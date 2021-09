Ce răspuns a avut Alex Velea când a fost întrebat ce le-ar spune copiilor lui, dacă ar asculta melodiile lui Abi 10.09.2021

10.09.2021 Ce răspuns a avut Alex Velea când a fost întrebat ce le-ar spune copiilor lui, dacă ar asculta melodiile lui Abi Întrebat cum ar reacționa Alex Velea, dacă cei mici ar asculta melodiile artistului Abi Talent, cântărețul a oferit un răspuns hilar! În trecut, între cei doi au avut loc neînțelegeri și și-au aruncat vorbe grele […] The post Ce



Ce răspuns a avut Alex Velea când a fost întrebat ce le-ar spune copiilor lui, dacă ar asculta melodiile lui Abi

Întrebat cum ar reacționa Alex Velea, dacă cei mici ar asculta melodiile artistului Abi Talent, cântărețul a oferit un răspuns hilar! În trecut, între cei doi au avut loc neînțelegeri și și-au aruncat vorbe grele […] The post Ce răspuns a avut Alex Velea când a fost întrebat ce le-ar spune copiilor lui, dacă ar asculta melodiile lui Abi appeared first on Cancan.

Ce răspuns a avut Alex Velea când a fost întrebat ce le-ar spune copiilor lui, dacă ar asculta melodiile lui Abi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cel de-al doilea val al pandemiei de coronavirus afectează serios mai mult de jumătate dintre statele UE. În zona roșie se află acum 17 țări membre, plus Marea Britanie, potrivit unei hărți prezentate

După transferul lui Mihai Bordeianu (28 de ani, mijlocaș defensiv) la Al-Qadisiyah, CFR Cluj s-a mai despărțit de un „închizător”. Yacouba Sylla (29) și-a reziliat contractul cu formația din Gruia. Sylla era supărat din cauza

Vânzările de autovehicule au crescut cu aproape 80% în luna septembrie, față de aceeași perioadă din 2019, România situându-se astfel pe primul loc în UE. La nivel european, vânzările au crescut cu

Deși este îngenuncheat de pierderea fratelui său, Florin Salam a bifat o premieră în cariera sa muzicală, dar și în România! Și asta pentru că el a fost recreat digital în videoclipul melodiei “Lacrimi și […] The post Florin Salam

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, vineri, 16 octombrie, în cadrul dezbaterii online „Inovaţia medicală: acces, impact, schimbări", organizată de DC Media Group, că a discutat cu

Mădălin Măncilă, proprietar al Casei Muntelui, spune că odată cu pandemia de COVID-19 turiştii vor să fie mult mai bine informaţi cu privire la unitatea de cazare unde îşi vor petrece vacanţa. Deşi comportamentul turiştilor s-a schimbat

Mai mulţi bărbaţi homosexuali au fugit din Rusia după ce oficiali ai guvernului de la Moscova au anunţat că vor aresta persoanele „cu o orientare sexuală non-tradiţională” care au copii născuţi de mame surogat, relatează presa

Cu orice fermier sau grădinar ai sta de vorbă, vei afla că buruienile constituie unul dintre elementele care le dau bătăi de cap în fiecare sezon. Acestea sunt plante care răsar spontan pe marginea drumurilor, în locurile virane dar și în

Dana Văcaru, de profesie ju­rist, a renunţat la planul de a da examenul de admitere la ba­rou pentru a se dedica afa­cerii cu murături a fa­miliei sale. Începuse să vândă în străi­nătate, prin intermediul unui partener, avea cunoştinţele

Horoscopul zilei de 18 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea consultări politice la Washington cu secretarul de stat al SUA Mike Pompeo, în contextul aniversării a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între

Gianluigi Buffon (42 de ani) a bifat meciul cu numărul 650 în Serie A, fiind titular în poarta lui Juventus la egalul cu Crotone, scor 1-1. După ce în luna iulie îl depășise pe Paulo Maldini, care a jucat de 647 de ori în prima ligă italiană,

Salvamontiştii din Buşteni intervin duminică pentru a salva viaţa unui turist care s-a prăbuşit câteva zeci de metri în gol, într-o prăpastie din zona Vârful Omu. Prietenii bărbatului care au reuşit să coboare până la locul accidentului

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis joi către SIF Oltenia (SIF5), ca urmare a adresei din 6 octombrie referitoare la identificarea unui grup de acţionari prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul, că

Autorităţile din judeţul Hunedoara au prezentat, duminică, situaţia la zi a persoanelor infectate cu noul

Nu sunt, recunosc, un fan al Laurei Kovesi! Mi-am exprimat și eu, în mod deschis, serioase rezerve asupra unor încercări, mai vechi sau mai noi, de a o proclama apoteoza ideii de Slujire (cu s mare!) a idealurilor

Google marchează 113 ani de la nașterea lui Mihail Sebastian, cel care a stârnit numeroase dezbateri la mai bine de un deceniu după dispariția sa, odată cu publicarea jurnalului său. Scriitorul, dramaturgul și publicistul Mihail Sebastian este

Doi tineri au fost reţinuţi de poliţişti la scurt timp după comiterea unui huliganism. Aceştia s-au dovedit a fi doi fraţi în vârstă de 17 şi 23 de ani, originari din Ungheni, anterior cercetaţi penal pentru infracţiuni

Rufo Collado, după partida pierdută de Dinamo cu CSU

Guvernul sloven a declarat luni stare de urgenţă naţională pe o perioadă de 30 de zile în urma constatării unei creşteri bruşte a contaminărilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, care s-au dublat săptămâna aceasta faţă de