâna de lucru de patru zile, la care participă cel puţin 30 de companii, scrie

CS Mioveni joacă acasă cu Academica Clinceni, de la ora 14:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Look Sport, Digi Sport 1 și Telekom Sport 1. Programul rundei #22 din Liga 1 CS Mioveni - Academica Clinceni, liveTEXT de la 14:30 Click AICI

O femeie a fost accidentată, vineri, pe o trecere de pietoni din municipiul Piatra-Neamţ, potrivit informaţiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, subinspectorul Ramona

Petrolul Ploiești, liderul la zi din liga secundă, a remizat sâmbătă cu Astra Giurgiu, scor 1-1, în primul amical din 2022. Amicalul de la Câmpina s-a disputat în condiții speciale - două reprize de câte 50 de minute. Giurgiuvenii au fost cei

Fondatorul trupei Sfinx, Corneliu "Bibi" Ionescu, a încetat din viață. S-a născut în 1945 și a fost membrul fondator şi basistul trupei Sfinx. Corneliu "Bibi" Ionescu a cântat fără întrerupere din 1962, când a fost

Dacă sunteţi în concediu şi vă apucă din senin o răceală care vă dă bătăi de cap, există o metodă prin care puteţi scăpa de ea fără să luaţi

Perechea Jaqueline Cristian/Andrea Petkovic (România/Germania) a ratat calificarea în sferturile de finală ale probei feminine de dublu de la Australian

Universitatea Craiova s-a impus în fața Rapidului cu scorul de 1-0, în etapa a 22-a din Liga 1. Partida din Bănie nu s-a putut numi derby-ul oficial al rundei, deoarece la orizont așteaptă apetisantul FCSB - CFR Cluj, dar și așa, confruntarea a

Pep Guardiola (51 de ani) ar putea deveni selecționer după încheierea contractului cu Manchester City. Federația Olandeză de Fotbal pregătește o ofertă pentru antrenorul spaniol. Conform The Sun, Pep Guardiola, care și-a exprimat public dorința

Ciprian Ciubuc, deputat AUR în Parlamentul României, a reacţionat, într-o postare pe Facebook, după ce Rusia a cerut retragerea forțelor NATO din România și Bulgaria şi a propus mai multe măsuri urgente precum armata obligatorie pentru toţi

Victor Angelescu, director executiv al APS România, companie de recuperare de creanţe cu sediu central în Cehia, a decis să renunţe la funcţia sa pentru a se concentra pe FC Rapid Bucureşti, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii APS

Ministerul Sănătății a decis, împreună cu Direcția de Sănătate Publică a municipiului București DSPMB, să înființeze centre de recoltare a probelor biologice de la pacienții simptomatici la mai multe spitale din municipiul București și

Dan Negru va fi, în cel mai scurt timp, istorie pentru postul de televiziune Antena 1, unde activează de nu mai puțin de 22 de ani. Cel supranumit „Regele audiențelor" a semnat cu Kanal D,

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, spune că cele mai multe dintre produsele recomandate de „aşa-zişi specialişti” pentru prevenirea COVID-19 sunt „foarte

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat luni Uniunea Europeană (UE) să rămână unită împotriva Rusiei, într-o convorbire cu preşedintele Consiliului European Charles Michel, în urma unor declaraţii controversate ale unor oficiali

Astăzi fac o mărturisire, vă scriu o epistolă vouă, celor care mi-aţi citit blogul, dar şi celor care mi-au